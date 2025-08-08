NEW YORK (dpa-AFX) - Vor dem Wochenende haben sich die Anleger an den US-Börsen über deutliche Gewinne im Technologiesektor gefreut. Der Nasdaq 100 erreichte am Freitag ein Rekordhoch und verbuchte zuletzt ein Plus von 0,95 Prozent auf 23.613 Punkte. Erneut starke Apple-Aktien setzten die Akzente.

Der S&P 500 stieg um 0,85 Prozent auf 6.394 Punkte. Der marktbreite Index hatte in der vergangenen Woche eine Bestmarke aufgestellt, die nun wieder näher rückt. Für den Dow Jones Industrial ging es um 0,58 Prozent auf 44.225 Zähler hoch. Von seinem Rekordhoch vom Ende vergangenen Jahres ist der Leitindex noch ein Stück entfernt. Nach dem schwachen Start in den August im Zuge schwacher Arbeitsmarktdaten hatten in den vergangenen Tagen vor allem Zinssenkungshoffnungen die Kurse wieder nach oben getrieben.

Apple fielen mit nochmals deutlichen Kursgewinnen von fast 5 Prozent auf. Der iPhone-Konzern hatte in dieser Woche unter Druck durch die Politik Donald Trumps die Zusage für Investitionen in den USA um 100 Milliarden Dollar erhöht. Analysten sehen Apple dadurch mit Blick auf drohende Import-Zölle in einer vorteilhafteren Position. Die Papiere haben in drei Handelstagen mittlerweile rund 14 Prozent gewonnen und notieren so hoch wie zuletzt Anfang März. Apple hatte im Februar schon US-Investitionen von 500 Milliarden Dollar angekündigt.

Im Fokus standen zudem Papiere aus der Internetbranche. Expedia gewannen nach sehr starkem Start bis fast an das Rekordhoch von Anfang 2022 zuletzt noch 2,8 Prozent. Der Online-Reisedienstleister hatte im zweiten Quartal besser abgeschnitten und die Ziele für das Gesamtjahr erhöht. Das beflügelte auch die Aktien von Tripadvisor, die um gut 12 Prozent in die Höhe schnellten.

Die Aktien von Pinterest rutschten dagegen um über 9 Prozent ab. Die Foto- und Videoplattform hatte im zweiten Quartal die Erwartungen verfehlt. Beobachter verwiesen auf schwache Anzeigenpreise.

Die Anteile von The Trade Desk brachen um 37 Prozent ein. Der Spezialist für digitale Werbung konnte im zweiten Quartal die hochgesteckten Erwartungen des Marktes nicht erfüllen.

Auch Under Armour enttäuschte die Anleger mit einem schwächeren Ausblick als erwartet. Die Anteile des Sportbekleidungsherstellers büßten mehr als ein Fünftel ein./ajx/he

