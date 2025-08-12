EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: CAMERIT AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die CAMERIT AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.09.2025
Ort: https://www.camerit.de/investor-relations/berichte/
Sprache:
|Deutsch
Unternehmen:
|CAMERIT AG
|Wendenstraße 1A
|20099 Hamburg
|Deutschland
Internet:
|www.camerit.de
