Der deutsche Technologiekonzern Siemens AG hat im dritten Geschäftsquartal trotz eines schwierigen Marktumfelds ein robustes Wachstum erzielt und seine Prognose für das Gesamtjahr bekräftigt. Getragen von einer starken Entwicklung in den Bereichen Intelligente Infrastruktur und Medizintechnik stiegen die Umsätze nominal um drei Prozent auf 19,4 Milliarden Euro, während die Auftragseingänge auf vergleichbarer Basis sogar um 28 Prozent zulegten. Der Auftragsbestand bleibt mit einem Book-to-Bill-Ratio von 1,28 komfortabel über dem
