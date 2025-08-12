Der DAX ist am Montag mit leichten Verlusten in die Woche gestartet. Er lag am Ende 0,3 Prozent im Minus bei 24.081,34 Zählern. Zum Start in den Dienstag dürfte es aber bereits wieder aufwärts gehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,4 Prozent höher auf 24.170 Punkte.Auf der Konjunkturseite stehen neben den ZEW-Konjunkturerwartungen für August in Deutschland, die am Vormittag veröffentlicht werden, vor allem die US-Inflationsdaten für Juli in den USA am Nachmittag im Fokus. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
