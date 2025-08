NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. James Vane-Tempest attestierte dem Gesundheitskonzern auf den ersten Blick ein starkes zweites Quartal. Dieses habe in etwa dem Analystenkonsens entsprochen, schieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach der Ankündigung eines Aktienrückkaufs durch Fresenius Medical Care beabsichtige Fresenius, anteilig FMC-Aktien zu verkaufen, um die aktuelle Beteiligung zu erhalten. Er erwähnte zudem die angehobene Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025



ISIN: DE0005785604





