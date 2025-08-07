EQS-News: Netfonds AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Netfonds überschreitet erstmals 30 Mrd. Euro der administrierten Assets



07.08.2025 / 09:42 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG



Netfonds überschreitet erstmals 30 Mrd. Euro der administrierten Assets





Hamburg, 07. August 2025 - Die Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74), eine der führenden Plattformen der deutschen Finanzindustrie, hat zum Stichtag 31. Juli 2025 erstmals ein verwaltetes Gesamtvermögen (Assets under Administration & Management) von 30,05 Mrd. Euro erreicht. Dies stellt einen weiteren Meilenstein in der Unternehmensentwicklung dar.



Das Wachstum der Assets erfolgte dabei überwiegend organisch. Trotz des Gegenwinds durch die Euro-Aufwertung wurden seit Jahresbeginn zusätzliche Netto-Mittelzuflüsse und Bestandsübertragungen von rund 1,75 Mrd. Euro generiert.



Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung ist das konstante Wachstum im Bereich Regulatorik-Services (Haftungsdach) sowie der weitere Ausbau der Wealth-Tech-Strategieplattform und des Assetmanagements eigener Fonds. Insbesondere verzeichnete das Unternehmen einen Zuwachs von über 500 Mio. Euro bei den Assets under Management (AuM) und damit entsprechend höhere wiederkehrende Erlöse. Weiteres Wachstum wird in den kommenden Monaten erwartet. Bis zum Jahreswechsel 2025 / 2026 strebt die Netfonds Gruppe ein verwaltetes Vermögen von rund 5 Mrd. Euro in den Assets under Management an.



"Mit dem erstmaligen Überschreiten der 30-Milliarden-Euro-Marke erreichen wir nicht nur einen symbolischen Meilenstein, sondern verbessern auch die wirtschaftliche Stabilität und Skalierbarkeit unseres Plattform-Modells. Besonders erfreulich ist, dass das Wachstum maßgeblich organisch erfolgt ist - durch kontinuierliche Mittelzuflüsse unserer Partner, trotz herausfordernder Marktbedingungen. Die konsequente Steigerung der Assets under Management auf inzwischen 4,6 Mrd. Euro stärkt zudem unsere wiederkehrenden Erträge und bildet eine solide Basis für die kommenden Wachstumsphasen", sagt Netfonds Finanzvorstand Peer Reichelt.





Weitere Informationen zur Netfonds Gruppe und ihren verbundenen Tochterunternehmen finden Sie unter www.netfonds.de und www.netfonds-group.com



Netfonds AG

Heidenkampsweg 73

20097 Hamburg



Investor Relations

Philip Angrabeit

Tel.: +49 40 822 267 142

E-Mail: pangrabeit@netfonds.de



Über die Netfonds Gruppe

Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.



