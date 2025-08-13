Anzeige
Mittwoch, 13.08.2025

WKN: A3C35W | ISIN: DE000A3C35W0 | Ticker-Symbol: 7V0
Xetra
12.08.25 | 17:36
26,600 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
Sonstige
Dow Jones News
13.08.2025 11:33 Uhr
PTA-News: Darwin AG: Aktiensplit im Verhältnis 1:3 beschlossen

DJ PTA-News: Darwin AG: Aktiensplit im Verhältnis 1:3 beschlossen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Darwin AG: Aktiensplit im Verhältnis 1:3 beschlossen

München, den 13.08.2025 (pta000/13.08.2025/11:00 UTC+2)

Die außerordentliche Hauptversammlung der Darwin AG (ISIN DE000A3C35W0) hat am heutigen Tage beschlossen, das satzungsmäßige Grundkapital der Gesellschaft nach den Vorschriften des Aktiengesetzes über die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln gemäß ---- 207 ff. von EUR 3.000.000,00 um EUR 9.000.000,00 auf EUR 12.000.000,00 durch Umwandlung eines Betrages in Höhe von EUR 9.000.000,00 der Kapitalrücklage in Grundkapital zu erhöhen.

Dem Beschluss über die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln wird die festgestellte Jahresbilanz der Gesellschaft zum 31. Dezember 2014 zugrunde gelegt. Diese geprüfte und festgestellte Jahresbilanz ist mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Treuhandgesellschaft Südbayern GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft versehen.

Die Kapitalerhöhung wird durchgeführt durch Ausgabe von 9.000.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien, die an die Aktionäre der Gesellschaft im Verhältnis 1:3 ausgegeben werden. Somit erhalten alle Bestandsaktionäre für jede gehaltene Aktie 3 neue Gratisaktien. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2025 gewinnberechtigt.

Da der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile laut -- 4 Abs. 4 der Satzung ausgeschlossen ist und sämtliche Aktien der Gesellschaft in Girosammeldepots verwahrt werden, brauchen die Aktionäre hinsichtlich der Zuteilung der Gratisaktien nichts zu veranlassen. Die Zuteilung der Gratisaktien erfolgt für die berechtigten Aktionäre aufgrund ihrer Bestände an alten Stückaktien am Stichtag mittels Girosammeldepotgutschrift. Der Stichtag wird von der abwickelnden Bank (Baader Bank AG, München) bestimmt.

Die 9.000.000 Gratisaktien erhalten die gleich Internationale Wertpapier-Kennnummer (ISIN DE000A3C35W0) wie die alten Stückaktien. Sie sind in einer Globalurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt wurde.

"Mit dem Aktiensplit wollen wir die Attraktivität der Darwin Aktie steigern und einem größeren Kreis an Aktionären zugänglich machen" kommentiert CIO Felix Bausch.

Über die Darwin AG

Die "Darwin Gruppe" (d.h. Darwin AG inklusive der Tochter- und Enkelgesellschaften) mit Hauptsitz in München (Deutschland) ist ein europäisches Biotechnologieunternehmen insbesondere im Bereich Humangenetik. Die im eigenen Labor durchgeführten Genanalysen finden Anwendung in der Diagnostik, Therapie und Prävention von Krankheiten sowie in der Herstellung von individuell konzipierten Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika. Darwin agiert dabei auch als Partner für Ärzte, Therapeuten, Apotheker, Ernährungsberater oder Fitnesstrainer und hilft durch die Analyse der jeweiligen genetischen Prädisposition des Patienten oder Kunden, eine für dessen Bedürfnisse möglichst optimale Behandlung bzw. Betreuung zu gewährleisten. Darüber hinaus investiert Darwin in innovative Unternehmen im Bereich Biotech, Healthcare und Life Sciences.

Kontakt:

Darwin AG

Brienner Str. 7

80333 München

Tel: +49 89 / 20 500 450

investor.relations@darwin-biotech.com

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Darwin AG 
           Brienner Straße 7 
           80333 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Daniel Wallerstorfer 
Tel.:         +49 89 20 500 450 
E-Mail:        investor.relations@darwin-biotech.com 
Website:       www.darwin-biotech.com 
ISIN(s):       DE000A3C35W0 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1755075600016 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2025 05:00 ET (09:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
