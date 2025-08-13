Zürich - Bei der Helvetica Property Investors AG übernimmt der bisherige CIO Dominik Fischer am 1. November die operative Leitung des Unternehmens von Marc Giraudon. Der Führungswechsel erfolgt im Rahmen einer geplanten Nachfolgeregelung und in enger Abstimmung zwischen dem Verwaltungsrat und dem amtierenden CEO. Marc Giraudon bleibt dem Unternehmen über den Führungswechsel hinaus als strategischer Berater erhalten und begleitet seinen Nachfolger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
