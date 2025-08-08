Der DAX hat in dieser Woche bereits deutliche Kursgewinne verzeichnen können, kann der deutsche Leitindex jetzt noch weiter steigen? Außerdem im Fokus der Anleger: die Aktien von RTL und Bechtle. Nach einer bislang erfreulichen Woche hat sich der deutsche Aktienmarkt am Freitag zur Eröffnung wenig bewegt. Der DAX sank in den ersten Handelsminuten um 0,2 Prozent auf 24.145 Punkte. Damit zeichnet sich für den deutschen Leitindex ein Wochengewinn von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
