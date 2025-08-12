Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares
LONDON, United Kingdom, August 12
12 July 2025
Oxford Instruments plc
("Oxford Instruments" or the "Company")
Transaction in Own Shares
Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 1822.1962 pence per share:
Date of purchase:
11 July 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
25,000
Lowest price paid per share (GBp):
1816.0000
Highest price paid per share (GBp):
1846.0000
Volume weighted average price paid per share (GBp):
1822.1962
Subject to settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 57,524,911. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 57,524,911. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Aggregate information:
Venue
Weighted average price paid per share (GBp)
Aggregate number of shares purchased
London Stock Exchange
1822.4625
15,000
BATS Trading Europe
1821.7966
10,000
Transaction Details:
In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:
Number of ordinary shares purchased
Transaction price
Time of transaction (UK Time)
Transaction reference number
Trading venue
49
1846.00
08:21:37
00076588639TRLO0
XLON
185
1842.00
08:21:45
00076588640TRLO0
XLON
77
1842.00
08:22:01
00076588642TRLO0
XLON
17
1840.00
08:27:03
00076588705TRLO0
XLON
227
1840.00
08:27:05
00076588706TRLO0
XLON
253
1830.00
09:04:00
00076589319TRLO0
XLON
225
1826.00
09:04:35
00076589321TRLO0
XLON
241
1828.00
09:08:57
00076589381TRLO0
XLON
246
1826.00
09:11:52
00076589421TRLO0
XLON
4
1824.00
09:21:46
00076589554TRLO0
XLON
225
1824.00
09:21:46
00076589555TRLO0
XLON
183
1826.00
09:29:05
00076589685TRLO0
BATE
5
1828.00
09:40:37
00076589903TRLO0
XLON
77
1828.00
09:40:37
00076589904TRLO0
XLON
228
1826.00
09:42:00
00076589930TRLO0
XLON
166
1826.00
09:42:00
00076589929TRLO0
BATE
207
1826.00
09:57:58
00076590361TRLO0
XLON
38
1826.00
09:57:58
00076590362TRLO0
XLON
153
1826.00
09:58:00
00076590363TRLO0
BATE
85
1824.00
10:00:01
00076590385TRLO0
BATE
164
1822.00
10:13:01
00076590543TRLO0
BATE
169
1822.00
10:23:01
00076590769TRLO0
BATE
27
1820.00
10:23:26
00076590784TRLO0
XLON
4
1820.00
10:23:26
00076590785TRLO0
XLON
213
1820.00
10:23:26
00076590787TRLO0
XLON
179
1820.00
10:23:26
00076590786TRLO0
BATE
123
1818.00
10:24:03
00076590800TRLO0
XLON
141
1818.00
10:24:03
00076590801TRLO0
XLON
36
1818.00
10:33:46
00076590993TRLO0
BATE
4
1820.00
10:36:42
00076591084TRLO0
BATE
9
1828.00
10:59:26
00076591518TRLO0
XLON
237
1828.00
10:59:26
00076591519TRLO0
XLON
132
1828.00
10:59:26
00076591520TRLO0
XLON
15
1830.00
11:00:26
00076591551TRLO0
BATE
120
1828.00
11:00:26
00076591554TRLO0
XLON
260
1828.00
11:00:26
00076591555TRLO0
XLON
124
1828.00
11:00:26
00076591552TRLO0
BATE
26
1828.00
11:00:26
00076591553TRLO0
BATE
13
1828.00
11:00:55
00076591560TRLO0
BATE
3
1826.00
11:00:55
00076591561TRLO0
BATE
2
1826.00
11:00:55
00076591562TRLO0
BATE
290
1824.00
11:01:26
00076591575TRLO0
XLON
239
1824.00
11:01:26
00076591574TRLO0
BATE
173
1820.00
11:06:21
00076591712TRLO0
BATE
22
1822.00
11:34:45
00076592189TRLO0
BATE
4
1822.00
11:34:45
00076592190TRLO0
BATE
7
1822.00
11:34:45
00076592191TRLO0
BATE
7
1822.00
11:34:45
00076592192TRLO0
BATE
2
1822.00
11:34:45
00076592193TRLO0
BATE
1
1822.00
11:34:45
00076592194TRLO0
BATE
29
1822.00
11:35:01
00076592219TRLO0
BATE
4
1822.00
11:36:10
00076592257TRLO0
BATE
9
1822.00
11:36:10
00076592258TRLO0
BATE
15
1822.00
11:36:10
00076592259TRLO0
BATE
18
1822.00
11:36:10
00076592260TRLO0
BATE
9
1822.00
11:36:10
00076592261TRLO0
BATE
23
1822.00
11:36:13
00076592265TRLO0
BATE
31
1822.00
11:36:15
00076592271TRLO0
BATE
5
1822.00
11:40:23
00076592372TRLO0
BATE
34
1820.00
11:41:06
00076592427TRLO0
BATE
201
1820.00
11:41:06
00076592428TRLO0
BATE
109
1820.00
11:41:06
00076592429TRLO0
XLON
135
1820.00
11:41:06
00076592430TRLO0
XLON
256
1818.00
11:41:46
00076592436TRLO0
XLON
149
1818.00
11:41:46
00076592435TRLO0
BATE
175
1818.00
12:10:24
00076592994TRLO0
BATE
153
1818.00
12:15:25
00076593038TRLO0
XLON
69
1818.00
12:15:25
00076593039TRLO0
XLON
152
1818.00
12:18:24
00076593152TRLO0
BATE
183
1816.00
12:18:57
00076593158TRLO0
XLON
37
1816.00
12:18:57
00076593159TRLO0
XLON
225
1816.00
12:18:57
00076593160TRLO0
XLON
152
1816.00
12:18:57
00076593157TRLO0
BATE
15
1822.00
12:37:38
00076593577TRLO0
BATE
2
1822.00
12:37:58
00076593579TRLO0
BATE
2
1822.00
12:38:03
00076593588TRLO0
BATE
220
1826.00
13:06:19
00076593990TRLO0
XLON
9
1826.00
13:06:19
00076593991TRLO0
XLON
9
1826.00
13:06:19
00076593992TRLO0
XLON
225
1826.00
13:06:19
00076593993TRLO0
XLON
5
1826.00
13:06:19
00076593994TRLO0
XLON
124
1826.00
13:06:20
00076593996TRLO0
BATE
507
1826.00
13:06:20
00076593997TRLO0
BATE
5
1824.00
13:12:15
00076594078TRLO0
XLON
24
1824.00
13:12:15
00076594079TRLO0
XLON
21
1824.00
13:12:15
00076594080TRLO0
XLON
2
1824.00
13:12:15
00076594081TRLO0
XLON
349
1824.00
13:13:23
00076594116TRLO0
XLON
6
1824.00
13:13:23
00076594114TRLO0
BATE
211
1824.00
13:13:23
00076594115TRLO0
BATE
117
1822.00
13:14:23
00076594151TRLO0
XLON
140
1822.00
13:14:23
00076594152TRLO0
XLON
172
1822.00
13:30:17
00076594473TRLO0
BATE
40
1822.00
13:34:25
00076594537TRLO0
BATE
21
1822.00
13:36:25
00076594569TRLO0
BATE
131
1822.00
13:36:26
00076594570TRLO0
BATE
246
1822.00
13:43:13
00076594637TRLO0
XLON
132
1822.00
13:44:45
00076594668TRLO0
BATE
41
1822.00
13:44:45
00076594669TRLO0
BATE
249
1820.00
13:45:01
00076594677TRLO0
XLON
152
1820.00
13:45:01
00076594676TRLO0
BATE
226
1818.00
13:58:58
00076594992TRLO0
XLON
20
1820.00
13:59:28
00076594999TRLO0
BATE
12
1820.00
14:15:24
00076595268TRLO0
XLON
100
1820.00
14:15:24
00076595269TRLO0
XLON
10
1820.00
14:15:24
00076595270TRLO0
XLON
23
1820.00
14:15:24
00076595271TRLO0
XLON
150
1822.00
14:15:24
00076595266TRLO0
BATE
395
1822.00
14:15:24
00076595267TRLO0
BATE
267
1822.00
14:18:56
00076595330TRLO0
XLON
77
1820.00
14:19:56
00076595346TRLO0
XLON
42
1820.00
14:19:56
00076595348TRLO0
XLON
38
1820.00
14:19:56
00076595350TRLO0
XLON
12
1820.00
14:19:56
00076595347TRLO0
BATE
150
1820.00
14:19:56
00076595349TRLO0
BATE
100
1820.00
14:19:56
00076595351TRLO0
BATE
101
1820.00
14:20:10
00076595360TRLO0
XLON
230
1820.00
14:20:10
00076595361TRLO0
XLON
56
1820.00
14:20:10
00076595358TRLO0
BATE
148
1820.00
14:20:10
00076595359TRLO0
BATE
229
1818.00
14:28:13
00076595597TRLO0
XLON
4
1818.00
14:28:13
00076595598TRLO0
XLON
48
1818.00
14:28:13
00076595599TRLO0
BATE
163
1822.00
14:36:13
00076595833TRLO0
BATE
85
1820.00
14:38:10
00076595864TRLO0
XLON
114
1820.00
14:38:10
00076595865TRLO0
XLON
10
1820.00
14:38:10
00076595866TRLO0
XLON
124
1822.00
14:39:13
00076595900TRLO0
BATE
46
1822.00
14:39:13
00076595901TRLO0
BATE
20
1820.00
14:39:50
00076595907TRLO0
XLON
4
1820.00
14:39:50
00076595908TRLO0
XLON
7
1820.00
14:40:38
00076595934TRLO0
XLON
2
1820.00
14:40:38
00076595936TRLO0
XLON
2
1820.00
14:40:38
00076595938TRLO0
XLON
233
1820.00
14:40:38
00076595940TRLO0
XLON
74
1820.00
14:40:38
00076595935TRLO0
BATE
6
1820.00
14:40:38
00076595937TRLO0
BATE
70
1820.00
14:40:38
00076595939TRLO0
BATE
160
1820.00
14:40:38
00076595941TRLO0
BATE
267
1822.00
14:51:28
00076596136TRLO0
XLON
167
1822.00
14:53:28
00076596201TRLO0
BATE
11
1822.00
14:53:49
00076596217TRLO0
BATE
107
1820.00
14:54:11
00076596235TRLO0
XLON
148
1820.00
14:54:11
00076596237TRLO0
XLON
196
1820.00
14:54:11
00076596238TRLO0
XLON
36
1820.00
14:54:11
00076596239TRLO0
XLON
10
1820.00
14:54:11
00076596240TRLO0
XLON
87
1822.00
14:54:11
00076596236TRLO0
BATE
118
1822.00
14:59:16
00076596495TRLO0
XLON
23
1822.00
14:59:16
00076596496TRLO0
XLON
8
1822.00
14:59:16
00076596497TRLO0
XLON
86
1822.00
14:59:16
00076596498TRLO0
XLON
5
1822.00
15:00:10
00076596549TRLO0
XLON
23
1822.00
15:00:10
00076596550TRLO0
XLON
267
1824.00
15:03:08
00076596720TRLO0
XLON
550
1826.00
15:10:41
00076597017TRLO0
BATE
4
1826.00
15:10:41
00076597018TRLO0
XLON
21
1826.00
15:10:41
00076597019TRLO0
XLON
570
1826.00
15:10:41
00076597020TRLO0
XLON
239
1824.00
15:10:41
00076597028TRLO0
XLON
39
1824.00
15:10:41
00076597026TRLO0
BATE
223
1824.00
15:10:41
00076597027TRLO0
BATE
248
1824.00
15:10:41
00076597029TRLO0
XLON
45
1824.00
15:21:41
00076597354TRLO0
BATE
48
1824.00
15:21:41
00076597355TRLO0
BATE
74
1824.00
15:21:41
00076597356TRLO0
BATE
22
1822.00
15:24:42
00076597404TRLO0
XLON
195
1822.00
15:24:42
00076597405TRLO0
XLON
254
1820.00
15:24:42
00076597406TRLO0
XLON
34
1822.00
15:24:42
00076597407TRLO0
BATE
14
1822.00
15:24:42
00076597408TRLO0
BATE
72
1822.00
15:24:42
00076597409TRLO0
BATE
188
1820.00
15:27:01
00076597449TRLO0
XLON
4
1820.00
15:27:01
00076597450TRLO0
XLON
36
1820.00
15:27:01
00076597451TRLO0
XLON
4
1820.00
15:30:01
00076597525TRLO0
BATE
21
1822.00
15:43:10
00076597803TRLO0
BATE
87
1822.00
15:43:10
00076597804TRLO0
BATE
22
1822.00
15:43:10
00076597805TRLO0
BATE
474
1822.00
15:43:10
00076597806TRLO0
BATE
65
1820.00
15:46:33
00076597852TRLO0
XLON
56
1820.00
15:46:33
00076597854TRLO0
XLON
91
1820.00
15:46:33
00076597855TRLO0
XLON
11
1820.00
15:46:33
00076597856TRLO0
XLON
17
1820.00
15:46:33
00076597858TRLO0
XLON
145
1820.00
15:46:33
00076597853TRLO0
BATE
237
1820.00
15:46:33
00076597857TRLO0
XLON
225
1820.00
15:46:33
00076597859TRLO0
XLON
252
1820.00
15:46:33
00076597860TRLO0
XLON
240
1820.00
15:46:33
00076597861TRLO0
XLON
108
1820.00
15:46:33
00076597862TRLO0
XLON
45
1820.00
15:46:33
00076597863TRLO0
XLON
13
1822.00
15:47:06
00076597873TRLO0
BATE
52
1822.00
15:47:06
00076597874TRLO0
BATE
235
1822.00
15:53:29
00076598131TRLO0
XLON
169
1822.00
15:53:29
00076598129TRLO0
BATE
169
1822.00
15:53:29
00076598130TRLO0
BATE
221
1820.00
15:57:23
00076598353TRLO0
XLON
146
1820.00
15:57:23
00076598352TRLO0
BATE
141
1818.00
15:58:12
00076598378TRLO0
XLON
103
1818.00
15:58:12
00076598379TRLO0
XLON
150
1818.00
16:03:42
00076598654TRLO0
BATE
151
1818.00
16:05:42
00076598701TRLO0
BATE
149
1818.00
16:07:42
00076598754TRLO0
BATE
258
1818.00
16:08:01
00076598758TRLO0
XLON
239
1816.00
16:08:12
00076598765TRLO0
XLON
78
1816.00
16:08:12
00076598764TRLO0
BATE
232
1816.00
16:10:23
00076598849TRLO0
XLON
72
1816.00
16:10:23
00076598850TRLO0
BATE
30
1816.00
16:10:23
00076598851TRLO0
BATE
61
1816.00
16:12:09
00076598903TRLO0
BATE
68
1816.00
16:12:09
00076598904TRLO0
BATE
11
1818.00
16:14:59
00076598998TRLO0
BATE
112
1818.00
16:14:59
00076598999TRLO0
BATE
33
1818.00
16:15:11
00076599018TRLO0
BATE
5
1818.00
16:15:40
00076599041TRLO0
BATE
211
1818.00
16:21:11
00076599283TRLO0
XLON
255
1818.00
16:21:11
00076599284TRLO0
XLON
31
1818.00
16:21:11
00076599285TRLO0
XLON
43
1820.00
16:22:19
00076599349TRLO0
BATE
26
1820.00
16:22:19
00076599350TRLO0
BATE
15
1820.00
16:22:19
00076599351TRLO0
BATE
40
1820.00
16:22:19
00076599352TRLO0
BATE
74
1820.00
16:22:19
00076599353TRLO0
BATE
8
1820.00
16:22:19
00076599354TRLO0
BATE
147
1820.00
16:22:19
00076599355TRLO0
BATE
15
1818.00
16:22:26
00076599357TRLO0
XLON
15
1818.00
16:22:26
00076599358TRLO0
XLON
138
1818.00
16:22:26
00076599359TRLO0
XLON
For further details:
Oxford Instruments plc
Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916