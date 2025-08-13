Zusammenfassung: Planmäßiger Umsatzrückgang: H1 2025 -10,1 % auf 20,2 Mio. EUR, Q2 -18,1 % auf 9,2 Mio. EUR - bewusster Fokus auf margenstärkere Produkte. Margen stabilisiert: Bruttomarge H1 bei 46,1 %, Q2 bei 47,8 % - erste Erholung nach dem Goldpreisschock sichtbar. Kostenbremse greift: Vertriebs- und Verwaltungskosten in Q2 um 16 %, bereinigt um 24 % gesenkt; Q2-EBITDA wieder positiv. Internationalisierung als Hebel: KI-gestützte Kanäle in Spanien/Italien skalieren, Start in Polen am 1. Oktober 2025. Die Elumeo SE hat im ersten Halbjahr 2025 unter Beweis gestellt, dass ein radikaler Strategiewechsel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt