Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 07

7 August 2025

Oxford Instruments plc

("Oxford Instruments" or the "Company")

Transaction in Own Shares

Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 1772.5622 pence per share:

Date of purchase:

6 August 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

35,000

Lowest price paid per share (GBp):

1762.0000

Highest price paid per share (GBp):

1800.0000

Volume weighted average price paid per share (GBp):

1772.5622

Subject to settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 57,575,479. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 57,575,479. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information:

Venue

Weighted average price paid per share (GBp)

Aggregate number of shares purchased

London Stock Exchange

1772.7131

25,000

BATS Trading Europe

1772.1850

10,000

Transaction Details:

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

50

1798.00

08:14:57

00076536463TRLO0

XLON

41

1796.00

08:32:43

00076537245TRLO0

XLON

85

1800.00

08:34:00

00076537265TRLO0

XLON

252

1800.00

08:34:00

00076537266TRLO0

XLON

96

1800.00

08:34:00

00076537271TRLO0

XLON

1123

1800.00

08:34:00

00076537273TRLO0

XLON

86

1800.00

08:34:00

00076537275TRLO0

XLON

11

1800.00

08:34:00

00076537278TRLO0

XLON

266

1800.00

08:34:00

00076537281TRLO0

XLON

6

1796.00

08:39:59

00076537468TRLO0

XLON

215

1794.00

08:49:51

00076537746TRLO0

XLON

244

1792.00

09:33:14

00076538706TRLO0

XLON

162

1790.00

09:48:00

00076539410TRLO0

BATE

11

1786.00

10:09:00

00076539930TRLO0

BATE

2

1784.00

10:21:48

00076540320TRLO0

BATE

195

1772.00

10:35:24

00076540785TRLO0

XLON

74

1772.00

10:35:24

00076540786TRLO0

XLON

191

1772.00

10:35:24

00076540784TRLO0

BATE

206

1770.00

10:41:03

00076541090TRLO0

XLON

1

1770.00

11:12:44

00076541846TRLO0

BATE

211

1770.00

11:27:40

00076542124TRLO0

XLON

4

1770.00

11:30:58

00076542243TRLO0

BATE

9

1770.00

11:30:58

00076542244TRLO0

BATE

50

1770.00

11:31:15

00076542256TRLO0

XLON

149

1770.00

11:33:15

00076542303TRLO0

BATE

106

1768.00

11:33:15

00076542304TRLO0

BATE

90

1768.00

11:33:15

00076542305TRLO0

BATE

34

1764.00

11:49:25

00076542908TRLO0

BATE

2

1764.00

11:49:25

00076542909TRLO0

BATE

1

1764.00

11:51:25

00076542944TRLO0

BATE

786

1764.00

11:59:39

00076543143TRLO0

XLON

222

1762.00

11:59:39

00076543144TRLO0

XLON

37

1766.00

12:00:18

00076543156TRLO0

XLON

9

1766.00

12:00:24

00076543159TRLO0

XLON

20

1766.00

12:00:31

00076543160TRLO0

XLON

14

1768.00

12:00:48

00076543172TRLO0

XLON

12

1768.00

12:00:48

00076543173TRLO0

XLON

8

1768.00

12:00:48

00076543174TRLO0

XLON

165

1770.00

12:01:16

00076543190TRLO0

XLON

242

1770.00

12:01:16

00076543191TRLO0

XLON

245

1770.00

12:01:16

00076543192TRLO0

XLON

81

1770.00

12:01:21

00076543231TRLO0

XLON

61

1770.00

12:01:41

00076543247TRLO0

XLON

21

1770.00

12:01:49

00076543252TRLO0

XLON

9

1770.00

12:01:56

00076543254TRLO0

XLON

153

1778.00

12:06:19

00076543401TRLO0

BATE

158

1778.00

12:13:19

00076543528TRLO0

BATE

15

1778.00

12:13:48

00076543542TRLO0

BATE

144

1778.00

12:20:24

00076543779TRLO0

BATE

25

1778.00

12:20:24

00076543780TRLO0

BATE

146

1778.00

12:20:24

00076543781TRLO0

BATE

204

1782.00

12:43:12

00076544799TRLO0

XLON

128

1782.00

12:43:12

00076544800TRLO0

XLON

252

1782.00

12:43:12

00076544801TRLO0

XLON

73

1782.00

12:43:12

00076544802TRLO0

BATE

291

1782.00

12:43:36

00076544812TRLO0

BATE

33

1780.00

12:43:43

00076544814TRLO0

BATE

5

1780.00

12:43:49

00076544816TRLO0

BATE

64

1780.00

12:43:57

00076544817TRLO0

BATE

21

1780.00

12:44:04

00076544818TRLO0

BATE

4

1780.00

12:44:10

00076544820TRLO0

BATE

13

1780.00

12:44:18

00076544821TRLO0

BATE

8

1780.00

12:44:43

00076544826TRLO0

BATE

3

1780.00

12:44:50

00076544829TRLO0

BATE

9

1780.00

12:45:04

00076544852TRLO0

BATE

111

1782.00

12:46:40

00076544990TRLO0

XLON

6

1782.00

12:46:40

00076544991TRLO0

XLON

5

1780.00

12:49:35

00076545032TRLO0

BATE

7

1780.00

12:49:54

00076545040TRLO0

BATE

5

1780.00

12:50:14

00076545042TRLO0

BATE

206

1780.00

12:51:24

00076545095TRLO0

XLON

211

1780.00

12:51:24

00076545097TRLO0

XLON

120

1780.00

12:51:24

00076545094TRLO0

BATE

161

1780.00

12:51:24

00076545096TRLO0

BATE

211

1778.00

13:02:02

00076545348TRLO0

XLON

151

1778.00

13:02:02

00076545347TRLO0

BATE

220

1782.00

13:30:56

00076546122TRLO0

XLON

216

1782.00

13:30:56

00076546123TRLO0

XLON

243

1782.00

13:30:56

00076546124TRLO0

BATE

77

1780.00

13:31:01

00076546126TRLO0

BATE

17

1780.00

13:31:01

00076546128TRLO0

BATE

64

1780.00

13:31:07

00076546130TRLO0

BATE

3

1780.00

13:31:13

00076546132TRLO0

BATE

2

1780.00

13:32:35

00076546164TRLO0

BATE

4

1780.00

13:32:42

00076546167TRLO0

BATE

4

1780.00

13:32:56

00076546169TRLO0

BATE

2

1780.00

13:37:01

00076546200TRLO0

BATE

93

1782.00

13:41:57

00076546271TRLO0

XLON

157

1782.00

13:41:57

00076546272TRLO0

XLON

204

1782.00

13:41:57

00076546273TRLO0

BATE

4

1782.00

13:43:48

00076546349TRLO0

BATE

174

1782.00

13:47:35

00076546457TRLO0

BATE

14

1782.00

13:47:48

00076546462TRLO0

BATE

28

1782.00

13:47:48

00076546463TRLO0

XLON

68

1782.00

13:47:48

00076546464TRLO0

XLON

202

1780.00

13:49:59

00076546509TRLO0

XLON

220

1780.00

13:49:59

00076546510TRLO0

XLON

13

1778.00

13:50:31

00076546513TRLO0

XLON

97

1780.00

13:55:09

00076546670TRLO0

BATE

8

1780.00

13:55:14

00076546671TRLO0

BATE

43

1780.00

13:59:46

00076546751TRLO0

BATE

6

1780.00

14:00:42

00076546780TRLO0

BATE

111

1780.00

14:00:42

00076546781TRLO0

BATE

37

1780.00

14:00:42

00076546782TRLO0

BATE

220

1780.00

14:08:39

00076546916TRLO0

XLON

218

1780.00

14:08:39

00076546917TRLO0

XLON

153

1780.00

14:08:39

00076546915TRLO0

BATE

175

1780.00

14:08:39

00076546918TRLO0

BATE

12

1778.00

14:08:41

00076546919TRLO0

BATE

141

1778.00

14:08:41

00076546920TRLO0

BATE

206

1778.00

14:13:41

00076547089TRLO0

XLON

17

1780.00

14:18:43

00076547152TRLO0

BATE

15

1780.00

14:18:43

00076547153TRLO0

BATE

15

1780.00

14:18:43

00076547154TRLO0

BATE

14

1780.00

14:18:43

00076547155TRLO0

BATE

168

1780.00

14:18:43

00076547156TRLO0

XLON

85

1780.00

14:18:43

00076547157TRLO0

XLON

400

1780.00

14:18:43

00076547158TRLO0

XLON

333

1780.00

14:18:43

00076547159TRLO0

XLON

212

1778.00

14:20:09

00076547202TRLO0

XLON

213

1776.00

14:20:31

00076547213TRLO0

XLON

228

1776.00

14:20:31

00076547215TRLO0

XLON

150

1776.00

14:20:31

00076547210TRLO0

BATE

33

1776.00

14:20:31

00076547211TRLO0

BATE

77

1776.00

14:20:31

00076547212TRLO0

BATE

66

1776.00

14:20:31

00076547214TRLO0

BATE

247

1774.00

14:33:04

00076547596TRLO0

XLON

332

1774.00

14:33:04

00076547597TRLO0

XLON

3

1772.00

14:33:05

00076547598TRLO0

BATE

2

1772.00

14:33:12

00076547604TRLO0

BATE

5

1772.00

14:33:18

00076547606TRLO0

BATE

151

1772.00

14:33:42

00076547624TRLO0

BATE

153

1772.00

14:33:42

00076547625TRLO0

BATE

357

1768.00

14:36:59

00076547795TRLO0

XLON

154

1768.00

14:36:59

00076547794TRLO0

BATE

7

1768.00

14:40:48

00076548008TRLO0

BATE

14

1768.00

14:40:48

00076548009TRLO0

XLON

6

1768.00

14:40:48

00076548010TRLO0

XLON

315

1766.00

14:40:48

00076548011TRLO0

XLON

112

1766.00

14:40:48

00076548012TRLO0

XLON

52

1766.00

14:40:48

00076548013TRLO0

XLON

99

1768.00

14:40:48

00076548014TRLO0

XLON

41

1768.00

14:40:48

00076548015TRLO0

XLON

42

1764.00

14:41:11

00076548023TRLO0

XLON

134

1764.00

14:41:12

00076548035TRLO0

XLON

15

1764.00

14:41:18

00076548036TRLO0

XLON

3

1764.00

14:41:24

00076548044TRLO0

XLON

58

1764.00

14:41:26

00076548046TRLO0

XLON

11

1764.00

14:41:32

00076548054TRLO0

XLON

7

1764.00

14:41:38

00076548057TRLO0

XLON

54

1766.00

14:44:37

00076548206TRLO0

BATE

17

1766.00

14:44:37

00076548207TRLO0

BATE

5

1766.00

14:44:37

00076548208TRLO0

BATE

3

1766.00

14:44:37

00076548209TRLO0

BATE

71

1766.00

14:44:37

00076548210TRLO0

BATE

157

1770.00

14:47:00

00076548296TRLO0

BATE

9

1768.00

14:47:48

00076548330TRLO0

BATE

6

1768.00

14:48:13

00076548340TRLO0

BATE

142

1768.00

14:48:13

00076548341TRLO0

BATE

151

1768.00

14:48:13

00076548342TRLO0

BATE

241

1768.00

14:48:13

00076548343TRLO0

XLON

237

1768.00

14:50:33

00076548400TRLO0

XLON

214

1768.00

14:50:33

00076548401TRLO0

XLON

359

1766.00

14:50:37

00076548403TRLO0

XLON

27

1768.00

14:51:48

00076548452TRLO0

BATE

15

1768.00

14:52:48

00076548482TRLO0

BATE

248

1770.00

14:54:10

00076548507TRLO0

XLON

106

1768.00

14:56:24

00076548553TRLO0

XLON

76

1768.00

14:56:24

00076548554TRLO0

XLON

13

1768.00

14:56:48

00076548567TRLO0

BATE

6

1768.00

14:57:48

00076548603TRLO0

BATE

11

1768.00

14:57:48

00076548604TRLO0

BATE

11

1768.00

14:57:48

00076548605TRLO0

BATE

171

1768.00

14:57:48

00076548606TRLO0

BATE

344

1766.00

14:58:09

00076548612TRLO0

XLON

216

1766.00

14:58:09

00076548614TRLO0

XLON

93

1766.00

14:58:09

00076548611TRLO0

BATE

61

1766.00

14:58:09

00076548613TRLO0

BATE

152

1766.00

14:58:09

00076548615TRLO0

BATE

104

1764.00

14:59:53

00076548669TRLO0

XLON

17

1766.00

15:05:13

00076548813TRLO0

BATE

16

1766.00

15:05:13

00076548814TRLO0

BATE

73

1768.00

15:07:21

00076548878TRLO0

XLON

118

1768.00

15:07:21

00076548879TRLO0

XLON

47

1768.00

15:07:21

00076548880TRLO0

XLON

52

1768.00

15:07:21

00076548881TRLO0

XLON

337

1768.00

15:07:21

00076548882TRLO0

XLON

206

1768.00

15:07:21

00076548883TRLO0

XLON

157

1768.00

15:07:27

00076548884TRLO0

BATE

131

1768.00

15:07:27

00076548885TRLO0

BATE

202

1770.00

15:12:18

00076549120TRLO0

XLON

40

1770.00

15:12:18

00076549121TRLO0

XLON

210

1770.00

15:12:18

00076549122TRLO0

XLON

21

1770.00

15:12:18

00076549123TRLO0

XLON

171

1770.00

15:12:18

00076549118TRLO0

BATE

176

1770.00

15:12:18

00076549119TRLO0

BATE

62

1768.00

15:14:55

00076549227TRLO0

BATE

104

1768.00

15:14:55

00076549228TRLO0

BATE

118

1768.00

15:15:25

00076549269TRLO0

XLON

6

1768.00

15:15:25

00076549270TRLO0

XLON

60

1772.00

15:22:27

00076549443TRLO0

BATE

156

1770.00

15:23:21

00076549454TRLO0

BATE

224

1768.00

15:23:58

00076549470TRLO0

XLON

209

1768.00

15:23:58

00076549471TRLO0

XLON

208

1768.00

15:23:58

00076549472TRLO0

XLON

15

1768.00

15:26:37

00076549604TRLO0

BATE

7

1768.00

15:26:58

00076549607TRLO0

XLON

6

1768.00

15:26:58

00076549608TRLO0

XLON

204

1766.00

15:28:09

00076549634TRLO0

XLON

272

1766.00

15:28:09

00076549635TRLO0

XLON

166

1766.00

15:28:09

00076549633TRLO0

BATE

130

1764.00

15:32:37

00076549832TRLO0

BATE

34

1764.00

15:32:37

00076549833TRLO0

BATE

180

1764.00

15:33:11

00076549861TRLO0

XLON

287

1766.00

15:44:33

00076550245TRLO0

BATE

973

1768.00

15:44:34

00076550250TRLO0

XLON

148

1768.00

15:45:33

00076550277TRLO0

BATE

49

1768.00

15:45:33

00076550278TRLO0

BATE

52

1766.00

15:45:36

00076550279TRLO0

BATE

28

1768.00

15:46:34

00076550292TRLO0

XLON

140

1768.00

15:46:34

00076550293TRLO0

XLON

5

1768.00

15:46:34

00076550294TRLO0

XLON

93

1768.00

15:46:34

00076550295TRLO0

XLON

250

1768.00

15:50:03

00076550401TRLO0

XLON

221

1766.00

15:50:45

00076550441TRLO0

XLON

295

1766.00

15:50:45

00076550442TRLO0

XLON

153

1766.00

15:50:45

00076550439TRLO0

BATE

179

1766.00

15:50:45

00076550440TRLO0

BATE

9

1766.00

15:55:17

00076550620TRLO0

BATE

66

1766.00

15:59:48

00076550852TRLO0

XLON

6

1766.00

15:59:48

00076550853TRLO0

XLON

9

1766.00

15:59:48

00076550854TRLO0

XLON

277

1766.00

15:59:48

00076550855TRLO0

XLON

215

1766.00

15:59:48

00076550856TRLO0

XLON

168

1764.00

16:00:06

00076550870TRLO0

BATE

160

1764.00

16:00:06

00076550871TRLO0

BATE

375

1764.00

16:00:06

00076550864TRLO0

XLON

243

1764.00

16:00:06

00076550865TRLO0

XLON

6

1766.00

16:00:06

00076550866TRLO0

XLON

107

1766.00

16:00:06

00076550867TRLO0

XLON

93

1766.00

16:00:06

00076550868TRLO0

XLON

86

1766.00

16:05:48

00076551061TRLO0

XLON

72

1766.00

16:05:48

00076551062TRLO0

XLON

26

1766.00

16:05:48

00076551063TRLO0

XLON

31

1766.00

16:05:48

00076551064TRLO0

XLON

26

1766.00

16:05:48

00076551065TRLO0

XLON

31

1766.00

16:05:48

00076551066TRLO0

XLON

214

1766.00

16:05:48

00076551067TRLO0

XLON

24

1766.00

16:05:48

00076551068TRLO0

XLON

52

1766.00

16:06:59

00076551112TRLO0

XLON

162

1766.00

16:06:59

00076551113TRLO0

XLON

23

1764.00

16:08:08

00076551249TRLO0

XLON

106

1766.00

16:08:09

00076551250TRLO0

XLON

106

1766.00

16:08:09

00076551251TRLO0

XLON

5

1766.00

16:09:09

00076551297TRLO0

XLON

7

1766.00

16:09:09

00076551298TRLO0

XLON

140

1766.00

16:09:09

00076551299TRLO0

XLON

140

1766.00

16:09:16

00076551303TRLO0

XLON

98

1764.00

16:09:48

00076551324TRLO0

XLON

105

1764.00

16:10:00

00076551329TRLO0

XLON

244

1764.00

16:10:00

00076551330TRLO0

XLON

177

1764.00

16:10:00

00076551332TRLO0

BATE

170

1764.00

16:10:00

00076551333TRLO0

BATE

171

1764.00

16:10:00

00076551334TRLO0

BATE

6

1766.00

16:11:51

00076551399TRLO0

XLON

211

1766.00

16:12:01

00076551414TRLO0

XLON

447

1766.00

16:13:01

00076551467TRLO0

XLON

115

1766.00

16:13:38

00076551488TRLO0

XLON

105

1766.00

16:13:38

00076551489TRLO0

XLON

217

1766.00

16:13:38

00076551490TRLO0

XLON

104

1766.00

16:14:30

00076551507TRLO0

BATE

267

1766.00

16:14:38

00076551509TRLO0

XLON

57

1766.00

16:14:38

00076551510TRLO0

XLON

148

1766.00

16:14:38

00076551511TRLO0

XLON

27

1766.00

16:14:48

00076551517TRLO0

BATE

5

1766.00

16:15:07

00076551554TRLO0

BATE

22

1766.00

16:15:11

00076551555TRLO0

BATE

204

1766.00

16:15:38

00076551574TRLO0

XLON

33

1766.00

16:15:48

00076551582TRLO0

BATE

167

1766.00

16:16:27

00076551606TRLO0

BATE

140

1766.00

16:16:43

00076551619TRLO0

XLON

8

1766.00

16:16:43

00076551620TRLO0

XLON

6

1766.00

16:16:43

00076551621TRLO0

XLON

8

1768.00

16:17:48

00076551639TRLO0

BATE

161

1768.00

16:18:07

00076551669TRLO0

BATE

229

1768.00

16:18:17

00076551670TRLO0

XLON

30

1768.00

16:18:48

00076551691TRLO0

BATE

252

1768.00

16:19:17

00076551724TRLO0

XLON

98

1768.00

16:19:48

00076551732TRLO0

XLON

118

1768.00

16:19:48

00076551733TRLO0

XLON

25

1768.00

16:20:27

00076551769TRLO0

BATE

172

1768.00

16:20:37

00076551777TRLO0

BATE

225

1766.00

16:20:37

00076551779TRLO0

XLON

120

1766.00

16:20:37

00076551778TRLO0

BATE

56

1768.00

16:22:51

00076551853TRLO0

XLON

203

1768.00

16:22:51

00076551854TRLO0

XLON

86

1768.00

16:22:51

00076551855TRLO0

XLON

For further details:

Oxford Instruments plc

Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916


