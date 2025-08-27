Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares
LONDON, United Kingdom, August 27
27 August 2025
Oxford Instruments plc
("Oxford Instruments" or the "Company")
Transaction in Own Shares
Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 1834.8117 pence per share:
Date of purchase:
26 August 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
30,000
Lowest price paid per share (GBp):
1822.0000
Highest price paid per share (GBp):
1846.0000
Volume weighted average price paid per share (GBp):
1834.8117
Subject to settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 57,351,341. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 57,351,341. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Aggregate information:
Venue
Weighted average price paid per share (GBp)
Aggregate number of shares purchased
London Stock Exchange
1834.8011
22,000
BATS Trading Europe
1834.8410
8,000
Transaction Details:
In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:
Number of ordinary shares purchased
Transaction price
Time of transaction (UK Time)
Transaction reference number
Trading venue
223
1844.00
08:13:17
00076770674TRLO0
XLON
231
1842.00
08:13:17
00076770675TRLO0
XLON
235
1846.00
08:26:12
00076771009TRLO0
XLON
223
1838.00
08:34:58
00076771237TRLO0
XLON
41
1832.00
08:45:02
00076771726TRLO0
XLON
170
1832.00
08:45:02
00076771725TRLO0
XLON
45
1826.00
08:59:52
00076772468TRLO0
XLON
215
1826.00
08:59:52
00076772467TRLO0
XLON
114
1834.00
09:28:50
00076773778TRLO0
BATE
43
1834.00
09:28:50
00076773777TRLO0
BATE
257
1834.00
09:28:50
00076773779TRLO0
XLON
10
1832.00
09:29:34
00076773802TRLO0
BATE
2
1832.00
09:29:34
00076773803TRLO0
BATE
22
1832.00
09:30:39
00076773896TRLO0
BATE
146
1832.00
09:30:39
00076773898TRLO0
BATE
52
1834.00
09:46:01
00076774580TRLO0
XLON
12
1834.00
09:46:01
00076774579TRLO0
XLON
258
1834.00
09:51:01
00076774765TRLO0
XLON
8
1832.00
09:51:06
00076774810TRLO0
BATE
155
1832.00
09:52:27
00076774908TRLO0
BATE
253
1832.00
09:52:27
00076774909TRLO0
XLON
180
1834.00
10:01:20
00076775181TRLO0
BATE
192
1834.00
10:01:20
00076775183TRLO0
XLON
59
1834.00
10:01:20
00076775182TRLO0
XLON
258
1838.00
10:17:07
00076775546TRLO0
XLON
12
1836.00
10:23:46
00076775683TRLO0
BATE
178
1834.00
10:27:23
00076775819TRLO0
BATE
164
1834.00
10:39:23
00076776305TRLO0
BATE
163
1832.00
10:40:39
00076776333TRLO0
BATE
185
1832.00
10:40:39
00076776337TRLO0
XLON
27
1832.00
10:40:39
00076776334TRLO0
XLON
126
1832.00
10:40:39
00076776338TRLO0
XLON
239
1832.00
11:01:00
00076776866TRLO0
XLON
179
1834.00
11:12:13
00076777181TRLO0
BATE
153
1832.00
11:22:02
00076777430TRLO0
BATE
211
1832.00
11:22:02
00076777431TRLO0
XLON
88
1828.00
11:28:56
00076777525TRLO0
BATE
5
1828.00
11:40:28
00076777677TRLO0
BATE
7
1828.00
11:45:36
00076777743TRLO0
BATE
48
1836.00
11:50:57
00076777854TRLO0
XLON
67
1836.00
11:50:57
00076777853TRLO0
XLON
239
1836.00
11:55:57
00076778036TRLO0
XLON
221
1834.00
12:07:18
00076778407TRLO0
XLON
205
1834.00
12:07:18
00076778406TRLO0
XLON
4
1834.00
12:07:18
00076778405TRLO0
XLON
164
1832.00
12:07:47
00076778430TRLO0
BATE
157
1832.00
12:07:47
00076778429TRLO0
BATE
149
1832.00
12:07:47
00076778428TRLO0
BATE
14
1832.00
12:07:47
00076778427TRLO0
BATE
5
1832.00
12:39:40
00076779358TRLO0
BATE
5
1832.00
12:47:21
00076779523TRLO0
BATE
177
1832.00
12:47:25
00076779525TRLO0
XLON
257
1832.00
12:47:25
00076779524TRLO0
XLON
7
1832.00
12:47:25
00076779526TRLO0
BATE
5
1832.00
12:47:56
00076779534TRLO0
XLON
28
1832.00
12:47:56
00076779533TRLO0
XLON
57
1832.00
12:47:56
00076779532TRLO0
XLON
10
1832.00
12:47:56
00076779531TRLO0
XLON
73
1832.00
12:47:56
00076779535TRLO0
XLON
5
1832.00
12:50:04
00076779552TRLO0
BATE
5
1832.00
12:52:30
00076779610TRLO0
BATE
38
1834.00
12:55:52
00076779695TRLO0
XLON
70
1834.00
12:55:52
00076779694TRLO0
XLON
70
1836.00
13:08:02
00076780213TRLO0
XLON
68
1836.00
13:08:02
00076780212TRLO0
XLON
2
1836.00
13:08:02
00076780211TRLO0
XLON
2
1836.00
13:16:10
00076780438TRLO0
BATE
451
1836.00
13:16:10
00076780440TRLO0
BATE
300
1836.00
13:16:10
00076780439TRLO0
BATE
47
1836.00
13:16:10
00076780443TRLO0
XLON
19
1836.00
13:16:10
00076780442TRLO0
XLON
200
1836.00
13:16:10
00076780441TRLO0
XLON
167
1836.00
13:26:19
00076780705TRLO0
BATE
219
1842.00
13:34:52
00076780910TRLO0
XLON
32
1842.00
13:35:11
00076780919TRLO0
BATE
133
1842.00
13:35:11
00076780918TRLO0
BATE
7
1840.00
13:40:59
00076781095TRLO0
BATE
178
1840.00
13:43:12
00076781256TRLO0
BATE
150
1840.00
13:43:12
00076781254TRLO0
BATE
224
1840.00
13:43:12
00076781257TRLO0
XLON
219
1840.00
13:43:12
00076781255TRLO0
XLON
31
1842.00
13:58:56
00076781864TRLO0
BATE
147
1842.00
14:03:00
00076781966TRLO0
BATE
124
1842.00
14:03:00
00076781965TRLO0
BATE
192
1844.00
14:03:00
00076781967TRLO0
XLON
66
1844.00
14:03:00
00076781968TRLO0
XLON
173
1844.00
14:11:30
00076782113TRLO0
XLON
64
1844.00
14:11:30
00076782112TRLO0
XLON
220
1844.00
14:11:30
00076782111TRLO0
XLON
4
1844.00
14:16:00
00076782293TRLO0
BATE
6
1842.00
14:17:01
00076782338TRLO0
BATE
7
1842.00
14:17:01
00076782337TRLO0
BATE
25
1842.00
14:20:00
00076782449TRLO0
BATE
33
1842.00
14:20:00
00076782448TRLO0
BATE
33
1842.00
14:20:00
00076782450TRLO0
BATE
7
1842.00
14:21:25
00076782553TRLO0
BATE
5
1842.00
14:24:00
00076782644TRLO0
BATE
57
1842.00
14:24:00
00076782648TRLO0
BATE
98
1842.00
14:24:00
00076782647TRLO0
BATE
153
1842.00
14:24:00
00076782646TRLO0
BATE
49
1842.00
14:24:00
00076782645TRLO0
BATE
183
1844.00
14:28:17
00076782798TRLO0
XLON
32
1844.00
14:28:17
00076782797TRLO0
XLON
40
1842.00
14:28:56
00076782830TRLO0
XLON
8
1842.00
14:32:04
00076782954TRLO0
XLON
4
1842.00
14:35:34
00076783167TRLO0
XLON
1
1842.00
14:35:34
00076783168TRLO0
XLON
130
1842.00
14:35:53
00076783186TRLO0
XLON
121
1842.00
14:35:53
00076783185TRLO0
XLON
162
1842.00
14:35:53
00076783183TRLO0
XLON
160
1842.00
14:35:53
00076783184TRLO0
BATE
166
1842.00
14:35:53
00076783182TRLO0
BATE
174
1842.00
14:35:53
00076783187TRLO0
BATE
26
1842.00
14:35:53
00076783189TRLO0
XLON
285
1842.00
14:35:53
00076783188TRLO0
XLON
8
1842.00
14:51:53
00076783745TRLO0
BATE
4
1842.00
14:51:53
00076783744TRLO0
BATE
24
1842.00
14:51:53
00076783747TRLO0
BATE
16
1842.00
14:51:53
00076783746TRLO0
BATE
24
1842.00
14:51:53
00076783748TRLO0
BATE
155
1844.00
14:53:49
00076783851TRLO0
XLON
98
1844.00
14:53:49
00076783850TRLO0
XLON
15
1842.00
14:56:01
00076783945TRLO0
XLON
45
1842.00
14:56:01
00076783944TRLO0
XLON
42
1842.00
14:56:01
00076783943TRLO0
XLON
45
1846.00
15:01:39
00076784138TRLO0
XLON
22
1846.00
15:01:39
00076784139TRLO0
XLON
4
1844.00
15:02:03
00076784153TRLO0
XLON
257
1844.00
15:04:00
00076784231TRLO0
XLON
203
1844.00
15:04:00
00076784230TRLO0
XLON
30
1844.00
15:04:00
00076784229TRLO0
XLON
157
1842.00
15:07:36
00076784407TRLO0
BATE
159
1842.00
15:07:36
00076784405TRLO0
BATE
173
1842.00
15:07:36
00076784404TRLO0
BATE
222
1842.00
15:07:36
00076784406TRLO0
XLON
105
1842.00
15:07:36
00076784408TRLO0
BATE
68
1842.00
15:07:36
00076784409TRLO0
BATE
33
1842.00
15:07:36
00076784410TRLO0
XLON
79
1842.00
15:19:36
00076784924TRLO0
BATE
147
1842.00
15:19:36
00076784925TRLO0
XLON
127
1840.00
15:19:36
00076784927TRLO0
BATE
37
1840.00
15:19:36
00076784926TRLO0
BATE
241
1840.00
15:19:36
00076784928TRLO0
XLON
83
1838.00
15:20:00
00076784956TRLO0
BATE
72
1838.00
15:20:00
00076784955TRLO0
BATE
145
1838.00
15:20:00
00076784954TRLO0
XLON
81
1838.00
15:20:00
00076784953TRLO0
XLON
75
1834.00
15:29:51
00076785268TRLO0
BATE
76
1834.00
15:29:51
00076785266TRLO0
BATE
154
1834.00
15:29:51
00076785265TRLO0
BATE
211
1834.00
15:29:51
00076785267TRLO0
XLON
6
1832.00
15:29:51
00076785269TRLO0
XLON
145
1834.00
15:41:08
00076785664TRLO0
BATE
220
1834.00
15:41:08
00076785665TRLO0
XLON
206
1832.00
15:41:08
00076785666TRLO0
XLON
77
1832.00
15:41:08
00076785667TRLO0
BATE
68
1832.00
15:41:08
00076785668TRLO0
BATE
62
1828.00
15:42:02
00076785682TRLO0
BATE
28
1828.00
15:42:02
00076785683TRLO0
BATE
83
1828.00
15:46:33
00076785864TRLO0
BATE
175
1828.00
15:46:33
00076785866TRLO0
XLON
40
1828.00
15:46:33
00076785865TRLO0
XLON
215
1824.00
15:50:21
00076785986TRLO0
XLON
163
1826.00
15:56:33
00076786262TRLO0
BATE
249
1824.00
15:59:21
00076786351TRLO0
XLON
151
1824.00
16:00:19
00076786383TRLO0
BATE
8
1824.00
16:01:19
00076786410TRLO0
BATE
71
1824.00
16:02:13
00076786434TRLO0
BATE
117
1824.00
16:04:25
00076786493TRLO0
BATE
245
1824.00
16:06:21
00076786578TRLO0
XLON
170
1824.00
16:07:25
00076786627TRLO0
BATE
235
1824.00
16:11:21
00076786782TRLO0
XLON
28
1824.00
16:11:21
00076786783TRLO0
BATE
102
1824.00
16:12:39
00076786879TRLO0
XLON
150
1824.00
16:12:39
00076786878TRLO0
XLON
5
1824.00
16:12:39
00076786877TRLO0
XLON
167
1822.00
16:12:39
00076786876TRLO0
BATE
165
1824.00
16:20:17
00076787291TRLO0
BATE
161
1824.00
16:20:17
00076787292TRLO0
BATE
56
1824.00
16:21:20
00076787347TRLO0
BATE
280
1824.00
16:21:20
00076787348TRLO0
XLON
90
1824.00
16:21:20
00076787349TRLO0
XLON
10000
1833.59
16:30:11
00076787774TRLO0
XLON
For further details:
Oxford Instruments plc
Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916