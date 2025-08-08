Datum der Anmeldung:
05.08.2025
Aktenzeichen:
B1-119/25
Unternehmen:
VINCI Energies Deutschland Building Solutions GmbH, Frankfurt am Main/Erwerb aller Anteile an der Zimmer & Hälbig Holding GmbH, Bielefeld
Produktmärkte:
Technische Gebäudeausrüstung
