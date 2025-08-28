Anzeige
WKN: 868366 | ISIN: GB0006650450
Frankfurt
28.08.25 | 08:06
21,200 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Sonstige Technologie
Aktienmarkt
FTSE techMARK Focus
FTSE-250
1-Jahres-Chart
OXFORD INSTRUMENTS PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
OXFORD INSTRUMENTS PLC 5-Tage-Chart
28.08.2025 08:06 Uhr
Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 28

28 August 2025

Oxford Instruments plc

("Oxford Instruments" or the "Company")

Transaction in Own Shares

Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 1827.3743 pence per share:

Date of purchase:

27 August 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

30,000

Lowest price paid per share (GBp):

1818.0000

Highest price paid per share (GBp):

1844.0000

Volume weighted average price paid per share (GBp):

1827.3743

Subject to settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 57,321,341. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 57,321,341. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information:

Venue

Weighted average price paid per share (GBp)

Aggregate number of shares purchased

London Stock Exchange

1826.5863

22,000

BATS Trading Europe

1829.5415

8,000

Transaction Details:

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

236

1842.00

08:21:00

00076788785TRLO0

XLON

165

1840.00

08:22:27

00076788842TRLO0

XLON

95

1840.00

08:22:27

00076788843TRLO0

XLON

4

1844.00

08:32:02

00076789055TRLO0

XLON

250

1844.00

08:32:02

00076789056TRLO0

XLON

176

1838.00

08:43:47

00076789191TRLO0

XLON

124

1838.00

08:43:48

00076789192TRLO0

XLON

63

1836.00

08:45:34

00076789222TRLO0

XLON

101

1836.00

08:49:42

00076789338TRLO0

XLON

53

1836.00

08:49:42

00076789339TRLO0

XLON

5

1838.00

08:52:54

00076789375TRLO0

BATE

135

1836.00

09:01:54

00076789583TRLO0

BATE

124

1832.00

09:04:55

00076789657TRLO0

BATE

17

1832.00

09:04:55

00076789658TRLO0

BATE

5

1832.00

09:08:24

00076789814TRLO0

BATE

253

1836.00

09:21:17

00076790009TRLO0

XLON

4

1840.00

09:41:13

00076790398TRLO0

XLON

238

1840.00

09:41:13

00076790399TRLO0

XLON

113

1838.00

09:41:13

00076790400TRLO0

XLON

25

1832.00

09:48:00

00076790536TRLO0

BATE

153

1832.00

09:48:00

00076790537TRLO0

BATE

172

1832.00

09:48:00

00076790538TRLO0

BATE

165

1832.00

09:48:00

00076790539TRLO0

BATE

227

1836.00

10:03:44

00076790800TRLO0

XLON

55

1836.00

10:05:14

00076790816TRLO0

BATE

21

1836.00

10:07:00

00076790825TRLO0

BATE

13

1836.00

10:07:00

00076790826TRLO0

BATE

83

1836.00

10:07:02

00076790827TRLO0

BATE

3

1836.00

10:23:45

00076791083TRLO0

BATE

25

1836.00

10:23:45

00076791084TRLO0

BATE

261

1838.00

10:48:33

00076791380TRLO0

XLON

474

1838.00

10:48:33

00076791381TRLO0

XLON

258

1838.00

10:48:33

00076791382TRLO0

BATE

4

1836.00

10:55:49

00076791458TRLO0

XLON

272

1836.00

11:05:30

00076791582TRLO0

XLON

118

1836.00

11:05:30

00076791580TRLO0

BATE

54

1836.00

11:05:30

00076791581TRLO0

BATE

68

1838.00

11:06:45

00076791602TRLO0

BATE

25

1838.00

11:06:45

00076791603TRLO0

BATE

22

1838.00

11:07:01

00076791617TRLO0

BATE

34

1838.00

11:12:01

00076791671TRLO0

BATE

4

1838.00

11:15:03

00076791698TRLO0

BATE

15

1838.00

11:15:03

00076791699TRLO0

BATE

4

1838.00

11:19:04

00076791740TRLO0

BATE

4

1838.00

11:19:04

00076791741TRLO0

BATE

4

1838.00

11:19:04

00076791742TRLO0

BATE

48

1838.00

11:20:58

00076791783TRLO0

BATE

100

1838.00

11:20:58

00076791784TRLO0

BATE

3

1836.00

11:31:34

00076792019TRLO0

BATE

228

1836.00

11:34:58

00076792153TRLO0

XLON

152

1836.00

11:34:58

00076792151TRLO0

BATE

157

1836.00

11:34:58

00076792152TRLO0

BATE

15

1834.00

11:42:01

00076792325TRLO0

XLON

2

1834.00

11:42:01

00076792326TRLO0

XLON

4

1834.00

11:42:01

00076792327TRLO0

XLON

29

1834.00

11:42:01

00076792328TRLO0

XLON

4

1834.00

11:42:56

00076792333TRLO0

XLON

177

1834.00

11:44:41

00076792349TRLO0

XLON

27

1834.00

11:44:41

00076792350TRLO0

XLON

24

1834.00

11:44:55

00076792354TRLO0

BATE

67

1830.00

12:00:00

00076792757TRLO0

XLON

68

1830.00

12:00:00

00076792771TRLO0

XLON

68

1830.00

12:00:00

00076792772TRLO0

XLON

52

1830.00

12:00:00

00076792773TRLO0

XLON

77

1830.00

12:05:22

00076793102TRLO0

XLON

164

1830.00

12:05:22

00076793103TRLO0

XLON

164

1832.00

12:08:55

00076793245TRLO0

BATE

3

1828.00

12:08:58

00076793247TRLO0

BATE

91

1828.00

12:11:21

00076793321TRLO0

BATE

54

1828.00

12:20:01

00076793519TRLO0

BATE

2

1828.00

12:20:52

00076793527TRLO0

BATE

219

1828.00

12:20:52

00076793529TRLO0

XLON

173

1828.00

12:20:52

00076793528TRLO0

BATE

3

1824.00

12:29:44

00076793726TRLO0

BATE

255

1824.00

12:34:16

00076794028TRLO0

XLON

16

1824.00

12:34:16

00076794027TRLO0

BATE

2

1824.00

12:34:19

00076794030TRLO0

BATE

87

1824.00

12:38:06

00076794115TRLO0

BATE

2

1824.00

12:38:36

00076794137TRLO0

BATE

3

1824.00

12:40:59

00076794193TRLO0

BATE

36

1824.00

12:42:37

00076794221TRLO0

BATE

24

1824.00

12:42:37

00076794222TRLO0

BATE

132

1824.00

12:42:37

00076794223TRLO0

BATE

27

1822.00

12:51:04

00076794390TRLO0

BATE

3

1822.00

12:51:31

00076794396TRLO0

BATE

2

1822.00

12:55:36

00076794534TRLO0

BATE

18

1822.00

12:55:36

00076794535TRLO0

BATE

17

1822.00

12:56:20

00076794618TRLO0

BATE

2

1822.00

12:56:40

00076794624TRLO0

BATE

98

1824.00

12:59:00

00076794670TRLO0

XLON

52

1824.00

12:59:00

00076794671TRLO0

XLON

2

1822.00

12:59:01

00076794673TRLO0

BATE

3

1830.00

13:19:01

00076795070TRLO0

BATE

171

1830.00

13:23:20

00076795277TRLO0

BATE

171

1830.00

13:23:20

00076795278TRLO0

BATE

252

1828.00

13:30:03

00076795390TRLO0

XLON

207

1828.00

13:30:03

00076795389TRLO0

BATE

113

1828.00

13:30:03

00076795391TRLO0

XLON

82

1828.00

13:30:03

00076795392TRLO0

XLON

31

1830.00

13:30:03

00076795393TRLO0

XLON

175

1828.00

13:47:20

00076795965TRLO0

BATE

37

1828.00

13:50:05

00076796034TRLO0

BATE

113

1828.00

13:50:05

00076796035TRLO0

XLON

23

1826.00

13:50:18

00076796057TRLO0

BATE

81

1828.00

13:51:05

00076796071TRLO0

XLON

113

1828.00

13:51:05

00076796072TRLO0

XLON

38

1828.00

13:51:05

00076796073TRLO0

XLON

46

1826.00

13:52:54

00076796119TRLO0

XLON

4

1826.00

13:52:54

00076796120TRLO0

XLON

179

1826.00

13:52:54

00076796121TRLO0

XLON

160

1826.00

13:52:54

00076796118TRLO0

BATE

98

1830.00

14:19:14

00076797256TRLO0

BATE

244

1830.00

14:22:16

00076797361TRLO0

XLON

215

1830.00

14:22:16

00076797362TRLO0

XLON

167

1830.00

14:22:16

00076797359TRLO0

BATE

162

1830.00

14:22:16

00076797360TRLO0

BATE

153

1832.00

14:30:35

00076797737TRLO0

BATE

92

1830.00

14:31:22

00076797779TRLO0

BATE

88

1830.00

14:31:22

00076797780TRLO0

BATE

6

1832.00

14:38:30

00076798109TRLO0

XLON

53

1832.00

14:38:30

00076798110TRLO0

XLON

62

1832.00

14:38:30

00076798111TRLO0

XLON

67

1832.00

14:38:30

00076798112TRLO0

XLON

259

1832.00

14:38:30

00076798113TRLO0

XLON

42

1834.00

14:45:31

00076798360TRLO0

XLON

60

1834.00

14:45:31

00076798361TRLO0

XLON

5

1834.00

14:45:31

00076798362TRLO0

XLON

104

1834.00

14:45:31

00076798363TRLO0

XLON

15

1836.00

14:50:20

00076798549TRLO0

XLON

204

1836.00

14:50:20

00076798550TRLO0

XLON

25

1834.00

14:51:06

00076798604TRLO0

XLON

194

1834.00

14:53:20

00076798657TRLO0

XLON

224

1834.00

14:53:20

00076798658TRLO0

XLON

494

1834.00

14:53:20

00076798656TRLO0

BATE

70

1836.00

14:59:26

00076798876TRLO0

BATE

14

1836.00

14:59:26

00076798877TRLO0

BATE

43

1836.00

14:59:41

00076798887TRLO0

BATE

54

1834.00

15:00:39

00076798912TRLO0

XLON

177

1834.00

15:00:39

00076798913TRLO0

XLON

24

1834.00

15:05:51

00076799025TRLO0

BATE

39

1834.00

15:05:51

00076799026TRLO0

BATE

38

1834.00

15:05:51

00076799027TRLO0

BATE

157

1834.00

15:05:51

00076799028TRLO0

BATE

98

1832.00

15:05:51

00076799029TRLO0

BATE

254

1832.00

15:06:10

00076799037TRLO0

XLON

255

1832.00

15:06:10

00076799038TRLO0

XLON

58

1832.00

15:06:10

00076799035TRLO0

BATE

155

1832.00

15:06:10

00076799036TRLO0

BATE

61

1830.00

15:06:26

00076799048TRLO0

XLON

91

1830.00

15:06:26

00076799049TRLO0

XLON

73

1830.00

15:07:42

00076799087TRLO0

XLON

129

1828.00

15:22:47

00076799610TRLO0

BATE

4

1828.00

15:22:47

00076799611TRLO0

BATE

24

1828.00

15:22:47

00076799612TRLO0

BATE

169

1828.00

15:26:48

00076799781TRLO0

XLON

75

1828.00

15:26:48

00076799782TRLO0

XLON

9

1828.00

15:26:48

00076799783TRLO0

XLON

175

1828.00

15:27:47

00076799848TRLO0

BATE

60

1828.00

15:27:48

00076799849TRLO0

XLON

71

1828.00

15:27:48

00076799850TRLO0

XLON

16

1828.00

15:27:48

00076799851TRLO0

XLON

81

1828.00

15:27:48

00076799852TRLO0

XLON

169

1828.00

15:27:48

00076799853TRLO0

XLON

96

1826.00

15:28:41

00076799892TRLO0

BATE

61

1826.00

15:28:41

00076799893TRLO0

BATE

165

1824.00

15:32:31

00076800077TRLO0

BATE

261

1822.00

15:44:56

00076800702TRLO0

XLON

133

1822.00

15:45:22

00076800717TRLO0

BATE

20

1822.00

15:45:22

00076800718TRLO0

BATE

92

1820.00

15:45:44

00076800750TRLO0

BATE

61

1820.00

15:45:49

00076800751TRLO0

BATE

10000

1822.00

15:46:18

00076800780TRLO0

XLON

210

1818.00

15:48:14

00076800892TRLO0

XLON

48

1820.00

15:58:49

00076801217TRLO0

BATE

163

1820.00

15:59:25

00076801246TRLO0

BATE

4

1820.00

15:59:55

00076801267TRLO0

BATE

261

1820.00

16:02:30

00076801391TRLO0

XLON

392

1820.00

16:02:30

00076801392TRLO0

XLON

165

1820.00

16:02:55

00076801403TRLO0

BATE

133

1818.00

16:02:55

00076801404TRLO0

BATE

13

1818.00

16:02:55

00076801405TRLO0

BATE

190

1824.00

16:11:22

00076801624TRLO0

XLON

323

1824.00

16:11:22

00076801625TRLO0

XLON

151

1824.00

16:11:45

00076801630TRLO0

BATE

13

1822.00

16:12:20

00076801643TRLO0

XLON

200

1822.00

16:12:20

00076801644TRLO0

XLON

213

1822.00

16:12:20

00076801645TRLO0

XLON

5

1822.00

16:12:58

00076801703TRLO0

BATE

141

1822.00

16:12:58

00076801704TRLO0

BATE

49

1824.00

16:15:58

00076801803TRLO0

BATE

160

1824.00

16:16:58

00076801830TRLO0

BATE

61

1822.00

16:20:12

00076801926TRLO0

XLON

172

1822.00

16:20:12

00076801927TRLO0

XLON

209

1822.00

16:20:12

00076801928TRLO0

XLON

215

1822.00

16:20:12

00076801929TRLO0

XLON

153

1822.00

16:20:12

00076801925TRLO0

BATE

115

1820.00

16:22:40

00076802119TRLO0

XLON

For further details:

Oxford Instruments plc

Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916


