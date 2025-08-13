EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Wienerberger AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Wienerberger AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.wienerberger.com/content/dam/corp/corporate-website/downloads/investors-downloads/2025/20250813-wienerberger-H1-2025-Bericht.pdf
Sprache: Englisch
Ort: https://www.wienerberger.com/content/dam/corp/corporate-website/downloads/investors-downloads/2025/20250813-wienerberger-H1-2025-Report.pdf
Bemerkungen:
wienerberger Halbjahresbericht 2025 Deutsch
13.08.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wienerberger AG
|Wienerbergerplatz 1
|1100 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.wienerberger.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2182976 13.08.2025 CET/CEST
© 2025 EQS Group