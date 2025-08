NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35,50 Euro belassen. Analyst Neil Green sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung von einem erfreulichen Quartalsbericht des Wohnimmobilienkonzerns. Dabei verwies er darauf, dass der zugrundeliegende Portfoliowert im ersten Halbjahr um 1,3 Prozent gestiegen sei, was eine Beschleunigung im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2024 sei. Zudem hob er hervor, dass Vonovia die Prognose für das bereinigte Vorsteuerergebnis 2025 angehoben habe und sieht nun Aufwärtspotenzial für seine eigene und die Konsensschätzung./rob/ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 06:42 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 06:49 / BST



ISIN: DE000A1ML7J1





