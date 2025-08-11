Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares
LONDON, United Kingdom, August 11
11 August 2025
Oxford Instruments plc
("Oxford Instruments" or the "Company")
Transaction in Own Shares
Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 1819.5329 pence per share:
Date of purchase:
8 August 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
24,254
Lowest price paid per share (GBp):
1806.0000
Highest price paid per share (GBp):
1824.0000
Volume weighted average price paid per share (GBp):
1819.5329
Subject to settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 57,549,911. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 57,549,911. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Aggregate information:
Venue
Weighted average price paid per share (GBp)
Aggregate number of shares purchased
London Stock Exchange
1818.6665
16,438
BATS Trading Europe
1821.3552
7,816
Transaction Details:
In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:
Number of ordinary shares purchased
Transaction price
Time of transaction (UK Time)
Transaction reference number
Trading venue
52
1808.00
08:14:11
00076572966TRLO0
XLON
1
1808.00
08:14:11
00076572967TRLO0
XLON
5
1810.00
08:16:01
00076573045TRLO0
XLON
23
1810.00
08:16:01
00076573046TRLO0
XLON
8
1810.00
08:16:22
00076573068TRLO0
XLON
218
1810.00
08:23:22
00076573245TRLO0
XLON
218
1808.00
08:25:21
00076573294TRLO0
XLON
76
1808.00
08:25:21
00076573295TRLO0
XLON
81
1808.00
08:25:21
00076573296TRLO0
XLON
86
1806.00
08:26:31
00076573319TRLO0
XLON
30
1806.00
08:26:32
00076573320TRLO0
XLON
151
1806.00
08:26:32
00076573321TRLO0
XLON
266
1808.00
08:43:21
00076573860TRLO0
XLON
265
1808.00
08:43:21
00076573861TRLO0
XLON
168
1808.00
08:58:06
00076574387TRLO0
XLON
72
1808.00
08:58:06
00076574388TRLO0
XLON
152
1818.00
09:55:26
00076575880TRLO0
XLON
110
1818.00
09:55:26
00076575881TRLO0
XLON
220
1816.00
10:03:34
00076576360TRLO0
XLON
106
1818.00
10:10:36
00076576553TRLO0
BATE
37
1816.00
10:15:03
00076576644TRLO0
XLON
2
1818.00
10:17:36
00076576682TRLO0
BATE
177
1818.00
10:22:36
00076576855TRLO0
BATE
222
1816.00
10:25:02
00076576916TRLO0
XLON
115
1816.00
10:26:15
00076577022TRLO0
BATE
23
1816.00
10:29:56
00076577082TRLO0
BATE
83
1816.00
10:32:16
00076577120TRLO0
BATE
31
1816.00
10:32:16
00076577121TRLO0
BATE
9
1816.00
10:32:16
00076577122TRLO0
BATE
43
1816.00
10:32:17
00076577123TRLO0
BATE
145
1816.00
10:42:17
00076577285TRLO0
BATE
171
1816.00
10:50:17
00076577408TRLO0
BATE
25
1812.00
10:58:56
00076577509TRLO0
BATE
27
1814.00
11:13:31
00076577863TRLO0
XLON
15
1814.00
11:13:31
00076577864TRLO0
XLON
62
1814.00
11:13:31
00076577865TRLO0
XLON
220
1814.00
11:13:31
00076577866TRLO0
XLON
120
1812.00
11:13:35
00076577868TRLO0
BATE
148
1812.00
11:13:35
00076577869TRLO0
BATE
876
1818.00
11:45:52
00076578348TRLO0
XLON
400
1818.00
11:45:52
00076578346TRLO0
BATE
95
1818.00
11:45:52
00076578347TRLO0
BATE
5000
1818.00
11:45:53
00076578349TRLO0
XLON
259
1818.00
11:47:33
00076578358TRLO0
XLON
178
1818.00
11:47:33
00076578359TRLO0
BATE
351
1818.00
11:47:33
00076578360TRLO0
XLON
482
1818.00
11:47:33
00076578361TRLO0
XLON
80
1818.00
11:47:33
00076578362TRLO0
XLON
89
1818.00
11:47:33
00076578363TRLO0
XLON
192
1816.00
11:47:33
00076578364TRLO0
XLON
61
1816.00
11:47:33
00076578365TRLO0
XLON
14
1818.00
12:00:53
00076578503TRLO0
BATE
81
1818.00
12:00:53
00076578504TRLO0
BATE
264
1818.00
12:02:37
00076578595TRLO0
XLON
21
1818.00
12:10:03
00076578785TRLO0
BATE
169
1818.00
12:11:03
00076578808TRLO0
BATE
249
1816.00
12:14:10
00076578909TRLO0
XLON
118
1816.00
12:14:10
00076578910TRLO0
XLON
136
1816.00
12:14:10
00076578911TRLO0
XLON
169
1816.00
12:14:10
00076578908TRLO0
BATE
283
1818.00
12:38:39
00076579381TRLO0
BATE
257
1824.00
14:43:31
00076582790TRLO0
BATE
89
1824.00
14:43:31
00076582791TRLO0
BATE
60
1824.00
14:48:37
00076582990TRLO0
XLON
340
1824.00
14:48:37
00076582992TRLO0
XLON
222
1824.00
14:48:37
00076582996TRLO0
XLON
195
1824.00
14:48:37
00076582998TRLO0
XLON
314
1824.00
14:48:37
00076583000TRLO0
XLON
374
1824.00
14:48:37
00076583002TRLO0
XLON
228
1824.00
14:48:37
00076583004TRLO0
XLON
215
1824.00
14:48:37
00076583006TRLO0
XLON
256
1824.00
14:48:37
00076583008TRLO0
XLON
273
1824.00
14:48:37
00076583010TRLO0
XLON
253
1824.00
14:48:37
00076583012TRLO0
XLON
91
1824.00
14:48:37
00076582988TRLO0
BATE
145
1824.00
14:48:37
00076582989TRLO0
BATE
146
1824.00
14:48:37
00076582991TRLO0
BATE
179
1824.00
14:48:37
00076582993TRLO0
BATE
156
1824.00
14:48:37
00076582994TRLO0
BATE
152
1824.00
14:48:37
00076582995TRLO0
BATE
179
1824.00
14:48:37
00076582997TRLO0
BATE
153
1824.00
14:48:37
00076582999TRLO0
BATE
153
1824.00
14:48:37
00076583001TRLO0
BATE
174
1824.00
14:48:37
00076583003TRLO0
BATE
164
1824.00
14:48:37
00076583005TRLO0
BATE
159
1824.00
14:48:37
00076583007TRLO0
BATE
154
1824.00
14:48:37
00076583009TRLO0
BATE
179
1824.00
14:48:37
00076583011TRLO0
BATE
171
1824.00
14:48:37
00076583013TRLO0
BATE
28
1824.00
14:48:37
00076583014TRLO0
BATE
88
1824.00
14:48:37
00076583015TRLO0
BATE
210
1824.00
14:48:37
00076583016TRLO0
XLON
163
1824.00
14:48:37
00076583017TRLO0
XLON
80
1824.00
14:48:37
00076583018TRLO0
XLON
253
1822.00
14:48:42
00076583022TRLO0
BATE
221
1820.00
14:48:48
00076583033TRLO0
XLON
145
1820.00
15:00:21
00076583643TRLO0
BATE
301
1822.00
15:04:58
00076583877TRLO0
BATE
72
1822.00
15:04:58
00076583878TRLO0
XLON
4
1824.00
15:08:42
00076584019TRLO0
BATE
177
1824.00
15:08:42
00076584020TRLO0
BATE
257
1824.00
15:12:05
00076584395TRLO0
XLON
255
1824.00
15:12:05
00076584396TRLO0
XLON
264
1824.00
15:12:05
00076584397TRLO0
XLON
166
1824.00
15:12:05
00076584393TRLO0
BATE
166
1824.00
15:12:05
00076584394TRLO0
BATE
253
1824.00
15:37:01
00076585427TRLO0
XLON
249
1824.00
15:37:01
00076585428TRLO0
XLON
52
1824.00
15:37:01
00076585431TRLO0
XLON
173
1824.00
15:37:01
00076585432TRLO0
XLON
235
1824.00
15:37:01
00076585433TRLO0
XLON
190
1824.00
15:37:01
00076585434TRLO0
XLON
29
1824.00
15:37:01
00076585435TRLO0
XLON
63
1824.00
15:37:01
00076585436TRLO0
XLON
168
1824.00
15:37:20
00076585476TRLO0
BATE
163
1824.00
15:37:20
00076585477TRLO0
BATE
69
1824.00
15:37:20
00076585478TRLO0
BATE
95
1824.00
15:37:20
00076585479TRLO0
BATE
173
1824.00
15:37:20
00076585480TRLO0
BATE
176
1824.00
15:37:20
00076585481TRLO0
BATE
155
1824.00
15:37:20
00076585482TRLO0
BATE
111
1824.00
15:37:20
00076585483TRLO0
BATE
69
1824.00
15:37:20
00076585484TRLO0
BATE
For further details:
Oxford Instruments plc
Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916