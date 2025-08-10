Gelungener Einstieg, bis zu 6,60 Prozent Gewinn hat dieser Trading-Tipp vom letzten Sonntag gemacht. Ein Anstieg über 2,80 USD ist mit einem Kaufsignal verbunden, danach kann die Aktie auf mehr als 3,00 USD steigen. Die Abonnenten der RuMaS Trading-Tipps hatten wir mit diesem Hinweis auf die Trading-Chance aufmerksam gemacht: "Lithium Americas hat in sieben Handelstagen über 25 Prozent an Wert verloren und ist an der Unterstützung bei 2,50 USD angekommen, ...

