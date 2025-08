DJ PTA-News: Montana Aerospace: Montana Aerospace stärkt ESG-Initiativen mit weiterem fortschrittlichen Solarenergieprojekt und ISO 14001-Zertifizierung

Montana Aerospace stärkt ESG-Initiativen mit weiterem fortschrittlichen Solarenergieprojekt und ISO 14001-Zertifizierung

Drohnenaufnahme von Asco Belgien

Reinach (pta000/05.08.2025/08:30 UTC+2)

Asco Industries (Asco), eine Montana Aerospace Division, nimmt eine Solaranlage am Standort in Belgien in Betrieb und erhält die ISO 14001-Zertifizierung - ein wichtiger Schritt für mehr Nachhaltigkeit und Umweltmanagement. Asco hat in der ersten Hälfte des Jahres bedeutende Fortschritte bei seiner ESG-Strategie (Environmental, Social, Governance, übersetzt: Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) erzielt. Nach Erhalt der VOKA-Charta für nachhaltiges Unternehmertum und der erfolgreichen ISO 14001-Zertifizierung nahm Asco Belgien erfolgreich eine Solaranlage in Betrieb. Der Einstieg in die Solarenergie entspricht nicht nur den ESG-Zielen von Asco, sondern stärkt auch die Energieunabhängigkeit und langfristige wirtschaftliche Stabilität der Montana Aerospace Gruppe durch Senkung der Betriebskosten und einem geringeren Risiko durch Schwankungen auf dem Energiemarkt.

"Bei Montana Aerospace sind wir fest dazu entschlossen, unsere Betriebsabläufe nach den höchsten Umweltstandards auszurichten und gleichzeitig kontinuierlich in erneuerbare Energien und nachhaltige Innovationen entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette zu investieren", sagt Vicky Welvaert, Group CHRO, Geschäftsleitung und verantwortlich für Human Resources, Kommunikation und ESG. "Mit der erfolgreichen Umsetzung mehrerer Solarprojekte an verschiedenen Produktionsstandorten von Montana Aerospace stärkt diese neue Initiative die Rolle von Asco Belgien als verantwortungsbewusster und innovativer Partner in der Luft- und Raumfahrtindustrie."

Solarenergieprojekt stärkt Engagement für nachhaltige Ziele Im Rahmen der langfristigen Nachhaltigkeitsziele von Asco wurde am Standort Belgien auf mehreren Dächern des Werksgeländes eine neue Solaranlage installiert. Die Anlage umfasst 940 Solarpaneele auf einer Fläche von 2.274 Quadratmetern mit einer Spitzenleistung von 463,2 kWp, voraussichtlich werden damit rund 407.000 kWh Strom pro Jahr erzeugt. Das entspricht etwa 1,5 % des gesamten Energiebedarfs und 2,5 % des Strombedarfs von Asco. Die Anlage ist seit heute voll einsatzfähig und es gibt bereits Pläne für eine Erweiterung der Anlage - vorbehaltlich der erforderlichen Dachverstärkungen an weiteren Standorten.

"Dieses Projekt ist ein weiterer konsequenter Schritt auf unserem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Durch den vermehrten Gebrauch erneuerbarer Energien leisten wir einen Beitrag zum Klimaschutz und verringern die Abhängigkeit unseres Standorts in Belgien von externen Energiequellen, senken langfristig Energiekosten und stärken damit gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit unserer Produktion", ergänzt Jérôme Morhet, CEO von Asco Industries.

Asco verdeutlicht ESG-Engagement mit ISO 14001-Zertifzierung und VOKA-Charta Die Solarinitiative von Asco ist Teil einer umfangreichen Umweltstrategie, die durch die kürzlich erfolgte Verleihung der VOKA-Charta für nachhaltiges Unternehmertum und die Zertifizierung nach ISO 14001 bestätigt wurde.

ISO 14001 ist die international anerkannte Norm für Umweltmanagementsysteme, die einen Rahmen für kontinuierliche Verbesserung der Umweltleistung bietet - durch Verringerung der Umweltauswirkungen, Prozessoptimierung und verantwortungsbewusste Betriebsabläufe. Der Standort in Belgien wurde bereits 2023 zertifiziert, im Dezember 2024 wurde die Zertifizierung auf die gesamte Asco Gruppe ausgeweitet.

Die VOKA-Charta, eine Auszeichnung der Flämischen Handelskammer, unterstützt Unternehmen dabei, Nachhaltigkeit gezielt in deren Betriebsabläufe zu integrieren.

Mit diesen Zertifizierungen erfüllt Asco die hohen Anforderungen seiner Kunden und bekräftigt gleichzeitig sein verstärktes Engagement für ESG-Prinzipien. Durch Abfallvermeidung, effiziente Ressourcennutzung und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wurde Nachhaltigkeit als zentraler Faktor in die Betriebsabläufe integriert.

Langfristige Investition für eine grünere Zukunft in der Luft- und Raumfahrt Nach dem Austausch der Dachisolierung und -abdeckungen verfügt Asco über die technischen Voraussetzungen, ca. 6.000 weitere Paneele für die Energieproduktion von ca. 2.600.000 kWh/Jahr. zu installieren

Die ESG-fokussierten Initiativen von Asco bekräftigen die Rolle innerhalb von Montana Aerospace als verantwortungsbewusster und innovativer Partner in Luft- und Raumfahrt. Die zahlreichen Solarenergieprojekte in den Divisionen und die ISO 14001-Zertifizierung sind wichtige Schritte in Richtung eines nachhaltigeren Unternehmens, größerer Energieunabhängigkeit und langfristiger wirtschaftlicher Effizienz. Gleichzeitig stärken sie die Verantwortlichkeit entlang der gesamten Lieferkette.

Diese Bemühungen verdeutlichen das Engagement von Montana Aerospace für Nachhaltigkeit und verbessern die gesamte ESG-Performance des Unternehmens. Durch Investitionen in erneuerbare Energien und Umweltzertifizierungen stärkt die Gruppe ihre Wettbewerbsposition, reduziert Umweltrisiken und schafft langfristigen Wert für Kunden und Partner in der gesamten globalen Luft- und Raumfahrtindustrie.

Über Montana Aerospace AG Montana Aerospace AG ist eine weltweit tätige Industriegruppe, die sich auf die Entwicklung und Herstellung von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie sowie die Energiewirtschaft spezialisiert hat. Alle Produkte und Lösungen basieren auf jahrzehntelanger Werkstoffkompetenz und kommen überall dort zum Einsatz, wo höchste Ansprüche an Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit gestellt werden. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 1,5 Milliarden Euro. Die rund 7.600 hochqualifizierten Fachkräfte von Montana Aerospace entwerfen, entwickeln und produzieren an 22 Standorten auf vier Kontinenten wegweisende Technologien für die Luft- und Raumfahrt sowie die Energieindustrie von morgen auf Basis von Aluminium, Titan, Stahl, Verbundwerkstoffen und Kupfer.

Über Asco Industries (Asco) Asco ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Fertigung und Montage von Hochauftriebssystemen, komplexen Strukturbauteilen und sicherheitskritischen Komponenten für die zivile und militärische Luftfahrt. Als Division der Montana Aerospace AG bietet Asco OEMs und Tier-1-Zulieferern eine One-Stop-Shop-Lösung für hochpräzise, einbaufertige Luftfahrtkomponenten. Mit rund 1.100 Mitarbeitenden an Standorten in Belgien, Deutschland, den USA und Kanada beliefert Asco bedeutende Programme von Airbus, Boeing, Embraer, Bombardier und Gulfstream sowie Verteidigungsprojekte wie FCAS. Effiziente, nachhaltige Fertigung und kontinuierliche Innovation bilden die Grundlage für den zukünftigen Erfolg des Unternehmens.

