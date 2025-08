Tecnotree, ein Weltmarktführer im Bereich digitaler Plattformen für KI, 5G und Cloud-native Technologien für die Telekommunikationsbranche, veröffentlichte heute seine Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2025. Das Unternehmen zeigte eine starke operative Disziplin, konnte seine Rentabilität steigern und trotz des Gegenwinds durch Währungsschwankungen ein nachhaltiges Wachstum erzielen, während es zugleich seine Präsenz in reifen Märkten, insbesondere in Europa, ausbaute.

Erstes Halbjahr (Januar Juni 2025)

Nettoumsatz in Höhe von 34,2 Millionen EUR (34,9 Millionen EUR), 2,1 weniger als im Vorjahr; währungsbereinigt 35,9 Millionen EUR, 2,7 mehr als im Vorjahr.

Operatives Ergebnis in Höhe von 9,6 Millionen EUR (8,0 Millionen EUR), 20,6 höher als im Vorjahr.

Verbesserung der operativen Marge auf 28,0 (22,8 %), 520 Basispunkte mehr als im Vorjahr

Die Währungsverluste erhöhten sich auf 4,0 Millionen EUR (2,5 Millionen EUR).

Nettoergebnis 2,6 Millionen EUR (3,7 Millionen EUR), 30,0 weniger als im Vorjahr.

Brutto-Cashflow aus der Geschäftstätigkeit 10,5 Millionen EUR (7,3 Millionen EUR).

Positiver freier Cashflow in Höhe von 2,1 Millionen EUR (minus 3,9 Millionen EUR).

Ergebnis je Aktie stabil bei 0,2 EUR (0,2 EUR).

Auftragsbestand zum Ende des Berichtszeitraums 105,7 Millionen EUR (72,6 Millionen EUR), 45,5 mehr als im Vorjahr.

Wichtigste Erfolge:

Gewinnung neuer Kunden: Die globale Präsenz wurde durch die Gewinnung mehrerer neuer Kunden in Europa, Südafrika und in reifen Märkten wie Großbritannien ausgebaut, was die wachsende Nachfrage nach den KI-gesteuerten digitalen Plattformen von Tecnotree widerspiegelt.

Bereitstellung von digitalen Stacks: Es wurden 10 bedeutende Projekte zur digitalen Transformation für führende CSPs erfolgreich abgeschlossen, sowie insgesamt 695 Funktionen bereitgestellt, die die Implementierung in den Segmenten Mobile Virtual Network Operators (MVNOs) und Mobile Virtual Network Enablers (MVNX) mit unserem Cloud-nativen BSS-Stack vorantreiben.

Produktinnovation und Funktionserweiterung: Es wurden kontinuierlich Produktmerkmale mit neuen Funktionen auf den Plattformen Tecnotree Moments und Tecnotree Sensa verbessert, die das KI/ML-gestützte Customer Value Management, Campaign-as-a-Service und Multi-Cloud-Funktionen stärken.

Von Analysten ausgezeichnet: Sechs strategische Gartner-Reports im Jahr 2025 unterstreichen unsere Relevanz und Führungsrolle bei wichtigen CSP-Funktionen: Hype Cycle for Enterprise Communication Services, 2025 (Hype Cycle für Unternehmenskommunikationsdienste, 2025) Hype Cycle for Operations and Automation in the Communications Industry 2025 (Hype Cycle für Betriebsabläufe und Automatisierung in der Kommunikationsbranche 2025) Market Guide for CSP Revenue Management Monetization Solutions (Marktübersicht für CSP-Lösungen für Revenue Management und Monetarisierung) Market Guide for CSP B2B Digital Marketplace Solutions (Marktübersicht für digitale CSP B2B-Marktplatzlösungen) Market Guide for CSP Customer Management Experience Solutions (Marktübersicht für CSP Kundenmanagement- und Erlebnislösungen) Hype Cycle for Customer Experience and Monetization In the Communication Industry, 2025 (Hype Cycle für Kundenerfahrung und Monetarisierung in der Kommunikationsbranche, 2025)

Branchenauszeichnungen: Tecnotree wurde bei den Asian Telecom Awards 2025 für unsere GenAI-gestützte CVM- und Marketing-Transformations-Suite mit Emtel zum Telecom Vendor of the Year ernannt, was unsere Innovationskraft und unseren Einfluss in Asien würdigt. Außerdem wurde Tecnotree bei den TM Forum Excellence Awards 2025 in fünf Kategorien nominiert, darunter als Finalist für Excellence in ODA Implementation, was die herausragenden Leistungen des Unternehmens bei der B2B2C-Monetarisierung und der Implementierung der Open Digital Architecture (ODA) hervorhebt.

Strategische Partnerschaften: Es wurden Allianzen mit globalen Systemintegratoren wie HCL Tech und Accenture gestärkt, wodurch die Expansion in reife Telekommunikationsmärkte beschleunigt werden konnte. Die Zusammenarbeit mit Hyper-Skalierern wie Microsoft Azure erhöht die Cloud-native Bereitschaft und die Marktreichweite von Tecnotree weiter.

Marktexpansion und Anstieg des Auftragsbestandes: Der Auftragsbestand erreichte einen Rekordwert von 105,7 Millionen EUR, was durch neue Großprojekte vor allem in Großbritannien, Europa und Südafrika vorangetrieben wurde. Die Meilensteine für die Auslieferung der Projekte liegen in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 und darüber hinaus.

Statement des CEO:

Padma Ravichander, CEO von Tecnotree, erklärte: "Unsere Ergebnisse im ersten Halbjahr 2025 verdeutlichen eindrucksvoll die Stärke unserer operativen Disziplin und unseres strategischen Fokus. Wir haben das fünfte Quartal in Folge einen positiven freien Cashflow erzielt und gleichzeitig unsere Präsenz in den reifen Märkten ausgebaut, was das Vertrauen in den Wachstumskurs von Tecnotree stärkt. Unser Ziel ist es, auch in Zukunft innovative, KI-gestützte Lösungen bereitzustellen, die es unseren Kunden ermöglichen, die digitale Transformation zu vollziehen und neue Einnahmequellen zu erschließen. Ich bin stolz auf unsere Partner und unsere Teams, ohne die dieser Erfolg nicht möglich gewesen wäre, und ich erwarte für den Rest des Jahres eine anhaltende Dynamik."

Über Tecnotree

Tecnotree ist ein führender Anbieter von 5G-fähigen digitalen Business Support Systemen (BSS), der KI/ML-basierte, Cloud-native und Multi-Cloud-erweiterbare Lösungen für den Telekommunikationsbereich anbietet. Tecnotree ist 59-fach TM Forum Open API-zertifiziert und bietet agile Order-to-Cash- und Abonnementverwaltungsplattformen sowie Fintech- und B2B2X-Multi-Experience-Digitalmarktplätze über Tecnotree Moments. Das Unternehmen ist an der Helsinki Nasdaq notiert (TEM1V).

