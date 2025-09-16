Anzeige
WKN: 868366 | ISIN: GB0006650450
Frankfurt
16.09.25 | 08:04
21,200 Euro
+0,95 % +0,200
Branche
Sonstige Technologie
Aktienmarkt
FTSE techMARK Focus
FTSE-250
1-Jahres-Chart
OXFORD INSTRUMENTS PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
OXFORD INSTRUMENTS PLC 5-Tage-Chart
PR Newswire
16.09.2025 08:06 Uhr
20 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 16

16 September 2025

Oxford Instruments plc

("Oxford Instruments" or the "Company")

Transaction in Own Shares

Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 1835.0146 pence per share:

Date of purchase:

15 September 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

16,000

Lowest price paid per share (GBp):

1820.0000

Highest price paid per share (GBp):

1854.0000

Volume weighted average price paid per share (GBp):

1835.0146

Subject to settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 57,127,081. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 57,127,081. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information:

Venue

Weighted average price paid per share (GBp)

Aggregate number of shares purchased

London Stock Exchange

1836.0918

12,000

BATS Trading Europe

1831.7830

4,000

Transaction Details:

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

87

1840.00

08:48:41

00077012679TRLO0

XLON

106

1840.00

08:48:41

00077012678TRLO0

XLON

203

1840.00

08:48:41

00077012677TRLO0

XLON

204

1846.00

08:57:53

00077012898TRLO0

XLON

155

1850.00

08:58:07

00077012902TRLO0

XLON

155

1854.00

08:58:07

00077012903TRLO0

XLON

60

1852.00

08:58:07

00077012904TRLO0

XLON

155

1852.00

08:58:07

00077012905TRLO0

XLON

155

1852.00

08:58:07

00077012906TRLO0

XLON

59

1852.00

08:58:07

00077012907TRLO0

XLON

155

1850.00

08:58:08

00077012908TRLO0

XLON

39

1850.00

08:58:08

00077012909TRLO0

XLON

228

1854.00

09:02:39

00077013052TRLO0

XLON

195

1854.00

09:02:39

00077013051TRLO0

XLON

218

1854.00

09:02:39

00077013050TRLO0

XLON

13

1852.00

09:09:02

00077013334TRLO0

XLON

192

1852.00

09:09:02

00077013333TRLO0

XLON

159

1850.00

09:31:56

00077013894TRLO0

XLON

65

1850.00

09:31:56

00077013893TRLO0

XLON

230

1850.00

09:59:23

00077014687TRLO0

XLON

213

1848.00

10:07:45

00077014955TRLO0

XLON

147

1848.00

10:07:45

00077014954TRLO0

BATE

24

1844.00

10:11:15

00077015061TRLO0

XLON

178

1844.00

10:13:59

00077015089TRLO0

XLON

36

1844.00

10:13:59

00077015088TRLO0

XLON

204

1844.00

10:45:53

00077015669TRLO0

XLON

177

1842.00

10:46:09

00077015671TRLO0

BATE

145

1842.00

10:46:09

00077015670TRLO0

BATE

204

1842.00

10:46:09

00077015672TRLO0

XLON

80

1842.00

11:19:36

00077016454TRLO0

XLON

210

1842.00

11:23:24

00077016534TRLO0

XLON

206

1842.00

11:37:00

00077017069TRLO0

XLON

151

1842.00

11:39:04

00077017091TRLO0

BATE

147

1842.00

12:05:03

00077017436TRLO0

BATE

219

1842.00

12:05:03

00077017438TRLO0

XLON

194

1842.00

12:05:03

00077017437TRLO0

XLON

222

1842.00

12:15:27

00077017639TRLO0

XLON

186

1842.00

12:15:27

00077017638TRLO0

XLON

178

1842.00

12:24:13

00077017826TRLO0

BATE

200

1842.00

12:24:13

00077017827TRLO0

XLON

159

1840.00

12:26:43

00077017870TRLO0

BATE

158

1840.00

12:26:43

00077017872TRLO0

XLON

62

1840.00

12:26:43

00077017871TRLO0

XLON

155

1838.00

12:37:52

00077018033TRLO0

BATE

105

1836.00

12:54:21

00077018299TRLO0

XLON

96

1836.00

12:54:21

00077018298TRLO0

XLON

193

1836.00

12:54:21

00077018297TRLO0

XLON

14

1834.00

12:54:43

00077018303TRLO0

BATE

225

1836.00

13:25:18

00077019378TRLO0

XLON

180

1836.00

13:28:56

00077019405TRLO0

BATE

149

1834.00

13:30:22

00077019439TRLO0

BATE

223

1834.00

13:30:22

00077019440TRLO0

XLON

153

1832.00

13:31:05

00077019474TRLO0

BATE

239

1830.00

13:32:13

00077019514TRLO0

XLON

71

1828.00

13:33:05

00077019551TRLO0

XLON

158

1828.00

13:33:05

00077019552TRLO0

XLON

1

1830.00

13:55:39

00077020235TRLO0

BATE

54

1830.00

13:55:39

00077020234TRLO0

XLON

2

1830.00

13:55:39

00077020233TRLO0

XLON

186

1828.00

14:02:03

00077020481TRLO0

BATE

204

1828.00

14:02:03

00077020484TRLO0

XLON

201

1828.00

14:02:03

00077020483TRLO0

XLON

10

1828.00

14:02:03

00077020482TRLO0

XLON

10

1824.00

14:08:12

00077020716TRLO0

BATE

74

1824.00

14:14:47

00077020979TRLO0

BATE

218

1826.00

14:17:18

00077021109TRLO0

XLON

37

1824.00

14:18:08

00077021159TRLO0

BATE

148

1824.00

14:18:11

00077021162TRLO0

XLON

37

1824.00

14:20:11

00077021248TRLO0

BATE

1

1826.00

14:26:44

00077021618TRLO0

XLON

88

1826.00

14:26:45

00077021621TRLO0

XLON

122

1826.00

14:26:46

00077021622TRLO0

XLON

23

1824.00

14:29:10

00077021928TRLO0

BATE

5

1824.00

14:29:10

00077021927TRLO0

BATE

225

1826.00

14:33:46

00077022178TRLO0

XLON

141

1824.00

14:34:25

00077022193TRLO0

XLON

70

1824.00

14:34:25

00077022191TRLO0

XLON

150

1824.00

14:34:25

00077022192TRLO0

BATE

131

1824.00

14:34:25

00077022190TRLO0

BATE

68

1824.00

14:37:46

00077022356TRLO0

BATE

95

1824.00

14:37:46

00077022355TRLO0

BATE

13

1822.00

14:42:46

00077022676TRLO0

XLON

2

1822.00

14:42:46

00077022675TRLO0

XLON

73

1822.00

14:42:46

00077022674TRLO0

XLON

35

1822.00

14:42:46

00077022673TRLO0

XLON

186

1820.00

14:43:13

00077022692TRLO0

XLON

203

1820.00

14:43:13

00077022691TRLO0

XLON

23

1822.00

14:55:18

00077023444TRLO0

BATE

52

1824.00

14:57:39

00077023502TRLO0

XLON

63

1824.00

14:57:39

00077023501TRLO0

XLON

80

1824.00

14:57:39

00077023500TRLO0

XLON

151

1822.00

14:58:42

00077023558TRLO0

BATE

9

1822.00

14:58:42

00077023559TRLO0

XLON

59

1824.00

15:00:01

00077023606TRLO0

XLON

20

1824.00

15:00:01

00077023605TRLO0

XLON

16

1824.00

15:00:01

00077023604TRLO0

XLON

68

1824.00

15:00:01

00077023603TRLO0

XLON

90

1824.00

15:00:01

00077023602TRLO0

XLON

80

1824.00

15:00:01

00077023601TRLO0

XLON

180

1822.00

15:01:38

00077023776TRLO0

BATE

191

1822.00

15:01:38

00077023777TRLO0

XLON

158

1820.00

15:04:43

00077023914TRLO0

BATE

222

1820.00

15:04:43

00077023915TRLO0

XLON

53

1824.00

15:21:27

00077024626TRLO0

XLON

5

1824.00

15:22:38

00077024658TRLO0

BATE

31

1826.00

15:23:33

00077024685TRLO0

XLON

57

1826.00

15:23:33

00077024687TRLO0

XLON

13

1826.00

15:23:33

00077024686TRLO0

XLON

13

1826.00

15:23:47

00077024692TRLO0

XLON

4

1826.00

15:23:47

00077024693TRLO0

XLON

1

1826.00

15:23:57

00077024700TRLO0

XLON

13

1826.00

15:24:01

00077024703TRLO0

XLON

6

1826.00

15:24:01

00077024704TRLO0

XLON

55

1830.00

15:30:05

00077025015TRLO0

XLON

23

1830.00

15:30:05

00077025014TRLO0

XLON

261

1830.00

15:30:05

00077025016TRLO0

XLON

9

1830.00

15:31:47

00077025129TRLO0

XLON

26

1830.00

15:31:47

00077025130TRLO0

XLON

193

1830.00

15:31:47

00077025139TRLO0

XLON

197

1830.00

15:34:47

00077025296TRLO0

XLON

49

1828.00

15:35:49

00077025333TRLO0

BATE

193

1828.00

15:35:49

00077025336TRLO0

XLON

161

1828.00

15:35:49

00077025335TRLO0

BATE

127

1828.00

15:35:49

00077025334TRLO0

BATE

16

1830.00

15:49:20

00077025833TRLO0

BATE

155

1830.00

15:49:20

00077025832TRLO0

BATE

211

1830.00

15:50:20

00077025897TRLO0

XLON

187

1830.00

15:54:21

00077026068TRLO0

XLON

156

1830.00

15:55:21

00077026135TRLO0

BATE

88

1828.00

15:56:26

00077026182TRLO0

BATE

61

1828.00

15:56:26

00077026180TRLO0

BATE

107

1828.00

15:56:26

00077026184TRLO0

XLON

3

1828.00

15:56:26

00077026183TRLO0

XLON

13

1828.00

15:56:26

00077026181TRLO0

XLON

225

1828.00

15:56:26

00077026186TRLO0

XLON

64

1828.00

15:56:26

00077026185TRLO0

XLON

254

1828.00

16:11:18

00077026997TRLO0

XLON

103

1828.00

16:11:18

00077026998TRLO0

XLON

98

1826.00

16:13:37

00077027126TRLO0

BATE

For further details:

Oxford Instruments plc

Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916


© 2025 PR Newswire
