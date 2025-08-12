Der Münchner Supercomputer-Spezialist ParTec (DE000A3E5A34) macht Ernst im Patentstreit mit NVIDIA. Eine weitere Klage beim Einheitlichen Patentgericht in München soll den Chip-Riesen zum Einlenken zwingen. Im Zentrum steht die dynamische Modulare System Architektur (dMSA) - ParTecs technologisches Kronjuwel. ParTec kämpft um seine Patente: Die Geschichte liest sich wie ein Tech-Thriller: 2019 führten ParTec und NVIDIA Gespräche über eine mögliche Kooperation. ParTec legte dabei seine wichtigsten Patente offen. Die Zusammenarbeit kam nicht zustande, aber NVIDIA nutzt offenbar trotzdem ParTecs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
