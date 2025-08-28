Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares
LONDON, United Kingdom, August 28
28 August 2025
Oxford Instruments plc
("Oxford Instruments" or the "Company")
Transaction in Own Shares
Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 1827.3743 pence per share:
Date of purchase:
27 August 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
30,000
Lowest price paid per share (GBp):
1818.0000
Highest price paid per share (GBp):
1844.0000
Volume weighted average price paid per share (GBp):
1827.3743
Subject to settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 57,321,341. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 57,321,341. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Aggregate information:
Venue
Weighted average price paid per share (GBp)
Aggregate number of shares purchased
London Stock Exchange
1826.5863
22,000
BATS Trading Europe
1829.5415
8,000
Transaction Details:
In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:
Number of ordinary shares purchased
Transaction price
Time of transaction (UK Time)
Transaction reference number
Trading venue
236
1842.00
08:21:00
00076788785TRLO0
XLON
165
1840.00
08:22:27
00076788842TRLO0
XLON
95
1840.00
08:22:27
00076788843TRLO0
XLON
4
1844.00
08:32:02
00076789055TRLO0
XLON
250
1844.00
08:32:02
00076789056TRLO0
XLON
176
1838.00
08:43:47
00076789191TRLO0
XLON
124
1838.00
08:43:48
00076789192TRLO0
XLON
63
1836.00
08:45:34
00076789222TRLO0
XLON
101
1836.00
08:49:42
00076789338TRLO0
XLON
53
1836.00
08:49:42
00076789339TRLO0
XLON
5
1838.00
08:52:54
00076789375TRLO0
BATE
135
1836.00
09:01:54
00076789583TRLO0
BATE
124
1832.00
09:04:55
00076789657TRLO0
BATE
17
1832.00
09:04:55
00076789658TRLO0
BATE
5
1832.00
09:08:24
00076789814TRLO0
BATE
253
1836.00
09:21:17
00076790009TRLO0
XLON
4
1840.00
09:41:13
00076790398TRLO0
XLON
238
1840.00
09:41:13
00076790399TRLO0
XLON
113
1838.00
09:41:13
00076790400TRLO0
XLON
25
1832.00
09:48:00
00076790536TRLO0
BATE
153
1832.00
09:48:00
00076790537TRLO0
BATE
172
1832.00
09:48:00
00076790538TRLO0
BATE
165
1832.00
09:48:00
00076790539TRLO0
BATE
227
1836.00
10:03:44
00076790800TRLO0
XLON
55
1836.00
10:05:14
00076790816TRLO0
BATE
21
1836.00
10:07:00
00076790825TRLO0
BATE
13
1836.00
10:07:00
00076790826TRLO0
BATE
83
1836.00
10:07:02
00076790827TRLO0
BATE
3
1836.00
10:23:45
00076791083TRLO0
BATE
25
1836.00
10:23:45
00076791084TRLO0
BATE
261
1838.00
10:48:33
00076791380TRLO0
XLON
474
1838.00
10:48:33
00076791381TRLO0
XLON
258
1838.00
10:48:33
00076791382TRLO0
BATE
4
1836.00
10:55:49
00076791458TRLO0
XLON
272
1836.00
11:05:30
00076791582TRLO0
XLON
118
1836.00
11:05:30
00076791580TRLO0
BATE
54
1836.00
11:05:30
00076791581TRLO0
BATE
68
1838.00
11:06:45
00076791602TRLO0
BATE
25
1838.00
11:06:45
00076791603TRLO0
BATE
22
1838.00
11:07:01
00076791617TRLO0
BATE
34
1838.00
11:12:01
00076791671TRLO0
BATE
4
1838.00
11:15:03
00076791698TRLO0
BATE
15
1838.00
11:15:03
00076791699TRLO0
BATE
4
1838.00
11:19:04
00076791740TRLO0
BATE
4
1838.00
11:19:04
00076791741TRLO0
BATE
4
1838.00
11:19:04
00076791742TRLO0
BATE
48
1838.00
11:20:58
00076791783TRLO0
BATE
100
1838.00
11:20:58
00076791784TRLO0
BATE
3
1836.00
11:31:34
00076792019TRLO0
BATE
228
1836.00
11:34:58
00076792153TRLO0
XLON
152
1836.00
11:34:58
00076792151TRLO0
BATE
157
1836.00
11:34:58
00076792152TRLO0
BATE
15
1834.00
11:42:01
00076792325TRLO0
XLON
2
1834.00
11:42:01
00076792326TRLO0
XLON
4
1834.00
11:42:01
00076792327TRLO0
XLON
29
1834.00
11:42:01
00076792328TRLO0
XLON
4
1834.00
11:42:56
00076792333TRLO0
XLON
177
1834.00
11:44:41
00076792349TRLO0
XLON
27
1834.00
11:44:41
00076792350TRLO0
XLON
24
1834.00
11:44:55
00076792354TRLO0
BATE
67
1830.00
12:00:00
00076792757TRLO0
XLON
68
1830.00
12:00:00
00076792771TRLO0
XLON
68
1830.00
12:00:00
00076792772TRLO0
XLON
52
1830.00
12:00:00
00076792773TRLO0
XLON
77
1830.00
12:05:22
00076793102TRLO0
XLON
164
1830.00
12:05:22
00076793103TRLO0
XLON
164
1832.00
12:08:55
00076793245TRLO0
BATE
3
1828.00
12:08:58
00076793247TRLO0
BATE
91
1828.00
12:11:21
00076793321TRLO0
BATE
54
1828.00
12:20:01
00076793519TRLO0
BATE
2
1828.00
12:20:52
00076793527TRLO0
BATE
219
1828.00
12:20:52
00076793529TRLO0
XLON
173
1828.00
12:20:52
00076793528TRLO0
BATE
3
1824.00
12:29:44
00076793726TRLO0
BATE
255
1824.00
12:34:16
00076794028TRLO0
XLON
16
1824.00
12:34:16
00076794027TRLO0
BATE
2
1824.00
12:34:19
00076794030TRLO0
BATE
87
1824.00
12:38:06
00076794115TRLO0
BATE
2
1824.00
12:38:36
00076794137TRLO0
BATE
3
1824.00
12:40:59
00076794193TRLO0
BATE
36
1824.00
12:42:37
00076794221TRLO0
BATE
24
1824.00
12:42:37
00076794222TRLO0
BATE
132
1824.00
12:42:37
00076794223TRLO0
BATE
27
1822.00
12:51:04
00076794390TRLO0
BATE
3
1822.00
12:51:31
00076794396TRLO0
BATE
2
1822.00
12:55:36
00076794534TRLO0
BATE
18
1822.00
12:55:36
00076794535TRLO0
BATE
17
1822.00
12:56:20
00076794618TRLO0
BATE
2
1822.00
12:56:40
00076794624TRLO0
BATE
98
1824.00
12:59:00
00076794670TRLO0
XLON
52
1824.00
12:59:00
00076794671TRLO0
XLON
2
1822.00
12:59:01
00076794673TRLO0
BATE
3
1830.00
13:19:01
00076795070TRLO0
BATE
171
1830.00
13:23:20
00076795277TRLO0
BATE
171
1830.00
13:23:20
00076795278TRLO0
BATE
252
1828.00
13:30:03
00076795390TRLO0
XLON
207
1828.00
13:30:03
00076795389TRLO0
BATE
113
1828.00
13:30:03
00076795391TRLO0
XLON
82
1828.00
13:30:03
00076795392TRLO0
XLON
31
1830.00
13:30:03
00076795393TRLO0
XLON
175
1828.00
13:47:20
00076795965TRLO0
BATE
37
1828.00
13:50:05
00076796034TRLO0
BATE
113
1828.00
13:50:05
00076796035TRLO0
XLON
23
1826.00
13:50:18
00076796057TRLO0
BATE
81
1828.00
13:51:05
00076796071TRLO0
XLON
113
1828.00
13:51:05
00076796072TRLO0
XLON
38
1828.00
13:51:05
00076796073TRLO0
XLON
46
1826.00
13:52:54
00076796119TRLO0
XLON
4
1826.00
13:52:54
00076796120TRLO0
XLON
179
1826.00
13:52:54
00076796121TRLO0
XLON
160
1826.00
13:52:54
00076796118TRLO0
BATE
98
1830.00
14:19:14
00076797256TRLO0
BATE
244
1830.00
14:22:16
00076797361TRLO0
XLON
215
1830.00
14:22:16
00076797362TRLO0
XLON
167
1830.00
14:22:16
00076797359TRLO0
BATE
162
1830.00
14:22:16
00076797360TRLO0
BATE
153
1832.00
14:30:35
00076797737TRLO0
BATE
92
1830.00
14:31:22
00076797779TRLO0
BATE
88
1830.00
14:31:22
00076797780TRLO0
BATE
6
1832.00
14:38:30
00076798109TRLO0
XLON
53
1832.00
14:38:30
00076798110TRLO0
XLON
62
1832.00
14:38:30
00076798111TRLO0
XLON
67
1832.00
14:38:30
00076798112TRLO0
XLON
259
1832.00
14:38:30
00076798113TRLO0
XLON
42
1834.00
14:45:31
00076798360TRLO0
XLON
60
1834.00
14:45:31
00076798361TRLO0
XLON
5
1834.00
14:45:31
00076798362TRLO0
XLON
104
1834.00
14:45:31
00076798363TRLO0
XLON
15
1836.00
14:50:20
00076798549TRLO0
XLON
204
1836.00
14:50:20
00076798550TRLO0
XLON
25
1834.00
14:51:06
00076798604TRLO0
XLON
194
1834.00
14:53:20
00076798657TRLO0
XLON
224
1834.00
14:53:20
00076798658TRLO0
XLON
494
1834.00
14:53:20
00076798656TRLO0
BATE
70
1836.00
14:59:26
00076798876TRLO0
BATE
14
1836.00
14:59:26
00076798877TRLO0
BATE
43
1836.00
14:59:41
00076798887TRLO0
BATE
54
1834.00
15:00:39
00076798912TRLO0
XLON
177
1834.00
15:00:39
00076798913TRLO0
XLON
24
1834.00
15:05:51
00076799025TRLO0
BATE
39
1834.00
15:05:51
00076799026TRLO0
BATE
38
1834.00
15:05:51
00076799027TRLO0
BATE
157
1834.00
15:05:51
00076799028TRLO0
BATE
98
1832.00
15:05:51
00076799029TRLO0
BATE
254
1832.00
15:06:10
00076799037TRLO0
XLON
255
1832.00
15:06:10
00076799038TRLO0
XLON
58
1832.00
15:06:10
00076799035TRLO0
BATE
155
1832.00
15:06:10
00076799036TRLO0
BATE
61
1830.00
15:06:26
00076799048TRLO0
XLON
91
1830.00
15:06:26
00076799049TRLO0
XLON
73
1830.00
15:07:42
00076799087TRLO0
XLON
129
1828.00
15:22:47
00076799610TRLO0
BATE
4
1828.00
15:22:47
00076799611TRLO0
BATE
24
1828.00
15:22:47
00076799612TRLO0
BATE
169
1828.00
15:26:48
00076799781TRLO0
XLON
75
1828.00
15:26:48
00076799782TRLO0
XLON
9
1828.00
15:26:48
00076799783TRLO0
XLON
175
1828.00
15:27:47
00076799848TRLO0
BATE
60
1828.00
15:27:48
00076799849TRLO0
XLON
71
1828.00
15:27:48
00076799850TRLO0
XLON
16
1828.00
15:27:48
00076799851TRLO0
XLON
81
1828.00
15:27:48
00076799852TRLO0
XLON
169
1828.00
15:27:48
00076799853TRLO0
XLON
96
1826.00
15:28:41
00076799892TRLO0
BATE
61
1826.00
15:28:41
00076799893TRLO0
BATE
165
1824.00
15:32:31
00076800077TRLO0
BATE
261
1822.00
15:44:56
00076800702TRLO0
XLON
133
1822.00
15:45:22
00076800717TRLO0
BATE
20
1822.00
15:45:22
00076800718TRLO0
BATE
92
1820.00
15:45:44
00076800750TRLO0
BATE
61
1820.00
15:45:49
00076800751TRLO0
BATE
10000
1822.00
15:46:18
00076800780TRLO0
XLON
210
1818.00
15:48:14
00076800892TRLO0
XLON
48
1820.00
15:58:49
00076801217TRLO0
BATE
163
1820.00
15:59:25
00076801246TRLO0
BATE
4
1820.00
15:59:55
00076801267TRLO0
BATE
261
1820.00
16:02:30
00076801391TRLO0
XLON
392
1820.00
16:02:30
00076801392TRLO0
XLON
165
1820.00
16:02:55
00076801403TRLO0
BATE
133
1818.00
16:02:55
00076801404TRLO0
BATE
13
1818.00
16:02:55
00076801405TRLO0
BATE
190
1824.00
16:11:22
00076801624TRLO0
XLON
323
1824.00
16:11:22
00076801625TRLO0
XLON
151
1824.00
16:11:45
00076801630TRLO0
BATE
13
1822.00
16:12:20
00076801643TRLO0
XLON
200
1822.00
16:12:20
00076801644TRLO0
XLON
213
1822.00
16:12:20
00076801645TRLO0
XLON
5
1822.00
16:12:58
00076801703TRLO0
BATE
141
1822.00
16:12:58
00076801704TRLO0
BATE
49
1824.00
16:15:58
00076801803TRLO0
BATE
160
1824.00
16:16:58
00076801830TRLO0
BATE
61
1822.00
16:20:12
00076801926TRLO0
XLON
172
1822.00
16:20:12
00076801927TRLO0
XLON
209
1822.00
16:20:12
00076801928TRLO0
XLON
215
1822.00
16:20:12
00076801929TRLO0
XLON
153
1822.00
16:20:12
00076801925TRLO0
BATE
115
1820.00
16:22:40
00076802119TRLO0
XLON
For further details:
Oxford Instruments plc
Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916