TOYO wird die supraleitenden Quanten-Computer für den lokalen Einsatz von IQM an Universitäten, Forschungsinstitute und Unternehmen liefern. Dies unterstreicht das wirtschaftliche Potenzial von Quanten-Computern.

Diese Partnerschaft dient auch der Förderung der nächsten Generation von Quanten-Fachkräften in Japan.

Dieser Schritt stärkt die Präsenz von IQM und stützt das Engagement des Unternehmens, durch verschiedene Partnerschaften und Initiativen im Land das lokale Quanten-Ökosystem voranzubringen.

IQM Quantum Computers, ein weltweit führender Anbieter von vollständig supraleitenden Quanten-Computern, und die TOYO Corporation haben mit dem Ziel der beschleunigten Einführung von Quanten-Computern im japanischen Markt eine Vertriebsvereinbarung geschlossen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250806429677/de/

IQM and TOYO Corporation sign distribution agreement to drive quantum adoption in Japan

Im Zuge dieser Vereinbarung wird Toyo, ein führendes Unternehmen im Bereich der Messtechnik und der Förderung technologischer Innovationen in Japan, IQM Spark, ein 5-Qubit-System, sowie IQM Radiance, eine Reihe supraleitender Quanten-Computer für den lokalen Einsatz mit 20 bis 150 Qubits, vermarkten und verkaufen.

Außerdem wird TOYO Talente fördern, die sich auf die Quantentechnologie und ihre gesellschaftliche Umsetzung spezialisiert haben. Gestützt durch beträchtliche Investitionen der Regierung verzeichnet das Quanten-Ökosystem in Japan ein schnelles Wachstum.

Diese Partnerschaft zeigt das gemeinsame Engagement von IQM und TOYO für die Unterstützung von Initiativen der japanischen Regierung zur Umsetzung ihrer Quanten-Strategie. Eines der zentralen Ziele der Regierung sind 10 Millionen einheimische Quanten-Nutzer bis 2030.

Die Partnerschaft unterstreicht weiterhin das Engagement von IQM für die Förderung von Quantentechnologien in der APAC-Region und ergänzt die bestehende Zusammenarbeit von IQM mit dem japanischen National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST).

IQM hat in den letzten zwölf Monaten den Endnutzern in verschiedenen Ländern wie Südkorea, Deutschland, Italien, Finnland und Polen mehr Quanten-Computer zur Verfügung gestellt als jeder andere Hersteller.

"Japan ist im Bereich der Quanten-Computer zu einem der führenden Länder geworden. Unsere Partnerschaft mit TOYO, einem Unternehmen mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Versorgung mit technologischen Lösungen, weist auf unser klares Engagement für die Bereitstellung unserer marktführenden, vollständig integrierten Quanten-Computer und die Förderung der praktischen Anwendung von Quanten-Computern in verschiedenen Branchen hin", erklärte Mikko Välimäki, Co-CEO von IQM Quantum Computers.

"Diese Partnerschaft steht für einen bedeutenden Meilenstein und hebt das entschiedene Engagement beider Unternehmen sowie die enge Abstimmung zwischen den technologischen Schwerpunktbereichen von IQM und den Geschäftsfeldern von TOYO hin. Durch die Nutzung unserer gemeinsamen Stärken werden wird die Einführung von Quanten-Computern an Universitäten, Forschungsinstituten und Unternehmen in ganz Japan beschleunigen. Gemeinsam werden wir Quanten-Fachkräfte fördern und die gesellschaftliche Einführung der Quanten-Technologien in Japan vorantreiben", sagte Toshiya Kohno, President und CEO der TOYO Corporation.

Durch die Verknüpfung der Quanten-Technologie von IQM mit seiner eigenen Technologie und Expertise diversifiziert TOYO seine Geschäftsfelder und plant, bis Ende 2025 einen spezialisierten Geschäftsbereich für Quanten-Technologie aufzubauen.

Das Unternehmen verfolgt das Ziel, für Quanten-Computer neue Anwendungsbereiche zu eröffnen sowie die Erstellung von Anwendungsfällen und die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle zu fördern. Darüber hinaus bietet das Unternehmen durch die Nutzung bestehender Quantensysteme Bildungs- und Forschungsmöglichkeiten und arbeitet mit Unternehmen und Organisationen mit ähnlicher Ausrichtung zusammen.

Über IQM Quantum Computers:

IQM ist ein weltweit führender Anbieter von supraleitenden Quanten-Computern. IQM stellt sowohl vollständig integrierte Quanten-Computer für den lokalen Einsatz als auch eine Cloud-Plattform für den Zugriff auf seine Computer zur Verfügung. Zu den Kunden von IQM zählen führende Hochleistungs-Rechenzentren, Forschungslabore, Universitäten und Unternehmen, die uneingeschränkten Zugriff auf die Software und Hardware von IQM haben. IQM beschäftigt 300 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Finnland. Das Unternehmen ist mit seinen Niederlassungen in Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Polen, Spanien, Singapur, Südkorea und den Vereinigten Staaten weltweit präsent.

Über TOYO Corporation:

TOYO Corporation leistet als führender Anbieter fortschrittlicher Messlösungen einen Beitrag zur technologischen Innovation. Durch seine vielfältigen Geschäftsbereiche, u.a. nachhaltige Energie, Automobil-Lösungen, E-Mobilität, ICT, Verteidigung und Sicherheit der Ozeane und Biowissenschaften, konzentriert sich das Unternehmen auf die Bereitstellung von Lösungen für aufstrebende Märkte, z. B. aus den Bereichen saubere Energie und Entwicklung autonomer Fahrzeuge. TOYO tätigt außerdem umfangreiche Investitionen in Forschung und Entwicklung für eigene Technologien und Produkte. Die Wachstumsstrategien des Unternehmens umfassen Investitionen in neue Geschäftsbereiche, Durchführung von Fusionen und Übernahmen und Ausbau der Präsenz auf globalen Märkten. Durch die Bereitstellung der fortschrittlichsten marktgestützten Lösungen nimmt TOYO bei der Gestaltung von Industrien und Gemeinschaften, die sicher, umweltfreundlich und nachhaltig sind, eine führend Position ein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250806429677/de/

Contacts:

Medien-Kontakt:

E-Mail: press@meetiqm.com

Mobil: +358504790845

www.meetiqm.com