Anzeige
Mehr »
Dienstag, 12.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Desert Gold: Zahlen untermauern das Potential
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 868366 | ISIN: GB0006650450 | Ticker-Symbol: OX3
Frankfurt
12.08.25 | 08:02
21,000 Euro
-1,87 % -0,400
Branche
Sonstige Technologie
Aktienmarkt
FTSE techMARK Focus
FTSE-250
1-Jahres-Chart
OXFORD INSTRUMENTS PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
OXFORD INSTRUMENTS PLC 5-Tage-Chart
PR Newswire
12.08.2025 08:06 Uhr
49 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 12

12 July 2025

Oxford Instruments plc

("Oxford Instruments" or the "Company")

Transaction in Own Shares

Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 1822.1962 pence per share:

Date of purchase:

11 July 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

25,000

Lowest price paid per share (GBp):

1816.0000

Highest price paid per share (GBp):

1846.0000

Volume weighted average price paid per share (GBp):

1822.1962

Subject to settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 57,524,911. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 57,524,911. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information:

Venue

Weighted average price paid per share (GBp)

Aggregate number of shares purchased

London Stock Exchange

1822.4625

15,000

BATS Trading Europe

1821.7966

10,000

Transaction Details:

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

49

1846.00

08:21:37

00076588639TRLO0

XLON

185

1842.00

08:21:45

00076588640TRLO0

XLON

77

1842.00

08:22:01

00076588642TRLO0

XLON

17

1840.00

08:27:03

00076588705TRLO0

XLON

227

1840.00

08:27:05

00076588706TRLO0

XLON

253

1830.00

09:04:00

00076589319TRLO0

XLON

225

1826.00

09:04:35

00076589321TRLO0

XLON

241

1828.00

09:08:57

00076589381TRLO0

XLON

246

1826.00

09:11:52

00076589421TRLO0

XLON

4

1824.00

09:21:46

00076589554TRLO0

XLON

225

1824.00

09:21:46

00076589555TRLO0

XLON

183

1826.00

09:29:05

00076589685TRLO0

BATE

5

1828.00

09:40:37

00076589903TRLO0

XLON

77

1828.00

09:40:37

00076589904TRLO0

XLON

228

1826.00

09:42:00

00076589930TRLO0

XLON

166

1826.00

09:42:00

00076589929TRLO0

BATE

207

1826.00

09:57:58

00076590361TRLO0

XLON

38

1826.00

09:57:58

00076590362TRLO0

XLON

153

1826.00

09:58:00

00076590363TRLO0

BATE

85

1824.00

10:00:01

00076590385TRLO0

BATE

164

1822.00

10:13:01

00076590543TRLO0

BATE

169

1822.00

10:23:01

00076590769TRLO0

BATE

27

1820.00

10:23:26

00076590784TRLO0

XLON

4

1820.00

10:23:26

00076590785TRLO0

XLON

213

1820.00

10:23:26

00076590787TRLO0

XLON

179

1820.00

10:23:26

00076590786TRLO0

BATE

123

1818.00

10:24:03

00076590800TRLO0

XLON

141

1818.00

10:24:03

00076590801TRLO0

XLON

36

1818.00

10:33:46

00076590993TRLO0

BATE

4

1820.00

10:36:42

00076591084TRLO0

BATE

9

1828.00

10:59:26

00076591518TRLO0

XLON

237

1828.00

10:59:26

00076591519TRLO0

XLON

132

1828.00

10:59:26

00076591520TRLO0

XLON

15

1830.00

11:00:26

00076591551TRLO0

BATE

120

1828.00

11:00:26

00076591554TRLO0

XLON

260

1828.00

11:00:26

00076591555TRLO0

XLON

124

1828.00

11:00:26

00076591552TRLO0

BATE

26

1828.00

11:00:26

00076591553TRLO0

BATE

13

1828.00

11:00:55

00076591560TRLO0

BATE

3

1826.00

11:00:55

00076591561TRLO0

BATE

2

1826.00

11:00:55

00076591562TRLO0

BATE

290

1824.00

11:01:26

00076591575TRLO0

XLON

239

1824.00

11:01:26

00076591574TRLO0

BATE

173

1820.00

11:06:21

00076591712TRLO0

BATE

22

1822.00

11:34:45

00076592189TRLO0

BATE

4

1822.00

11:34:45

00076592190TRLO0

BATE

7

1822.00

11:34:45

00076592191TRLO0

BATE

7

1822.00

11:34:45

00076592192TRLO0

BATE

2

1822.00

11:34:45

00076592193TRLO0

BATE

1

1822.00

11:34:45

00076592194TRLO0

BATE

29

1822.00

11:35:01

00076592219TRLO0

BATE

4

1822.00

11:36:10

00076592257TRLO0

BATE

9

1822.00

11:36:10

00076592258TRLO0

BATE

15

1822.00

11:36:10

00076592259TRLO0

BATE

18

1822.00

11:36:10

00076592260TRLO0

BATE

9

1822.00

11:36:10

00076592261TRLO0

BATE

23

1822.00

11:36:13

00076592265TRLO0

BATE

31

1822.00

11:36:15

00076592271TRLO0

BATE

5

1822.00

11:40:23

00076592372TRLO0

BATE

34

1820.00

11:41:06

00076592427TRLO0

BATE

201

1820.00

11:41:06

00076592428TRLO0

BATE

109

1820.00

11:41:06

00076592429TRLO0

XLON

135

1820.00

11:41:06

00076592430TRLO0

XLON

256

1818.00

11:41:46

00076592436TRLO0

XLON

149

1818.00

11:41:46

00076592435TRLO0

BATE

175

1818.00

12:10:24

00076592994TRLO0

BATE

153

1818.00

12:15:25

00076593038TRLO0

XLON

69

1818.00

12:15:25

00076593039TRLO0

XLON

152

1818.00

12:18:24

00076593152TRLO0

BATE

183

1816.00

12:18:57

00076593158TRLO0

XLON

37

1816.00

12:18:57

00076593159TRLO0

XLON

225

1816.00

12:18:57

00076593160TRLO0

XLON

152

1816.00

12:18:57

00076593157TRLO0

BATE

15

1822.00

12:37:38

00076593577TRLO0

BATE

2

1822.00

12:37:58

00076593579TRLO0

BATE

2

1822.00

12:38:03

00076593588TRLO0

BATE

220

1826.00

13:06:19

00076593990TRLO0

XLON

9

1826.00

13:06:19

00076593991TRLO0

XLON

9

1826.00

13:06:19

00076593992TRLO0

XLON

225

1826.00

13:06:19

00076593993TRLO0

XLON

5

1826.00

13:06:19

00076593994TRLO0

XLON

124

1826.00

13:06:20

00076593996TRLO0

BATE

507

1826.00

13:06:20

00076593997TRLO0

BATE

5

1824.00

13:12:15

00076594078TRLO0

XLON

24

1824.00

13:12:15

00076594079TRLO0

XLON

21

1824.00

13:12:15

00076594080TRLO0

XLON

2

1824.00

13:12:15

00076594081TRLO0

XLON

349

1824.00

13:13:23

00076594116TRLO0

XLON

6

1824.00

13:13:23

00076594114TRLO0

BATE

211

1824.00

13:13:23

00076594115TRLO0

BATE

117

1822.00

13:14:23

00076594151TRLO0

XLON

140

1822.00

13:14:23

00076594152TRLO0

XLON

172

1822.00

13:30:17

00076594473TRLO0

BATE

40

1822.00

13:34:25

00076594537TRLO0

BATE

21

1822.00

13:36:25

00076594569TRLO0

BATE

131

1822.00

13:36:26

00076594570TRLO0

BATE

246

1822.00

13:43:13

00076594637TRLO0

XLON

132

1822.00

13:44:45

00076594668TRLO0

BATE

41

1822.00

13:44:45

00076594669TRLO0

BATE

249

1820.00

13:45:01

00076594677TRLO0

XLON

152

1820.00

13:45:01

00076594676TRLO0

BATE

226

1818.00

13:58:58

00076594992TRLO0

XLON

20

1820.00

13:59:28

00076594999TRLO0

BATE

12

1820.00

14:15:24

00076595268TRLO0

XLON

100

1820.00

14:15:24

00076595269TRLO0

XLON

10

1820.00

14:15:24

00076595270TRLO0

XLON

23

1820.00

14:15:24

00076595271TRLO0

XLON

150

1822.00

14:15:24

00076595266TRLO0

BATE

395

1822.00

14:15:24

00076595267TRLO0

BATE

267

1822.00

14:18:56

00076595330TRLO0

XLON

77

1820.00

14:19:56

00076595346TRLO0

XLON

42

1820.00

14:19:56

00076595348TRLO0

XLON

38

1820.00

14:19:56

00076595350TRLO0

XLON

12

1820.00

14:19:56

00076595347TRLO0

BATE

150

1820.00

14:19:56

00076595349TRLO0

BATE

100

1820.00

14:19:56

00076595351TRLO0

BATE

101

1820.00

14:20:10

00076595360TRLO0

XLON

230

1820.00

14:20:10

00076595361TRLO0

XLON

56

1820.00

14:20:10

00076595358TRLO0

BATE

148

1820.00

14:20:10

00076595359TRLO0

BATE

229

1818.00

14:28:13

00076595597TRLO0

XLON

4

1818.00

14:28:13

00076595598TRLO0

XLON

48

1818.00

14:28:13

00076595599TRLO0

BATE

163

1822.00

14:36:13

00076595833TRLO0

BATE

85

1820.00

14:38:10

00076595864TRLO0

XLON

114

1820.00

14:38:10

00076595865TRLO0

XLON

10

1820.00

14:38:10

00076595866TRLO0

XLON

124

1822.00

14:39:13

00076595900TRLO0

BATE

46

1822.00

14:39:13

00076595901TRLO0

BATE

20

1820.00

14:39:50

00076595907TRLO0

XLON

4

1820.00

14:39:50

00076595908TRLO0

XLON

7

1820.00

14:40:38

00076595934TRLO0

XLON

2

1820.00

14:40:38

00076595936TRLO0

XLON

2

1820.00

14:40:38

00076595938TRLO0

XLON

233

1820.00

14:40:38

00076595940TRLO0

XLON

74

1820.00

14:40:38

00076595935TRLO0

BATE

6

1820.00

14:40:38

00076595937TRLO0

BATE

70

1820.00

14:40:38

00076595939TRLO0

BATE

160

1820.00

14:40:38

00076595941TRLO0

BATE

267

1822.00

14:51:28

00076596136TRLO0

XLON

167

1822.00

14:53:28

00076596201TRLO0

BATE

11

1822.00

14:53:49

00076596217TRLO0

BATE

107

1820.00

14:54:11

00076596235TRLO0

XLON

148

1820.00

14:54:11

00076596237TRLO0

XLON

196

1820.00

14:54:11

00076596238TRLO0

XLON

36

1820.00

14:54:11

00076596239TRLO0

XLON

10

1820.00

14:54:11

00076596240TRLO0

XLON

87

1822.00

14:54:11

00076596236TRLO0

BATE

118

1822.00

14:59:16

00076596495TRLO0

XLON

23

1822.00

14:59:16

00076596496TRLO0

XLON

8

1822.00

14:59:16

00076596497TRLO0

XLON

86

1822.00

14:59:16

00076596498TRLO0

XLON

5

1822.00

15:00:10

00076596549TRLO0

XLON

23

1822.00

15:00:10

00076596550TRLO0

XLON

267

1824.00

15:03:08

00076596720TRLO0

XLON

550

1826.00

15:10:41

00076597017TRLO0

BATE

4

1826.00

15:10:41

00076597018TRLO0

XLON

21

1826.00

15:10:41

00076597019TRLO0

XLON

570

1826.00

15:10:41

00076597020TRLO0

XLON

239

1824.00

15:10:41

00076597028TRLO0

XLON

39

1824.00

15:10:41

00076597026TRLO0

BATE

223

1824.00

15:10:41

00076597027TRLO0

BATE

248

1824.00

15:10:41

00076597029TRLO0

XLON

45

1824.00

15:21:41

00076597354TRLO0

BATE

48

1824.00

15:21:41

00076597355TRLO0

BATE

74

1824.00

15:21:41

00076597356TRLO0

BATE

22

1822.00

15:24:42

00076597404TRLO0

XLON

195

1822.00

15:24:42

00076597405TRLO0

XLON

254

1820.00

15:24:42

00076597406TRLO0

XLON

34

1822.00

15:24:42

00076597407TRLO0

BATE

14

1822.00

15:24:42

00076597408TRLO0

BATE

72

1822.00

15:24:42

00076597409TRLO0

BATE

188

1820.00

15:27:01

00076597449TRLO0

XLON

4

1820.00

15:27:01

00076597450TRLO0

XLON

36

1820.00

15:27:01

00076597451TRLO0

XLON

4

1820.00

15:30:01

00076597525TRLO0

BATE

21

1822.00

15:43:10

00076597803TRLO0

BATE

87

1822.00

15:43:10

00076597804TRLO0

BATE

22

1822.00

15:43:10

00076597805TRLO0

BATE

474

1822.00

15:43:10

00076597806TRLO0

BATE

65

1820.00

15:46:33

00076597852TRLO0

XLON

56

1820.00

15:46:33

00076597854TRLO0

XLON

91

1820.00

15:46:33

00076597855TRLO0

XLON

11

1820.00

15:46:33

00076597856TRLO0

XLON

17

1820.00

15:46:33

00076597858TRLO0

XLON

145

1820.00

15:46:33

00076597853TRLO0

BATE

237

1820.00

15:46:33

00076597857TRLO0

XLON

225

1820.00

15:46:33

00076597859TRLO0

XLON

252

1820.00

15:46:33

00076597860TRLO0

XLON

240

1820.00

15:46:33

00076597861TRLO0

XLON

108

1820.00

15:46:33

00076597862TRLO0

XLON

45

1820.00

15:46:33

00076597863TRLO0

XLON

13

1822.00

15:47:06

00076597873TRLO0

BATE

52

1822.00

15:47:06

00076597874TRLO0

BATE

235

1822.00

15:53:29

00076598131TRLO0

XLON

169

1822.00

15:53:29

00076598129TRLO0

BATE

169

1822.00

15:53:29

00076598130TRLO0

BATE

221

1820.00

15:57:23

00076598353TRLO0

XLON

146

1820.00

15:57:23

00076598352TRLO0

BATE

141

1818.00

15:58:12

00076598378TRLO0

XLON

103

1818.00

15:58:12

00076598379TRLO0

XLON

150

1818.00

16:03:42

00076598654TRLO0

BATE

151

1818.00

16:05:42

00076598701TRLO0

BATE

149

1818.00

16:07:42

00076598754TRLO0

BATE

258

1818.00

16:08:01

00076598758TRLO0

XLON

239

1816.00

16:08:12

00076598765TRLO0

XLON

78

1816.00

16:08:12

00076598764TRLO0

BATE

232

1816.00

16:10:23

00076598849TRLO0

XLON

72

1816.00

16:10:23

00076598850TRLO0

BATE

30

1816.00

16:10:23

00076598851TRLO0

BATE

61

1816.00

16:12:09

00076598903TRLO0

BATE

68

1816.00

16:12:09

00076598904TRLO0

BATE

11

1818.00

16:14:59

00076598998TRLO0

BATE

112

1818.00

16:14:59

00076598999TRLO0

BATE

33

1818.00

16:15:11

00076599018TRLO0

BATE

5

1818.00

16:15:40

00076599041TRLO0

BATE

211

1818.00

16:21:11

00076599283TRLO0

XLON

255

1818.00

16:21:11

00076599284TRLO0

XLON

31

1818.00

16:21:11

00076599285TRLO0

XLON

43

1820.00

16:22:19

00076599349TRLO0

BATE

26

1820.00

16:22:19

00076599350TRLO0

BATE

15

1820.00

16:22:19

00076599351TRLO0

BATE

40

1820.00

16:22:19

00076599352TRLO0

BATE

74

1820.00

16:22:19

00076599353TRLO0

BATE

8

1820.00

16:22:19

00076599354TRLO0

BATE

147

1820.00

16:22:19

00076599355TRLO0

BATE

15

1818.00

16:22:26

00076599357TRLO0

XLON

15

1818.00

16:22:26

00076599358TRLO0

XLON

138

1818.00

16:22:26

00076599359TRLO0

XLON

For further details:

Oxford Instruments plc

Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916


© 2025 PR Newswire
Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
Künstliche Intelligenz, Magnificent Seven, Tech-Euphorie – seit Monaten scheint an der Börse nur eine Richtung zu existieren: nach oben. Doch hinter den Rekordkursen lauert eine gefährliche Wahrheit. Die Bewertungen vieler Tech-Schwergewichte haben historische Extremniveaus erreicht. Shiller-KGV bei 39, Buffett-Indikator auf Allzeithoch – schon in der Dotcom-Ära war der Markt kaum teurer.

Hinzu kommen euphorische Anlegerstimmung, IPO-Hypes ohne Substanz, kreditfinanzierte Wertpapierkäufe in Rekordhöhe und charttechnische Warnsignale, die Erinnerungen an 2000 und 2021 wecken. Gleichzeitig drücken geopolitische Risiken, Trumps aggressive Zollpolitik und saisonale Börsenschwäche auf die Perspektiven.

Die Gefahr: Aus der schleichenden Korrektur könnte ein rasanter Crash werden – und der könnte vor allem überbewertete KI- und Chipwerte hart treffen.

In unserem kostenlosen Spezial-Report zeigen wir Ihnen, welche Tech-Aktien am stärksten gefährdet sind und wie Sie Ihr Depot vor dem Platzen der Blase schützen könnten.

Holen Sie sich den neuesten Report!

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.