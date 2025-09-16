Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 16
16 September 2025
Oxford Instruments plc
("Oxford Instruments" or the "Company")
Transaction in Own Shares
Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 1835.0146 pence per share:
Date of purchase:
15 September 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
16,000
Lowest price paid per share (GBp):
1820.0000
Highest price paid per share (GBp):
1854.0000
Volume weighted average price paid per share (GBp):
1835.0146
Subject to settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 57,127,081. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 57,127,081. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Aggregate information:
Venue
Weighted average price paid per share (GBp)
Aggregate number of shares purchased
London Stock Exchange
1836.0918
12,000
BATS Trading Europe
1831.7830
4,000
Transaction Details:
In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:
Number of ordinary shares purchased
Transaction price
Time of transaction (UK Time)
Transaction reference number
Trading venue
87
1840.00
08:48:41
00077012679TRLO0
XLON
106
1840.00
08:48:41
00077012678TRLO0
XLON
203
1840.00
08:48:41
00077012677TRLO0
XLON
204
1846.00
08:57:53
00077012898TRLO0
XLON
155
1850.00
08:58:07
00077012902TRLO0
XLON
155
1854.00
08:58:07
00077012903TRLO0
XLON
60
1852.00
08:58:07
00077012904TRLO0
XLON
155
1852.00
08:58:07
00077012905TRLO0
XLON
155
1852.00
08:58:07
00077012906TRLO0
XLON
59
1852.00
08:58:07
00077012907TRLO0
XLON
155
1850.00
08:58:08
00077012908TRLO0
XLON
39
1850.00
08:58:08
00077012909TRLO0
XLON
228
1854.00
09:02:39
00077013052TRLO0
XLON
195
1854.00
09:02:39
00077013051TRLO0
XLON
218
1854.00
09:02:39
00077013050TRLO0
XLON
13
1852.00
09:09:02
00077013334TRLO0
XLON
192
1852.00
09:09:02
00077013333TRLO0
XLON
159
1850.00
09:31:56
00077013894TRLO0
XLON
65
1850.00
09:31:56
00077013893TRLO0
XLON
230
1850.00
09:59:23
00077014687TRLO0
XLON
213
1848.00
10:07:45
00077014955TRLO0
XLON
147
1848.00
10:07:45
00077014954TRLO0
BATE
24
1844.00
10:11:15
00077015061TRLO0
XLON
178
1844.00
10:13:59
00077015089TRLO0
XLON
36
1844.00
10:13:59
00077015088TRLO0
XLON
204
1844.00
10:45:53
00077015669TRLO0
XLON
177
1842.00
10:46:09
00077015671TRLO0
BATE
145
1842.00
10:46:09
00077015670TRLO0
BATE
204
1842.00
10:46:09
00077015672TRLO0
XLON
80
1842.00
11:19:36
00077016454TRLO0
XLON
210
1842.00
11:23:24
00077016534TRLO0
XLON
206
1842.00
11:37:00
00077017069TRLO0
XLON
151
1842.00
11:39:04
00077017091TRLO0
BATE
147
1842.00
12:05:03
00077017436TRLO0
BATE
219
1842.00
12:05:03
00077017438TRLO0
XLON
194
1842.00
12:05:03
00077017437TRLO0
XLON
222
1842.00
12:15:27
00077017639TRLO0
XLON
186
1842.00
12:15:27
00077017638TRLO0
XLON
178
1842.00
12:24:13
00077017826TRLO0
BATE
200
1842.00
12:24:13
00077017827TRLO0
XLON
159
1840.00
12:26:43
00077017870TRLO0
BATE
158
1840.00
12:26:43
00077017872TRLO0
XLON
62
1840.00
12:26:43
00077017871TRLO0
XLON
155
1838.00
12:37:52
00077018033TRLO0
BATE
105
1836.00
12:54:21
00077018299TRLO0
XLON
96
1836.00
12:54:21
00077018298TRLO0
XLON
193
1836.00
12:54:21
00077018297TRLO0
XLON
14
1834.00
12:54:43
00077018303TRLO0
BATE
225
1836.00
13:25:18
00077019378TRLO0
XLON
180
1836.00
13:28:56
00077019405TRLO0
BATE
149
1834.00
13:30:22
00077019439TRLO0
BATE
223
1834.00
13:30:22
00077019440TRLO0
XLON
153
1832.00
13:31:05
00077019474TRLO0
BATE
239
1830.00
13:32:13
00077019514TRLO0
XLON
71
1828.00
13:33:05
00077019551TRLO0
XLON
158
1828.00
13:33:05
00077019552TRLO0
XLON
1
1830.00
13:55:39
00077020235TRLO0
BATE
54
1830.00
13:55:39
00077020234TRLO0
XLON
2
1830.00
13:55:39
00077020233TRLO0
XLON
186
1828.00
14:02:03
00077020481TRLO0
BATE
204
1828.00
14:02:03
00077020484TRLO0
XLON
201
1828.00
14:02:03
00077020483TRLO0
XLON
10
1828.00
14:02:03
00077020482TRLO0
XLON
10
1824.00
14:08:12
00077020716TRLO0
BATE
74
1824.00
14:14:47
00077020979TRLO0
BATE
218
1826.00
14:17:18
00077021109TRLO0
XLON
37
1824.00
14:18:08
00077021159TRLO0
BATE
148
1824.00
14:18:11
00077021162TRLO0
XLON
37
1824.00
14:20:11
00077021248TRLO0
BATE
1
1826.00
14:26:44
00077021618TRLO0
XLON
88
1826.00
14:26:45
00077021621TRLO0
XLON
122
1826.00
14:26:46
00077021622TRLO0
XLON
23
1824.00
14:29:10
00077021928TRLO0
BATE
5
1824.00
14:29:10
00077021927TRLO0
BATE
225
1826.00
14:33:46
00077022178TRLO0
XLON
141
1824.00
14:34:25
00077022193TRLO0
XLON
70
1824.00
14:34:25
00077022191TRLO0
XLON
150
1824.00
14:34:25
00077022192TRLO0
BATE
131
1824.00
14:34:25
00077022190TRLO0
BATE
68
1824.00
14:37:46
00077022356TRLO0
BATE
95
1824.00
14:37:46
00077022355TRLO0
BATE
13
1822.00
14:42:46
00077022676TRLO0
XLON
2
1822.00
14:42:46
00077022675TRLO0
XLON
73
1822.00
14:42:46
00077022674TRLO0
XLON
35
1822.00
14:42:46
00077022673TRLO0
XLON
186
1820.00
14:43:13
00077022692TRLO0
XLON
203
1820.00
14:43:13
00077022691TRLO0
XLON
23
1822.00
14:55:18
00077023444TRLO0
BATE
52
1824.00
14:57:39
00077023502TRLO0
XLON
63
1824.00
14:57:39
00077023501TRLO0
XLON
80
1824.00
14:57:39
00077023500TRLO0
XLON
151
1822.00
14:58:42
00077023558TRLO0
BATE
9
1822.00
14:58:42
00077023559TRLO0
XLON
59
1824.00
15:00:01
00077023606TRLO0
XLON
20
1824.00
15:00:01
00077023605TRLO0
XLON
16
1824.00
15:00:01
00077023604TRLO0
XLON
68
1824.00
15:00:01
00077023603TRLO0
XLON
90
1824.00
15:00:01
00077023602TRLO0
XLON
80
1824.00
15:00:01
00077023601TRLO0
XLON
180
1822.00
15:01:38
00077023776TRLO0
BATE
191
1822.00
15:01:38
00077023777TRLO0
XLON
158
1820.00
15:04:43
00077023914TRLO0
BATE
222
1820.00
15:04:43
00077023915TRLO0
XLON
53
1824.00
15:21:27
00077024626TRLO0
XLON
5
1824.00
15:22:38
00077024658TRLO0
BATE
31
1826.00
15:23:33
00077024685TRLO0
XLON
57
1826.00
15:23:33
00077024687TRLO0
XLON
13
1826.00
15:23:33
00077024686TRLO0
XLON
13
1826.00
15:23:47
00077024692TRLO0
XLON
4
1826.00
15:23:47
00077024693TRLO0
XLON
1
1826.00
15:23:57
00077024700TRLO0
XLON
13
1826.00
15:24:01
00077024703TRLO0
XLON
6
1826.00
15:24:01
00077024704TRLO0
XLON
55
1830.00
15:30:05
00077025015TRLO0
XLON
23
1830.00
15:30:05
00077025014TRLO0
XLON
261
1830.00
15:30:05
00077025016TRLO0
XLON
9
1830.00
15:31:47
00077025129TRLO0
XLON
26
1830.00
15:31:47
00077025130TRLO0
XLON
193
1830.00
15:31:47
00077025139TRLO0
XLON
197
1830.00
15:34:47
00077025296TRLO0
XLON
49
1828.00
15:35:49
00077025333TRLO0
BATE
193
1828.00
15:35:49
00077025336TRLO0
XLON
161
1828.00
15:35:49
00077025335TRLO0
BATE
127
1828.00
15:35:49
00077025334TRLO0
BATE
16
1830.00
15:49:20
00077025833TRLO0
BATE
155
1830.00
15:49:20
00077025832TRLO0
BATE
211
1830.00
15:50:20
00077025897TRLO0
XLON
187
1830.00
15:54:21
00077026068TRLO0
XLON
156
1830.00
15:55:21
00077026135TRLO0
BATE
88
1828.00
15:56:26
00077026182TRLO0
BATE
61
1828.00
15:56:26
00077026180TRLO0
BATE
107
1828.00
15:56:26
00077026184TRLO0
XLON
3
1828.00
15:56:26
00077026183TRLO0
XLON
13
1828.00
15:56:26
00077026181TRLO0
XLON
225
1828.00
15:56:26
00077026186TRLO0
XLON
64
1828.00
15:56:26
00077026185TRLO0
XLON
254
1828.00
16:11:18
00077026997TRLO0
XLON
103
1828.00
16:11:18
00077026998TRLO0
XLON
98
1826.00
16:13:37
00077027126TRLO0
BATE
For further details:
Oxford Instruments plc
Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916