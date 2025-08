Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

LONDON, United Kingdom, August 06

6 August 2025

Oxford Instruments plc

("Oxford Instruments" or the "Company")

Transaction in Own Shares

Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 1791.5901 pence per share:

Date of purchase: 5 August 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 30,000 Lowest price paid per share (GBp): 1780.0000 Highest price paid per share (GBp): 1800.0000 Volume weighted average price paid per share (GBp): 1791.5901

Subject to settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 57,610,479. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 57,610,479. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information:

Venue Weighted average price paid per share (GBp) Aggregate number of shares purchased London Stock Exchange 1791.9524 20,000 BATS Trading Europe 1790.8656 10,000

Transaction Details:

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:

Number of ordinary shares purchased Transaction price

(GBp share) Time of transaction (UK Time) Transaction reference number Trading venue 222 1800.00 08:23:18 00076516300TRLO0 XLON 223 1800.00 08:32:36 00076516870TRLO0 XLON 222 1800.00 08:40:35 00076517195TRLO0 XLON 30 1800.00 08:46:44 00076517373TRLO0 XLON 230 1800.00 08:50:44 00076517568TRLO0 XLON 203 1800.00 09:00:02 00076517852TRLO0 XLON 321 1798.00 09:00:46 00076517888TRLO0 XLON 75 1796.00 09:08:31 00076518152TRLO0 XLON 81 1796.00 09:08:31 00076518153TRLO0 XLON 233 1796.00 09:15:06 00076518404TRLO0 XLON 83 1796.00 09:15:06 00076518405TRLO0 XLON 231 1794.00 09:33:56 00076518996TRLO0 XLON 75 1796.00 09:48:07 00076519369TRLO0 XLON 53 1796.00 09:48:07 00076519370TRLO0 XLON 227 1794.00 09:48:10 00076519372TRLO0 XLON 168 1794.00 09:48:10 00076519371TRLO0 BATE 8 1794.00 09:56:16 00076519531TRLO0 BATE 236 1794.00 09:58:47 00076519603TRLO0 XLON 138 1794.00 09:58:47 00076519602TRLO0 BATE 145 1794.00 09:58:47 00076519604TRLO0 BATE 165 1792.00 10:01:02 00076519710TRLO0 BATE 236 1794.00 10:20:45 00076520249TRLO0 XLON 150 1794.00 10:25:45 00076520345TRLO0 BATE 232 1794.00 10:30:45 00076520469TRLO0 XLON 102 1794.00 10:34:45 00076520504TRLO0 BATE 52 1794.00 10:37:42 00076520565TRLO0 BATE 36 1794.00 10:37:44 00076520566TRLO0 BATE 214 1794.00 10:43:45 00076520651TRLO0 XLON 170 1794.00 10:51:44 00076520824TRLO0 BATE 22 1792.00 10:51:44 00076520825TRLO0 BATE 111 1792.00 10:55:00 00076520918TRLO0 BATE 58 1792.00 10:55:00 00076520919TRLO0 BATE 213 1792.00 10:55:00 00076520916TRLO0 XLON 235 1792.00 10:55:00 00076520917TRLO0 XLON 44 1794.00 11:16:33 00076521291TRLO0 XLON 92 1794.00 11:16:33 00076521292TRLO0 XLON 219 1792.00 11:23:36 00076521377TRLO0 XLON 244 1792.00 11:23:36 00076521378TRLO0 XLON 146 1792.00 11:23:36 00076521375TRLO0 BATE 153 1792.00 11:23:36 00076521376TRLO0 BATE 261 1790.00 11:35:30 00076521681TRLO0 BATE 6 1792.00 11:46:18 00076521996TRLO0 BATE 3 1792.00 11:50:34 00076522091TRLO0 XLON 217 1792.00 11:50:58 00076522095TRLO0 XLON 221 1790.00 11:51:03 00076522115TRLO0 XLON 218 1790.00 11:51:03 00076522114TRLO0 BATE 2 1788.00 11:51:51 00076522136TRLO0 XLON 110 1788.00 11:51:51 00076522137TRLO0 XLON 7 1788.00 11:51:57 00076522141TRLO0 XLON 117 1788.00 11:51:59 00076522143TRLO0 XLON 161 1786.00 12:01:19 00076522501TRLO0 BATE 233 1786.00 12:01:19 00076522502TRLO0 XLON 171 1784.00 12:01:51 00076522520TRLO0 BATE 209 1780.00 12:04:45 00076522604TRLO0 XLON 2 1784.00 12:11:51 00076522761TRLO0 BATE 232 1784.00 12:14:38 00076522817TRLO0 XLON 143 1784.00 12:14:38 00076522816TRLO0 BATE 225 1782.00 12:40:48 00076523663TRLO0 XLON 174 1782.00 12:40:48 00076523661TRLO0 BATE 175 1782.00 12:40:48 00076523662TRLO0 BATE 111 1786.00 12:55:52 00076524107TRLO0 BATE 59 1786.00 12:55:52 00076524108TRLO0 BATE 8 1790.00 13:04:41 00076524277TRLO0 BATE 5 1790.00 13:04:55 00076524278TRLO0 BATE 2 1790.00 13:05:02 00076524279TRLO0 BATE 3 1790.00 13:05:10 00076524283TRLO0 BATE 2 1790.00 13:05:17 00076524291TRLO0 BATE 222 1792.00 13:06:01 00076524301TRLO0 XLON 174 1794.00 13:11:36 00076524439TRLO0 BATE 5 1794.00 13:13:13 00076524467TRLO0 BATE 6 1794.00 13:14:29 00076524484TRLO0 XLON 165 1794.00 13:15:13 00076524492TRLO0 BATE 247 1794.00 13:16:13 00076524497TRLO0 XLON 220 1792.00 13:17:38 00076524524TRLO0 XLON 6 1794.00 13:17:41 00076524525TRLO0 BATE 252 1792.00 13:19:16 00076524571TRLO0 XLON 233 1790.00 13:19:16 00076524570TRLO0 BATE 231 1788.00 13:20:05 00076524670TRLO0 XLON 11 1788.00 13:24:50 00076524840TRLO0 BATE 3 1786.00 13:28:53 00076524944TRLO0 BATE 2 1786.00 13:29:20 00076524957TRLO0 BATE 4 1786.00 13:29:40 00076524961TRLO0 BATE 4 1786.00 13:29:55 00076524970TRLO0 BATE 2 1786.00 13:32:56 00076525081TRLO0 BATE 2 1788.00 13:35:50 00076525164TRLO0 XLON 244 1788.00 13:39:58 00076525305TRLO0 XLON 146 1788.00 13:39:58 00076525304TRLO0 BATE 83 1788.00 13:40:03 00076525322TRLO0 BATE 82 1788.00 13:40:03 00076525323TRLO0 BATE 83 1788.00 13:40:03 00076525324TRLO0 BATE 83 1788.00 13:40:03 00076525325TRLO0 BATE 43 1788.00 13:40:03 00076525326TRLO0 BATE 126 1786.00 13:40:03 00076525327TRLO0 XLON 124 1786.00 13:40:03 00076525328TRLO0 XLON 9 1788.00 13:57:36 00076525772TRLO0 BATE 139 1788.00 13:57:36 00076525773TRLO0 BATE 44 1788.00 13:58:33 00076525787TRLO0 BATE 100 1788.00 14:00:21 00076525810TRLO0 BATE 7 1788.00 14:00:24 00076525814TRLO0 BATE 86 1788.00 14:00:44 00076525865TRLO0 BATE 80 1788.00 14:01:23 00076525887TRLO0 BATE 13 1788.00 14:03:23 00076525929TRLO0 BATE 90 1788.00 14:04:55 00076525969TRLO0 BATE 49 1788.00 14:12:04 00076526341TRLO0 BATE 217 1788.00 14:12:48 00076526368TRLO0 XLON 188 1788.00 14:12:48 00076526369TRLO0 XLON 286 1788.00 14:12:49 00076526370TRLO0 XLON 91 1788.00 14:13:23 00076526403TRLO0 BATE 49 1788.00 14:13:48 00076526410TRLO0 BATE 90 1788.00 14:23:36 00076526774TRLO0 BATE 179 1788.00 14:28:36 00076526917TRLO0 BATE 238 1786.00 14:30:04 00076526995TRLO0 XLON 206 1786.00 14:30:04 00076526996TRLO0 XLON 171 1786.00 14:30:04 00076526994TRLO0 BATE 156 1786.00 14:38:04 00076527578TRLO0 BATE 143 1786.00 14:42:04 00076527832TRLO0 BATE 8 1786.00 14:42:04 00076527833TRLO0 BATE 49 1786.00 14:43:48 00076527894TRLO0 BATE 16 1786.00 14:45:17 00076528001TRLO0 BATE 49 1786.00 14:45:27 00076528011TRLO0 BATE 3 1786.00 14:45:36 00076528031TRLO0 BATE 4 1786.00 14:45:43 00076528050TRLO0 BATE 6 1786.00 14:45:50 00076528051TRLO0 BATE 4 1786.00 14:45:57 00076528053TRLO0 BATE 2 1786.00 14:46:10 00076528058TRLO0 BATE 11 1786.00 14:46:13 00076528060TRLO0 BATE 269 1786.00 14:46:17 00076528061TRLO0 XLON 233 1786.00 14:48:10 00076528113TRLO0 XLON 8 1786.00 14:48:13 00076528116TRLO0 BATE 97 1788.00 14:50:17 00076528243TRLO0 XLON 1 1788.00 14:50:17 00076528244TRLO0 XLON 21 1788.00 14:50:17 00076528245TRLO0 XLON 292 1788.00 14:50:17 00076528246TRLO0 XLON 21 1788.00 14:50:17 00076528247TRLO0 XLON 309 1788.00 14:50:17 00076528248TRLO0 XLON 5 1788.00 14:50:17 00076528249TRLO0 XLON 2 1788.00 14:50:17 00076528250TRLO0 XLON 3 1788.00 14:50:17 00076528251TRLO0 XLON 6 1788.00 14:50:17 00076528252TRLO0 XLON 243 1792.00 14:53:27 00076528456TRLO0 XLON 230 1792.00 14:53:27 00076528457TRLO0 XLON 169 1792.00 14:54:27 00076528520TRLO0 BATE 131 1792.00 14:56:25 00076528665TRLO0 XLON 88 1792.00 14:56:25 00076528666TRLO0 XLON 62 1792.00 14:56:25 00076528667TRLO0 XLON 22 1792.00 14:56:25 00076528668TRLO0 XLON 26 1792.00 14:56:25 00076528669TRLO0 XLON 175 1792.00 14:56:27 00076528688TRLO0 BATE 250 1790.00 14:56:34 00076528700TRLO0 XLON 212 1790.00 14:56:34 00076528701TRLO0 XLON 166 1790.00 14:56:34 00076528699TRLO0 BATE 166 1790.00 14:58:20 00076528821TRLO0 BATE 65 1790.00 15:00:02 00076528977TRLO0 XLON 4 1790.00 15:02:02 00076529119TRLO0 XLON 211 1790.00 15:02:02 00076529121TRLO0 XLON 30 1790.00 15:02:02 00076529122TRLO0 XLON 235 1790.00 15:03:32 00076529186TRLO0 XLON 225 1790.00 15:03:33 00076529208TRLO0 XLON 76 1792.00 15:03:33 00076529218TRLO0 XLON 64 1792.00 15:03:33 00076529220TRLO0 XLON 207 1790.00 15:03:33 00076529250TRLO0 XLON 202 1790.00 15:03:35 00076529273TRLO0 XLON 66 1788.00 15:03:39 00076529306TRLO0 BATE 76 1788.00 15:03:46 00076529314TRLO0 BATE 17 1788.00 15:03:52 00076529322TRLO0 BATE 4 1788.00 15:03:59 00076529328TRLO0 BATE 221 1790.00 15:04:26 00076529360TRLO0 XLON 15 1788.00 15:04:29 00076529383TRLO0 BATE 78 1788.00 15:04:29 00076529384TRLO0 BATE 287 1790.00 15:05:26 00076529433TRLO0 XLON 227 1790.00 15:05:53 00076529472TRLO0 XLON 101 1790.00 15:05:54 00076529479TRLO0 XLON 1 1792.00 15:06:05 00076529510TRLO0 XLON 128 1790.00 15:06:10 00076529515TRLO0 XLON 224 1792.00 15:06:10 00076529516TRLO0 XLON 214 1790.00 15:06:10 00076529517TRLO0 XLON 233 1790.00 15:06:17 00076529567TRLO0 XLON 243 1790.00 15:06:18 00076529596TRLO0 XLON 225 1788.00 15:06:21 00076529611TRLO0 XLON 81 1788.00 15:06:21 00076529610TRLO0 BATE 218 1792.00 15:08:26 00076529813TRLO0 XLON 212 1796.00 15:10:36 00076530004TRLO0 XLON 212 1794.00 15:10:36 00076530005TRLO0 XLON 244 1796.00 15:13:45 00076530191TRLO0 XLON 165 1796.00 15:16:55 00076530361TRLO0 BATE 123 1796.00 15:16:55 00076530362TRLO0 XLON 89 1796.00 15:16:55 00076530363TRLO0 XLON 1 1796.00 15:16:55 00076530364TRLO0 XLON 162 1796.00 15:18:18 00076530443TRLO0 XLON 159 1798.00 15:22:30 00076530726TRLO0 BATE 149 1798.00 15:26:30 00076531003TRLO0 BATE 214 1798.00 15:26:37 00076531011TRLO0 XLON 179 1798.00 15:30:30 00076531268TRLO0 BATE 391 1796.00 15:31:35 00076531333TRLO0 XLON 159 1796.00 15:31:35 00076531332TRLO0 BATE 120 1796.00 15:31:35 00076531334TRLO0 XLON 179 1796.00 15:33:33 00076531430TRLO0 BATE 240 1794.00 15:37:50 00076531745TRLO0 XLON 154 1794.00 15:37:50 00076531744TRLO0 BATE 215 1792.00 15:42:21 00076532064TRLO0 XLON 158 1792.00 15:42:21 00076532063TRLO0 BATE 3 1792.00 15:50:05 00076532560TRLO0 XLON 222 1792.00 15:50:05 00076532561TRLO0 XLON 154 1792.00 15:51:24 00076532650TRLO0 BATE 153 1792.00 15:55:24 00076532873TRLO0 BATE 242 1792.00 15:55:39 00076532882TRLO0 XLON 245 1792.00 15:58:39 00076533114TRLO0 XLON 130 1792.00 16:00:05 00076533238TRLO0 XLON 81 1792.00 16:00:05 00076533239TRLO0 XLON 126 1792.00 16:00:24 00076533255TRLO0 BATE 23 1792.00 16:00:24 00076533256TRLO0 BATE 103 1792.00 16:03:24 00076533424TRLO0 BATE 69 1792.00 16:03:24 00076533425TRLO0 BATE 4 1792.00 16:03:51 00076533459TRLO0 XLON 233 1792.00 16:03:51 00076533460TRLO0 XLON 174 1792.00 16:05:24 00076533587TRLO0 BATE 123 1792.00 16:08:24 00076533778TRLO0 BATE 19 1792.00 16:08:24 00076533779TRLO0 BATE 8 1792.00 16:08:24 00076533780TRLO0 BATE 145 1792.00 16:11:24 00076533923TRLO0 BATE 32 1794.00 16:14:03 00076534059TRLO0 BATE 147 1794.00 16:14:03 00076534060TRLO0 BATE 8 1794.00 16:14:28 00076534106TRLO0 XLON 62 1796.00 16:16:47 00076534321TRLO0 BATE 88 1796.00 16:16:47 00076534322TRLO0 BATE 400 1796.00 16:16:58 00076534344TRLO0 XLON 72 1796.00 16:16:58 00076534345TRLO0 XLON 175 1796.00 16:17:47 00076534423TRLO0 BATE 140 1796.00 16:17:58 00076534432TRLO0 XLON 48 1796.00 16:17:58 00076534433TRLO0 XLON 32 1796.00 16:17:58 00076534434TRLO0 XLON 140 1796.00 16:18:22 00076534460TRLO0 XLON 249 1796.00 16:19:22 00076534566TRLO0 XLON 130 1796.00 16:20:47 00076534660TRLO0 BATE 44 1796.00 16:20:47 00076534661TRLO0 BATE 5 1796.00 16:23:07 00076534849TRLO0 XLON 140 1796.00 16:23:07 00076534850TRLO0 XLON 132 1796.00 16:23:07 00076534851TRLO0 XLON 228 1796.00 16:23:07 00076534852TRLO0 XLON

Oxford Instruments plc

Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916