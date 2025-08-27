Anzeige
Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 27

27 August 2025

Oxford Instruments plc

("Oxford Instruments" or the "Company")

Transaction in Own Shares

Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 1834.8117 pence per share:

Date of purchase:

26 August 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

30,000

Lowest price paid per share (GBp):

1822.0000

Highest price paid per share (GBp):

1846.0000

Volume weighted average price paid per share (GBp):

1834.8117

Subject to settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 57,351,341. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 57,351,341. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information:

Venue

Weighted average price paid per share (GBp)

Aggregate number of shares purchased

London Stock Exchange

1834.8011

22,000

BATS Trading Europe

1834.8410

8,000

Transaction Details:

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

223

1844.00

08:13:17

00076770674TRLO0

XLON

231

1842.00

08:13:17

00076770675TRLO0

XLON

235

1846.00

08:26:12

00076771009TRLO0

XLON

223

1838.00

08:34:58

00076771237TRLO0

XLON

41

1832.00

08:45:02

00076771726TRLO0

XLON

170

1832.00

08:45:02

00076771725TRLO0

XLON

45

1826.00

08:59:52

00076772468TRLO0

XLON

215

1826.00

08:59:52

00076772467TRLO0

XLON

114

1834.00

09:28:50

00076773778TRLO0

BATE

43

1834.00

09:28:50

00076773777TRLO0

BATE

257

1834.00

09:28:50

00076773779TRLO0

XLON

10

1832.00

09:29:34

00076773802TRLO0

BATE

2

1832.00

09:29:34

00076773803TRLO0

BATE

22

1832.00

09:30:39

00076773896TRLO0

BATE

146

1832.00

09:30:39

00076773898TRLO0

BATE

52

1834.00

09:46:01

00076774580TRLO0

XLON

12

1834.00

09:46:01

00076774579TRLO0

XLON

258

1834.00

09:51:01

00076774765TRLO0

XLON

8

1832.00

09:51:06

00076774810TRLO0

BATE

155

1832.00

09:52:27

00076774908TRLO0

BATE

253

1832.00

09:52:27

00076774909TRLO0

XLON

180

1834.00

10:01:20

00076775181TRLO0

BATE

192

1834.00

10:01:20

00076775183TRLO0

XLON

59

1834.00

10:01:20

00076775182TRLO0

XLON

258

1838.00

10:17:07

00076775546TRLO0

XLON

12

1836.00

10:23:46

00076775683TRLO0

BATE

178

1834.00

10:27:23

00076775819TRLO0

BATE

164

1834.00

10:39:23

00076776305TRLO0

BATE

163

1832.00

10:40:39

00076776333TRLO0

BATE

185

1832.00

10:40:39

00076776337TRLO0

XLON

27

1832.00

10:40:39

00076776334TRLO0

XLON

126

1832.00

10:40:39

00076776338TRLO0

XLON

239

1832.00

11:01:00

00076776866TRLO0

XLON

179

1834.00

11:12:13

00076777181TRLO0

BATE

153

1832.00

11:22:02

00076777430TRLO0

BATE

211

1832.00

11:22:02

00076777431TRLO0

XLON

88

1828.00

11:28:56

00076777525TRLO0

BATE

5

1828.00

11:40:28

00076777677TRLO0

BATE

7

1828.00

11:45:36

00076777743TRLO0

BATE

48

1836.00

11:50:57

00076777854TRLO0

XLON

67

1836.00

11:50:57

00076777853TRLO0

XLON

239

1836.00

11:55:57

00076778036TRLO0

XLON

221

1834.00

12:07:18

00076778407TRLO0

XLON

205

1834.00

12:07:18

00076778406TRLO0

XLON

4

1834.00

12:07:18

00076778405TRLO0

XLON

164

1832.00

12:07:47

00076778430TRLO0

BATE

157

1832.00

12:07:47

00076778429TRLO0

BATE

149

1832.00

12:07:47

00076778428TRLO0

BATE

14

1832.00

12:07:47

00076778427TRLO0

BATE

5

1832.00

12:39:40

00076779358TRLO0

BATE

5

1832.00

12:47:21

00076779523TRLO0

BATE

177

1832.00

12:47:25

00076779525TRLO0

XLON

257

1832.00

12:47:25

00076779524TRLO0

XLON

7

1832.00

12:47:25

00076779526TRLO0

BATE

5

1832.00

12:47:56

00076779534TRLO0

XLON

28

1832.00

12:47:56

00076779533TRLO0

XLON

57

1832.00

12:47:56

00076779532TRLO0

XLON

10

1832.00

12:47:56

00076779531TRLO0

XLON

73

1832.00

12:47:56

00076779535TRLO0

XLON

5

1832.00

12:50:04

00076779552TRLO0

BATE

5

1832.00

12:52:30

00076779610TRLO0

BATE

38

1834.00

12:55:52

00076779695TRLO0

XLON

70

1834.00

12:55:52

00076779694TRLO0

XLON

70

1836.00

13:08:02

00076780213TRLO0

XLON

68

1836.00

13:08:02

00076780212TRLO0

XLON

2

1836.00

13:08:02

00076780211TRLO0

XLON

2

1836.00

13:16:10

00076780438TRLO0

BATE

451

1836.00

13:16:10

00076780440TRLO0

BATE

300

1836.00

13:16:10

00076780439TRLO0

BATE

47

1836.00

13:16:10

00076780443TRLO0

XLON

19

1836.00

13:16:10

00076780442TRLO0

XLON

200

1836.00

13:16:10

00076780441TRLO0

XLON

167

1836.00

13:26:19

00076780705TRLO0

BATE

219

1842.00

13:34:52

00076780910TRLO0

XLON

32

1842.00

13:35:11

00076780919TRLO0

BATE

133

1842.00

13:35:11

00076780918TRLO0

BATE

7

1840.00

13:40:59

00076781095TRLO0

BATE

178

1840.00

13:43:12

00076781256TRLO0

BATE

150

1840.00

13:43:12

00076781254TRLO0

BATE

224

1840.00

13:43:12

00076781257TRLO0

XLON

219

1840.00

13:43:12

00076781255TRLO0

XLON

31

1842.00

13:58:56

00076781864TRLO0

BATE

147

1842.00

14:03:00

00076781966TRLO0

BATE

124

1842.00

14:03:00

00076781965TRLO0

BATE

192

1844.00

14:03:00

00076781967TRLO0

XLON

66

1844.00

14:03:00

00076781968TRLO0

XLON

173

1844.00

14:11:30

00076782113TRLO0

XLON

64

1844.00

14:11:30

00076782112TRLO0

XLON

220

1844.00

14:11:30

00076782111TRLO0

XLON

4

1844.00

14:16:00

00076782293TRLO0

BATE

6

1842.00

14:17:01

00076782338TRLO0

BATE

7

1842.00

14:17:01

00076782337TRLO0

BATE

25

1842.00

14:20:00

00076782449TRLO0

BATE

33

1842.00

14:20:00

00076782448TRLO0

BATE

33

1842.00

14:20:00

00076782450TRLO0

BATE

7

1842.00

14:21:25

00076782553TRLO0

BATE

5

1842.00

14:24:00

00076782644TRLO0

BATE

57

1842.00

14:24:00

00076782648TRLO0

BATE

98

1842.00

14:24:00

00076782647TRLO0

BATE

153

1842.00

14:24:00

00076782646TRLO0

BATE

49

1842.00

14:24:00

00076782645TRLO0

BATE

183

1844.00

14:28:17

00076782798TRLO0

XLON

32

1844.00

14:28:17

00076782797TRLO0

XLON

40

1842.00

14:28:56

00076782830TRLO0

XLON

8

1842.00

14:32:04

00076782954TRLO0

XLON

4

1842.00

14:35:34

00076783167TRLO0

XLON

1

1842.00

14:35:34

00076783168TRLO0

XLON

130

1842.00

14:35:53

00076783186TRLO0

XLON

121

1842.00

14:35:53

00076783185TRLO0

XLON

162

1842.00

14:35:53

00076783183TRLO0

XLON

160

1842.00

14:35:53

00076783184TRLO0

BATE

166

1842.00

14:35:53

00076783182TRLO0

BATE

174

1842.00

14:35:53

00076783187TRLO0

BATE

26

1842.00

14:35:53

00076783189TRLO0

XLON

285

1842.00

14:35:53

00076783188TRLO0

XLON

8

1842.00

14:51:53

00076783745TRLO0

BATE

4

1842.00

14:51:53

00076783744TRLO0

BATE

24

1842.00

14:51:53

00076783747TRLO0

BATE

16

1842.00

14:51:53

00076783746TRLO0

BATE

24

1842.00

14:51:53

00076783748TRLO0

BATE

155

1844.00

14:53:49

00076783851TRLO0

XLON

98

1844.00

14:53:49

00076783850TRLO0

XLON

15

1842.00

14:56:01

00076783945TRLO0

XLON

45

1842.00

14:56:01

00076783944TRLO0

XLON

42

1842.00

14:56:01

00076783943TRLO0

XLON

45

1846.00

15:01:39

00076784138TRLO0

XLON

22

1846.00

15:01:39

00076784139TRLO0

XLON

4

1844.00

15:02:03

00076784153TRLO0

XLON

257

1844.00

15:04:00

00076784231TRLO0

XLON

203

1844.00

15:04:00

00076784230TRLO0

XLON

30

1844.00

15:04:00

00076784229TRLO0

XLON

157

1842.00

15:07:36

00076784407TRLO0

BATE

159

1842.00

15:07:36

00076784405TRLO0

BATE

173

1842.00

15:07:36

00076784404TRLO0

BATE

222

1842.00

15:07:36

00076784406TRLO0

XLON

105

1842.00

15:07:36

00076784408TRLO0

BATE

68

1842.00

15:07:36

00076784409TRLO0

BATE

33

1842.00

15:07:36

00076784410TRLO0

XLON

79

1842.00

15:19:36

00076784924TRLO0

BATE

147

1842.00

15:19:36

00076784925TRLO0

XLON

127

1840.00

15:19:36

00076784927TRLO0

BATE

37

1840.00

15:19:36

00076784926TRLO0

BATE

241

1840.00

15:19:36

00076784928TRLO0

XLON

83

1838.00

15:20:00

00076784956TRLO0

BATE

72

1838.00

15:20:00

00076784955TRLO0

BATE

145

1838.00

15:20:00

00076784954TRLO0

XLON

81

1838.00

15:20:00

00076784953TRLO0

XLON

75

1834.00

15:29:51

00076785268TRLO0

BATE

76

1834.00

15:29:51

00076785266TRLO0

BATE

154

1834.00

15:29:51

00076785265TRLO0

BATE

211

1834.00

15:29:51

00076785267TRLO0

XLON

6

1832.00

15:29:51

00076785269TRLO0

XLON

145

1834.00

15:41:08

00076785664TRLO0

BATE

220

1834.00

15:41:08

00076785665TRLO0

XLON

206

1832.00

15:41:08

00076785666TRLO0

XLON

77

1832.00

15:41:08

00076785667TRLO0

BATE

68

1832.00

15:41:08

00076785668TRLO0

BATE

62

1828.00

15:42:02

00076785682TRLO0

BATE

28

1828.00

15:42:02

00076785683TRLO0

BATE

83

1828.00

15:46:33

00076785864TRLO0

BATE

175

1828.00

15:46:33

00076785866TRLO0

XLON

40

1828.00

15:46:33

00076785865TRLO0

XLON

215

1824.00

15:50:21

00076785986TRLO0

XLON

163

1826.00

15:56:33

00076786262TRLO0

BATE

249

1824.00

15:59:21

00076786351TRLO0

XLON

151

1824.00

16:00:19

00076786383TRLO0

BATE

8

1824.00

16:01:19

00076786410TRLO0

BATE

71

1824.00

16:02:13

00076786434TRLO0

BATE

117

1824.00

16:04:25

00076786493TRLO0

BATE

245

1824.00

16:06:21

00076786578TRLO0

XLON

170

1824.00

16:07:25

00076786627TRLO0

BATE

235

1824.00

16:11:21

00076786782TRLO0

XLON

28

1824.00

16:11:21

00076786783TRLO0

BATE

102

1824.00

16:12:39

00076786879TRLO0

XLON

150

1824.00

16:12:39

00076786878TRLO0

XLON

5

1824.00

16:12:39

00076786877TRLO0

XLON

167

1822.00

16:12:39

00076786876TRLO0

BATE

165

1824.00

16:20:17

00076787291TRLO0

BATE

161

1824.00

16:20:17

00076787292TRLO0

BATE

56

1824.00

16:21:20

00076787347TRLO0

BATE

280

1824.00

16:21:20

00076787348TRLO0

XLON

90

1824.00

16:21:20

00076787349TRLO0

XLON

10000

1833.59

16:30:11

00076787774TRLO0

XLON

For further details:

Oxford Instruments plc

Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916


© 2025 PR Newswire
