PR Newswire
11.08.2025 08:06 Uhr
51 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 11

11 August 2025

Oxford Instruments plc

("Oxford Instruments" or the "Company")

Transaction in Own Shares

Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 1819.5329 pence per share:

Date of purchase:

8 August 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

24,254

Lowest price paid per share (GBp):

1806.0000

Highest price paid per share (GBp):

1824.0000

Volume weighted average price paid per share (GBp):

1819.5329

Subject to settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 57,549,911. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 57,549,911. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information:

Venue

Weighted average price paid per share (GBp)

Aggregate number of shares purchased

London Stock Exchange

1818.6665

16,438

BATS Trading Europe

1821.3552

7,816

Transaction Details:

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

52

1808.00

08:14:11

00076572966TRLO0

XLON

1

1808.00

08:14:11

00076572967TRLO0

XLON

5

1810.00

08:16:01

00076573045TRLO0

XLON

23

1810.00

08:16:01

00076573046TRLO0

XLON

8

1810.00

08:16:22

00076573068TRLO0

XLON

218

1810.00

08:23:22

00076573245TRLO0

XLON

218

1808.00

08:25:21

00076573294TRLO0

XLON

76

1808.00

08:25:21

00076573295TRLO0

XLON

81

1808.00

08:25:21

00076573296TRLO0

XLON

86

1806.00

08:26:31

00076573319TRLO0

XLON

30

1806.00

08:26:32

00076573320TRLO0

XLON

151

1806.00

08:26:32

00076573321TRLO0

XLON

266

1808.00

08:43:21

00076573860TRLO0

XLON

265

1808.00

08:43:21

00076573861TRLO0

XLON

168

1808.00

08:58:06

00076574387TRLO0

XLON

72

1808.00

08:58:06

00076574388TRLO0

XLON

152

1818.00

09:55:26

00076575880TRLO0

XLON

110

1818.00

09:55:26

00076575881TRLO0

XLON

220

1816.00

10:03:34

00076576360TRLO0

XLON

106

1818.00

10:10:36

00076576553TRLO0

BATE

37

1816.00

10:15:03

00076576644TRLO0

XLON

2

1818.00

10:17:36

00076576682TRLO0

BATE

177

1818.00

10:22:36

00076576855TRLO0

BATE

222

1816.00

10:25:02

00076576916TRLO0

XLON

115

1816.00

10:26:15

00076577022TRLO0

BATE

23

1816.00

10:29:56

00076577082TRLO0

BATE

83

1816.00

10:32:16

00076577120TRLO0

BATE

31

1816.00

10:32:16

00076577121TRLO0

BATE

9

1816.00

10:32:16

00076577122TRLO0

BATE

43

1816.00

10:32:17

00076577123TRLO0

BATE

145

1816.00

10:42:17

00076577285TRLO0

BATE

171

1816.00

10:50:17

00076577408TRLO0

BATE

25

1812.00

10:58:56

00076577509TRLO0

BATE

27

1814.00

11:13:31

00076577863TRLO0

XLON

15

1814.00

11:13:31

00076577864TRLO0

XLON

62

1814.00

11:13:31

00076577865TRLO0

XLON

220

1814.00

11:13:31

00076577866TRLO0

XLON

120

1812.00

11:13:35

00076577868TRLO0

BATE

148

1812.00

11:13:35

00076577869TRLO0

BATE

876

1818.00

11:45:52

00076578348TRLO0

XLON

400

1818.00

11:45:52

00076578346TRLO0

BATE

95

1818.00

11:45:52

00076578347TRLO0

BATE

5000

1818.00

11:45:53

00076578349TRLO0

XLON

259

1818.00

11:47:33

00076578358TRLO0

XLON

178

1818.00

11:47:33

00076578359TRLO0

BATE

351

1818.00

11:47:33

00076578360TRLO0

XLON

482

1818.00

11:47:33

00076578361TRLO0

XLON

80

1818.00

11:47:33

00076578362TRLO0

XLON

89

1818.00

11:47:33

00076578363TRLO0

XLON

192

1816.00

11:47:33

00076578364TRLO0

XLON

61

1816.00

11:47:33

00076578365TRLO0

XLON

14

1818.00

12:00:53

00076578503TRLO0

BATE

81

1818.00

12:00:53

00076578504TRLO0

BATE

264

1818.00

12:02:37

00076578595TRLO0

XLON

21

1818.00

12:10:03

00076578785TRLO0

BATE

169

1818.00

12:11:03

00076578808TRLO0

BATE

249

1816.00

12:14:10

00076578909TRLO0

XLON

118

1816.00

12:14:10

00076578910TRLO0

XLON

136

1816.00

12:14:10

00076578911TRLO0

XLON

169

1816.00

12:14:10

00076578908TRLO0

BATE

283

1818.00

12:38:39

00076579381TRLO0

BATE

257

1824.00

14:43:31

00076582790TRLO0

BATE

89

1824.00

14:43:31

00076582791TRLO0

BATE

60

1824.00

14:48:37

00076582990TRLO0

XLON

340

1824.00

14:48:37

00076582992TRLO0

XLON

222

1824.00

14:48:37

00076582996TRLO0

XLON

195

1824.00

14:48:37

00076582998TRLO0

XLON

314

1824.00

14:48:37

00076583000TRLO0

XLON

374

1824.00

14:48:37

00076583002TRLO0

XLON

228

1824.00

14:48:37

00076583004TRLO0

XLON

215

1824.00

14:48:37

00076583006TRLO0

XLON

256

1824.00

14:48:37

00076583008TRLO0

XLON

273

1824.00

14:48:37

00076583010TRLO0

XLON

253

1824.00

14:48:37

00076583012TRLO0

XLON

91

1824.00

14:48:37

00076582988TRLO0

BATE

145

1824.00

14:48:37

00076582989TRLO0

BATE

146

1824.00

14:48:37

00076582991TRLO0

BATE

179

1824.00

14:48:37

00076582993TRLO0

BATE

156

1824.00

14:48:37

00076582994TRLO0

BATE

152

1824.00

14:48:37

00076582995TRLO0

BATE

179

1824.00

14:48:37

00076582997TRLO0

BATE

153

1824.00

14:48:37

00076582999TRLO0

BATE

153

1824.00

14:48:37

00076583001TRLO0

BATE

174

1824.00

14:48:37

00076583003TRLO0

BATE

164

1824.00

14:48:37

00076583005TRLO0

BATE

159

1824.00

14:48:37

00076583007TRLO0

BATE

154

1824.00

14:48:37

00076583009TRLO0

BATE

179

1824.00

14:48:37

00076583011TRLO0

BATE

171

1824.00

14:48:37

00076583013TRLO0

BATE

28

1824.00

14:48:37

00076583014TRLO0

BATE

88

1824.00

14:48:37

00076583015TRLO0

BATE

210

1824.00

14:48:37

00076583016TRLO0

XLON

163

1824.00

14:48:37

00076583017TRLO0

XLON

80

1824.00

14:48:37

00076583018TRLO0

XLON

253

1822.00

14:48:42

00076583022TRLO0

BATE

221

1820.00

14:48:48

00076583033TRLO0

XLON

145

1820.00

15:00:21

00076583643TRLO0

BATE

301

1822.00

15:04:58

00076583877TRLO0

BATE

72

1822.00

15:04:58

00076583878TRLO0

XLON

4

1824.00

15:08:42

00076584019TRLO0

BATE

177

1824.00

15:08:42

00076584020TRLO0

BATE

257

1824.00

15:12:05

00076584395TRLO0

XLON

255

1824.00

15:12:05

00076584396TRLO0

XLON

264

1824.00

15:12:05

00076584397TRLO0

XLON

166

1824.00

15:12:05

00076584393TRLO0

BATE

166

1824.00

15:12:05

00076584394TRLO0

BATE

253

1824.00

15:37:01

00076585427TRLO0

XLON

249

1824.00

15:37:01

00076585428TRLO0

XLON

52

1824.00

15:37:01

00076585431TRLO0

XLON

173

1824.00

15:37:01

00076585432TRLO0

XLON

235

1824.00

15:37:01

00076585433TRLO0

XLON

190

1824.00

15:37:01

00076585434TRLO0

XLON

29

1824.00

15:37:01

00076585435TRLO0

XLON

63

1824.00

15:37:01

00076585436TRLO0

XLON

168

1824.00

15:37:20

00076585476TRLO0

BATE

163

1824.00

15:37:20

00076585477TRLO0

BATE

69

1824.00

15:37:20

00076585478TRLO0

BATE

95

1824.00

15:37:20

00076585479TRLO0

BATE

173

1824.00

15:37:20

00076585480TRLO0

BATE

176

1824.00

15:37:20

00076585481TRLO0

BATE

155

1824.00

15:37:20

00076585482TRLO0

BATE

111

1824.00

15:37:20

00076585483TRLO0

BATE

69

1824.00

15:37:20

00076585484TRLO0

BATE

For further details:

Oxford Instruments plc

Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916


© 2025 PR Newswire
