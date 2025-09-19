EQS-News: CAMERIT AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Zwischenbericht

Zwischenabschluss für das 1. Halbjahr 2025 vom 1. Januar bis 30. Juni 2025 CAMERIT AG Brief des Vorstands Die Aktie Zwischenlagebericht Geschäftsmodell des Unternehmens Wirtschaftsbericht Lage der Gesellschaft Prognosebericht Chancen und Risikobericht Angaben nach DRS 16 Ziffer 13 Zwischenabschluss zum 30. Juni 2025 Gewinn- und Verlustrechnung Verkürzter Anhang für den Zwischenabschluss zum 30. Juni 2025 Versicherung des gesetzlichen Vertreters Brief des Vorstands Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, das erste Halbjahr des Jahres 2025 war für die CAMERIT AG von Verwaltung des eigenen Vermögens in Form sicherer und liquider Kapitalanlagen sowie der Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlung geprägt. Geschäftsverlauf Die CAMERIT AG betreibt nach dem Verkauf fast aller Vermögensgegenstände derzeit kein aktives Geschäftsmodell. Der Vorstand sondiert weiterhin Möglichkeiten sowohl in Form von Beteiligungen an anderen Unternehmen als auch in Form von eigenen unternehmerischen Aktivitäten. Die laufenden Aufwendungen wurden vollständig aus eigenen, liquiden Mitteln bestritten. Ausblick Der Schwerpunkt der Tätigkeit im verbleibenden Jahr 2025 wird aufgrund der eingegangenen Verpflichtungen aus dem Kaufvertrag mit der NORDCAPITAL-Gruppe die Erhaltung der Gesellschaft in ihrer bestehenden Struktur sein. Am 6. September 2024 hatte uns die NORDCAPITAL-Gruppe mitgeteilt, dass sie von ihrem Recht Gebrauch macht, den Zeitraum für die Vermeidung von Umstrukturierungsmaßnahmen gegen Zahlung eines Betrags von 200.000,00 Euro zunächst für ein Jahr bis zum Ablauf des 31. Dezember 2025 zu verlängern. Darüber hinaus hat die NORDCAPITAL-Gruppe weitere Optionen, diesen Zeitraum jährlich bis längstens zum 31. Dezember 2028 auszudehnen. Hamburg, im September 2025 Der Vorstand Stefan Trumpp Die Aktie Die Aktienmärkte Das Statistische Bundesamt hat für das 1. Quartal 2025 ein BIP-Wachstum von 0,2% gegenüber dem Vorquartal gemeldet, allerdings ist das BIP im Vergleich zum Vorjahresquartal preisbereinigt um 0,4% gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, nahmen insbesondere die preis-, saison- und kalenderbereinigten Investitionen in Ausrüstungen und Bauten ab. (Quelle: Statistisches Bundesamt) Der Aktienkurs An den vier deutschen Börsenplätzen wurden im 1. Halbjahr 2025 insgesamt 2.970 Aktien der CAMERIT AG mit Kursen zwischen EUR 16,60 und EUR 23,00 gehandelt. Das Halbjahr schloss mit einem Aktienkurs von EUR 19,10. Zum 30. Juni 2025 hält die SBW Schweizer Beteiligungs-Werte AG nach Kenntnis der Gesellschaft 88,289 % der Aktien, der verbleibende Bestand in Höhe von 11,711 % entfällt auf Streubesitz. Im Folgenden werden die wesentlichen Kenndaten der Aktie der CAMERIT AG dargestellt: Aktionärsstruktur zum 30. Juni 2025 SBW Schweizer Beteiligungs-Werte AG 88,289 % Streubesitz 11,711 % Kenndaten der Aktien der CAMERIT AG __________________________________________________________________________ ISIN DE000HNC2059 WKN HNC 205

LEI 39120045YYSJYTZDKZ16 Börsensegment Geregelter Markt (General Standard) Aktiengattung Nennwertlose Inhaberstammaktien Erster Handelstag/Ausgabepreis Dezember 2005/ EUR 6,20 Aktuelle Gesamtzahl der Aktien 100.000 Stück Aktuelles Grundkapital TEUR 100 __________________________________________________________________________ Hauptversammlung Die ordentliche Hauptversammlung der Camerit AG fand am 17. Juni 2025 in Hamburg statt. Wesentliche Tagesordnungspunkte waren neben der Vorlage des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2024 die Beschlussfassung über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat und die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025. Zwischenlagebericht Geschäftsmodell des Unternehmens Vorstand und Aufsichtsrat haben bereits in der Vergangenheit verschiedene Optionen zur weiteren Entwicklung der Gesellschaft untersucht. Nicht zuletzt aufgrund der dynamischen Marktverhältnisse der letzten Jahre mussten viele Optionen wieder verworfen werden. Derzeit verwaltet die Gesellschaft daher primär das vorhandene Vermögen. Ein Großteil der vorhandenen Liquidität und des Vermögens wurde zur Jahresmitte 2024 an die Aktionäre ausgeschüttet. Wesentliche Beteiligungen der CAMERIT AG Es besteht noch eine Minderheitsbeteiligung in Höhe von 15 % an der TGH Treuhandgesellschaft Hamburg mbH. Diese ist langfristige Vertragspartnerin für die Anleger- und Treuhandverwaltung der Hesse Newman-Bestandsfonds und vertritt als Treuhandkommanditistin die Interessen der Anleger. Darüber hinaus bestehen keine weiteren Beteiligungen. Wirtschaftsbericht Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen Gesamtwirtschaftliches Umfeld Die CAMERIT AG verfügt per Ende Juni 2025 über keine Bestandsfonds, daher kann sich das gesamtwirtschaftliche Umfeld, mit Ausnahme der Zinsentwicklung, in Europa und speziell in Deutschland weder direkt noch indirekt auf die Ergebnisse auswirken. Etwaige negative Entwicklungen hätten keinen Einfluss auf die Ertragsstruktur der CAMERIT AG. Branchenentwicklung Die CAMERIT AG ist derzeit nicht mehr aktiv in der Branche der alternativen Investmentvermögen tätig. Geschäftsverlauf der CAMERIT AG Die Geschäftstätigkeit des ersten Halbjahres 2025 war geprägt von der Anlage liquider Mittel. Nach Abzug der laufenden Sach- und Personalkosten ergab sich ein Periodenfehlbetrag von TEUR 11. Das Eigenkapital der CAMERIT AG beträgt zum 30. Juni 2025 TEUR 2.265, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 94 %. Die wirtschaftliche Lage der Camerit AG ist geprägt von hoher Liquidität, marginalen Verbindlichkeiten, einer anteiligen Vergütung aus einer Stillhalteoption, laufenden Verwaltungskosten und Zinserträgen. Lage der Gesellschaft Ertragslage Die Ertragslage im ersten Halbjahrjahr 2025 der CAMERIT AG stellt sich zur Vergleichsperiode wie folgt dar: in TEUR 1. Halbjahr 2025 1. Halbjahr 2024 Umsatzerlöse 100 0 Personalaufwand -28 -28 Abschreibungen 0 0 Sonstige betriebliche Erträge 0 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen -109 -156 Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) -37 -184 Zinsen und ähnliche Erträge 26 149 Ergebnis vor Steuern -11 -35 Periodenergebnis -11 -35

Die CAMERIT AG erzielte im ersten Halbjahr 2025 einen Periodenfehlbetrag in Höhe von TEUR 11. Die Verbesserung gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum resultiert aus einer anteiligen Vergütung für eine Stillhalteoption. Die Gesellschaft hatte im Jahr 2024 in Höhe von TEUR 200 eine Vergütung für eine Stillhalteoption für das Jahr 2025 vereinnahmt und als passiven Rechnungsabgrenzungsposten passiviert. Im ersten Halbjahr 2025 wurden hiervon TEUR 100 aufgelöst und als Umsatzerlöse ausgewiesen. Die Personalaufwendungen betreffen die Vorstandsvergütung und sind gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum unverändert. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum um TEUR 47 auf TEUR 109 gesunken. Sie betreffen ausschließlich die Verwaltungskosten der Gesellschaft. Die Gesellschaft bedient sich zur Erledigung Ihrer Aufgaben verschiedener externer Dienstleister. Die Aufwendungen betreffen im Wesentlichen die Kosten der Börsennotiz (TEUR 39 einschließlich Rechtsberatung in Zusammenhang mit der Börsennotiz), Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten (TEUR 31), die anteilige Aufsichtsratsvergütung (TEUR 15) sowie Versicherungen und Beiträge (TEUR 11). Insgesamt hat sich das negative EBIT um TEUR 147 von TEUR -184 auf TEUR -37 verbessert. Unter Berücksichtigung von Zinserträgen auf Festgeldanlagen ergibt sich ein Periodenfehlbetrag in Höhe von TEUR -11. Auf Grundlage der aktuellen Unternehmensplanung wird die CAMERIT AG auch für das Gesamtjahr 2025 einen Jahresfehlbetrag erzielen. Vermögenslage Die Vermögenslage der CAMERIT AG wird im Folgenden mit Stand zum 30. Juni 2025 zusammengefasst und dem 31. Dezember 2024 gegenübergestellt: in TEUR 30.06.2025 31.12.2024 Finanzanlagen 8 8 Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände 1 1 Liquide Mittel 2.352 2.512 Sonstige Vermögensgegenstände 29 16 Rechnungsabgrenzungsposten 12 0 Summe Aktiva 2.402 2.537 Eigenkapital 2.265 2.276 Rückstellungen 19 37 Operative Verbindlichkeiten 6 12 Übrige Verbindlichkeiten 12 12 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 100 200 Summe Passiva 2.402 2.537

Die Bilanzsumme ist um TEUR 135 von TEUR 2.537 auf TEUR 2.402 gesunken. Die Aktivseite der Bilanz zum 30. Juni 2025 betrifft im Wesentlichen liquide Mittel, Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögensgegenstände. Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen Steuererstattungsansprüche (TEUR 23) und Forderungen aus abgegrenzten Festgeldzinsen (TEUR 6). Zur Entwicklung der liquiden Mittel wird auf die Kommentierung der Finanzlage verwiesen. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen im Wesentlichen abgegrenzte Versicherungsaufwendungen. Das Eigenkapital verminderte sich durch den Periodenfehlbetrag in Höhe von TEUR 11. Die Rückstellungen betreffen ausschließlich Rückstellungen für anteilige Prüfungskosten. Finanzlage Die Finanzlage des ersten Halbjahres 2025 der CAMERIT AG wird im Folgenden dargestellt und dem Vergleichszeitraum des Vorjahres gegenübergestellt: in TEUR 1. Halbjahr 2025 1. Halbjahr 2024 Veränderung Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -190 -219 -31 Cashflow aus der Investitionstätigkeit 30 154 136 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 -4.500 -4.500 Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) -160 -4.565 -4.395 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 2.512 6.878 -185 Finanzmittelfonds am Ende der Periode 2.352 2.313 -4.580

Die Finanzlage des ersten Halbjahrs 2025 ist durch die Bezahlung von Verwaltungskosten einschließlich der bereits zum 31. Dezember 2024 erfassten Rechnungen geprägt, woraus sich ein negativer Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von TEUR -190 ergibt. Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit resultiert aus im Rahmen der Anlage von liquiden Mitteln erhaltenen Zinsen. Der negative Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit der Vorjahresvergleichsperiode in Höhe von TEUR 4.500 betraf eine Ausschüttung an die Aktionäre der Gesellschaft. Die Finanzmittel haben sich damit gegenüber dem 31. Dezember 2024 um insgesamt TEUR 160 auf TEUR 2.352 vermindert. Weitere nicht ausgenutzte, zugesagte Kreditlinien stehen derzeit nicht zur Verfügung. Die Fähigkeit der CAMERIT AG, ihre Zahlungsverpflichtungen im dargestellten Geschäftszeitraum zu erfüllen, war zu jedem Zeitpunkt gegeben. Die Liquiditätsentwicklung nach dem Bilanzstichtag sowie die Liquiditätsplanung der CAMERIT AG zeigen bis zum 31. Dezember 2025 keine Anzeichen von drohenden Liquiditätsengpässen. Die Gesellschaft ist mit TEUR 2.265 oder 94% der Bilanzsumme eigenkapitalfinanziert (31. Dezember 2024: TEUR 2.276 oder 90%). Zum 30. Juni 2025 bestehen wie auch zum 31. Dezember 2024 keine Finanzschulden. Es bestehen zum Bilanzstichtag keine aufgenommenen oder ausgereichten Darlehen, die einem Zinsänderungsrisiko unterliegen. Das Finanzmanagement der CAMERIT AG soll zu jedem Zeitpunkt eine ausreichende Liquidität gewährleisten. Die Liquidität ist Hauptsteuerungsgröße in der Gesellschaft. Dieses Ziel wird durch eine laufende Liquiditätsüberwachung, Planvergleiche und zeitnahe Maßnahmen sichergestellt. Nicht finanzielle Leistungsindikatoren Neben dem Vorstand werden zum 30. Juni 2025 keine Mitarbeiter mehr beschäftigt. Gesamtaussage Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Lageberichtes ist die Geschäftstätigkeit der CAMERIT AG im Wesentlichen auf die Verwaltung des eigenen Vermögens sowie die Realisierung von Kosteneinsparungsmaßnahmen beschränkt. Prognosebericht Für das Geschäftsjahr 2025 wird derzeit mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 20 gerechnet, sowie mit einer Liquidität von EUR 2,4 Mio. und einem Eigenkapital in Höhe von EUR 2,2 Mio. Die Liquidität der Gesellschaft ist bis auf Weiteres gesichert. Chancen und Risikobericht Die detaillierten Ausführungen zu den Chancen und Risiken gemäß unserem Geschäftsbericht 2024 sind weiterhin gültig (www.camerit.de/investor-relations/berichte). Angaben nach DRS 16 Ziffer 13 Der Zwischenabschluss und der Zwischenlagebericht sind weder entsprechend § 317 HGB geprüft noch einer prüferischen Durchsicht durch den Abschlussprüfer unterzogen worden. Hamburg, den 17. September 2025 Der Vorstand der CAMERIT AG Stefan Trumpp Zwischenabschluss zum 30. Juni 2025 CAMERIT AG, Hamburgfür den Zeitraum 1. Januar bis 30. Juni 2025 in EUR 30.06.2025 31.12.2024 AKTIVA A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.255,51 1.379,00 II. Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 209,00 224,00 III. Finanzanlagen Beteiligungen 7.500,00 7.500,00 8.964,51 9.103,00 B. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Sonstige Vermögensgegenstände 29.316,62 15.977,53

29.316,62 15.977,53 II. Guthaben bei Kreditinstituten 2.352.426,48 2.511.592,17 2.381.743,10 2.527.569,70 C. Rechnungsabgrenzungsposten 11.661,41 699,34 Summe AKTIVA 2.402.369,02 2.537.372,04

In EUR 30.06.2025 31.12.2024 PASSIVA A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00 II. Gewinnrücklagen 1. Gesetzliche Rücklage 10.000,00 10.000,00 2. Andere Gewinnrücklagen 2.165.831,81 2.165.831,81 III. Periodenfehlbetrag -10.750,18 0,00 2.265.081,63 2.275.831,81 B. Rückstellungen Sonstige Rückstellungen 18.572,00 37.000,00 18.572,00 37.000,00 C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leistungen 6.264,35 12.078,61 davon mit einer Restlaufzeit von bis zu

einem Jahr: EUR 6.264,35

(Vorjahr: EUR 12.078,61) 2. Sonstige Verbindlichkeiten 12.451,04 12.461,62 davon mit einer Restlaufzeit von bis zu

einem Jahr: EUR 12.451,04 (Vorjahr: 12.461,62) davon aus Steuern:

EUR 12.409,14 (Vorjahr: EUR 12.419,72) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:

EUR 41,90 (Vorjahr: EUR 41,90) 18.715,39 24.540,23 D. Rechnungsabgrenzungsposten 100.000,00 200.000,00 Summe PASSIVA 2.402.369,02 2.537.372,04

Gewinn- und Verlustrechnung CAMERIT AG, Hamburgfür den Zeitraum 1. Januar bis 30. Juni 2025 in EUR 01.01. - 30.06.2025 01.01. - 30.06.2024 1. Umsatzerlöse 100.000,00 0,00 2. Sonstige betriebliche Erträge 0,00 188,37 3. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter -27.648,54 -27.648,54 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung -163,58 -154,73 davon für Altersversorgung EUR 0,00

(EUR 33,05) 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -138,49 -138,49 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen -108.765,10 -156.476,16 6. Zinsen und ähnliche Erträge 25.964,45 148.703,16 7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 1,08 0,00 7. Ergebnis nach Steuern -10.750,18 -35.526,39 8. Periodenfehlbetrag

-10.750,18 -35.526,39

Verkürzter Anhang für den Zwischenabschluss zum 30. Juni 2025 CAMERIT AG, Hamburg Allgemeine Hinweise Der ungeprüfte Zwischenabschluss der CAMERIT AG zum 30. Juni 2025 ist nach den handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB aufgestellt worden. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt. Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb, die Veräußerung sowie das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland, insbesondere solchen, die als Kapitalverwaltungsgesellschaft tätig sind oder Dienstleistungen wie die Finanzanlagen- oder Fremdkapitalvermittlung oder die Vermittlung des Abschlusses von Versicherungsverträgen erbringen, oder aber als persönlich haftende Gesellschafterin, geschäftsführende Kommanditistin oder Treuhandkommanditistin für Gesellschaften fungieren, deren Zusammenfassung unter einheitlicher Leitung sowie das Halten und Verwalten eigenen Vermögens. Darüber hinaus ist Unternehmensgegenstand die Übernahme von Dienstleistungen und Verwaltungsaufgaben für Unternehmen, insbesondere in den Bereichen Asset- und Portfoliomanagement, Datenerfassung, Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung, Kundenauftragsabwicklung sowie Vertrags- und Bestandsverwaltung. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihre Tätigkeit auf einen Teil der genannten Arbeitsgebiete zu beschränken. Die Erstellung des Zwischenabschlusses für den Zeitraum 1. Januar bis 30. Juni 2025 erfolgte in entsprechender Anwendung des Deutschen Rechnungslegungs Standard Nr. 16 (DRS 16) "Halbjahresfinanzberichterstattung", der durch das Deutsche Rechnungslegungs Standards Committee e. V. (DRSC) herausgegeben und durch das Bundesministerium für Justiz gemäß § 342 Abs. 2 HGB bekanntgemacht wurde. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Der Zwischenabschluss zum 30. Juni 2025 wurde unter Anwendung der gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden aufgestellt wie der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024. Der Zwischenabschluss enthält nicht sämtliche für den Abschluss des Geschäftsjahres vorgeschriebenen Erläuterungen und Angaben und sollte im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 gelesen werden. Erläuterungen zur Bilanz Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die sonstigen Vermögensgegenstände betragen TEUR 29 (31. Dezember 2024: TEUR 16) und betreffen in Höhe von TEUR 18 Ansprüche auf Erstattung von Umsatzsteuern (31. Dezember 2024: TEUR 1), in Höhe von TEUR 6 abgegrenzte Zinsen aus Festgeldanlagen (31. Dezember 2024: TEUR 11) sowie in Höhe von TEUR 5 Ansprüche auf Erstattung von Körperschaftsteuer/Solidaritätszuschlag (31. Dezember 2024: TEUR 4). Latente Steuern Unverändert zum 31. Dezember 2024 wurden latente Steuern auf bestehende gewerbesteuerliche sowie körperschaftsteuerliche Verlustvorträge im Einklang mit § 274 HGB nicht angesetzt. Der für die CAMERIT AG maßgebliche Ertragssteuersatz beträgt 32,3 %. Eigenkapital Das Grundkapital der Gesellschaft zum 30. Juni 2025 beträgt unverändert TEUR 100 und ist eingeteilt in 100.000 auf den Inhaber lautende und im Umlauf befindliche Stückaktien (Stammaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie. Die SBW Schweizer Beteiligungs-Werte AG, Zürich/Schweiz, verfügt nach Kenntnis der Gesellschaft am 30. Juni 2025 über einen Stimmrechtsanteil an der CAMERIT AG in Höhe von unverändert 88,289 %. Die Stimmrechtsanteile werden Klaus Mutschler, Zürich/Schweiz, nach § 34 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 WpHG zugerechnet. Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von TEUR 19 (31. Dezember 2024: TEUR 37) betreffen ausschließlich anteilige Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2025. Verbindlichkeiten Die sonstigen Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von TEUR 12 (31. Dezember 2024: TEUR 12) betreffen Umsatzsteuerverbindlichkeiten in Höhe von TEUR 11 (31. Dezember 2024: 11) und Lohnsteuerverbindlichkeiten aus der Gehaltsabrechnung in Höhe von TEUR 1 (31. Dezember 2024: TEUR 1). Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung Umsatzerlöse Die Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 100 resultieren aus der anteiligen Auflösung des zum 31. Dezember 2024 gebildeten passiven Ausgleichspostens aufgrund einer Vergütung aus einer Stillhalteoption. Sonstige betriebliche Aufwendungen Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von TEUR 109 (Vergleichsperiode: TEUR 156) gliedern sich wie folgt: in TEUR 1. Halbjahr 2025 1. Halbjahr 2024 Börsennotiz, Rechts- und Beratungskosten, Aufsichtsratsvergütung, Hauptversammlung 66 94 Prüfungskosten Jahresabschluss 19 21 Versicherungen, Beiträge und Gebühren 11 11 EDV- und Verwaltungskosten 10 10 Büromiete und Nebenkosten 3 3 Übrige 0 17 109 156

Zinsen und ähnliche Erträge Die Zinserträge resultieren aus der Anlage liquider Mittel. Sonstige Angaben Mitarbeiter Die CAMERIT AG beschäftigte im ersten Halbjahr 2025 neben dem Vorstand keinen Mitarbeiter. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem 30. Juni 2025 eingetreten sind und Einfluss auf die Gesellschaft haben könnten, waren nicht zu verzeichnen. Versicherung des gesetzlichen Vertreters Ich versichere nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen für die Zwischenberichterstattung der Zwischenabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der CAMERIT AG vermittelt und im Zwischenlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich der Geschäftsergebnisse und die Lage der CAMERIT AG so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der CAMERIT AG im verbleibenden Geschäftsjahr beschrieben sind. Hamburg, 17. September 2025 Der Vorstand Stefan Trumpp



