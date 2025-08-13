Suntory profitiert bereits von der Expertise und dem enormen Mehrwert von Rimini Support for Oracle und beauftragt Rimini Consult, in kurzer Zeit eine neue Customer Engagement-Plattform auf Basis bestehender Oracle-Systeme auf den Markt zu bringen

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von End-to-End-Lösungen für Unternehmenssoftware-Support, -Management und -Innovation sowie der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle-, SAP- und VMware-Software, teilte heute mit, dass sich Suntory, ein globaler Hersteller von bekannten Getränken und Lebensmitteln, für Rimini Consult entschieden hat, um den Launch von Comado einer mobilen Anwendung für Mitglieder von Suntory Wellness als Teil seiner strategischen Expansion in den Gesundheitssektor zu beschleunigen.

Schon heute profitiert Suntory von der Expertise und den Kostenvorteilen, die Rimini Support für seine Oracle-Systeme wie Oracle Database, Oracle Technology oder Hyperion bietet. Nun hat das Unternehmen das Professional Services-Team von Rimini Street mit der Entwicklung seiner neuen Customer Engagement-Plattform beauftragt, die auf den Oracle-Systemen aufbaut.

"Durch die Nutzung mehrerer Serviceleistungen von Rimini Street ergibt sich für uns der Vorteil, dass das Unternehmen unsere Systeme bereits kennt und deren Potenzial optimal ausschöpfen kann", so Takuro Yamashita, Assistant Manager bei Suntory Systems Technology, der IT-Abteilung der Suntory Group. "Aufgrund der langjährigen erfolgreichen Zusammenarbeit im Supportbereich waren wir zuversichtlich, dass Rimini Street uns bei der Einführung dieses strategischen Projekts ohne unnötige Kosten oder Verzögerungen unterstützen würde und Rimini Street hat diese Erwartungen voll und ganz erfüllt."

Vom Support bis zur Strategie: Suntory wählt Rimini Street als bevorzugten, bewährten Partner

Im Jahr 2021 traf Suntory die strategische Entscheidung, die gesamte Wartung seiner Oracle-Produkte vom Hersteller-Support auf Rimini Street umzustellen. Durch diesen Schritt konnte das Unternehmen erhebliche Kosteneinsparungen von 50 erzielen. Die erstklassige Betreuung und das technische Know-how des Engineering-Teams von Rimini Street verschafften Suntory weitere Effizienzsteigerungen. Sein eigenes IT-Team musste sich nun nicht mehr um die Aufrechterhaltung des Systembetriebs kümmern und konnte sich höherwertigen Projekten zuwenden.

Angesichts des zunehmenden Interesses und der steigenden Investitionen in den Gesundheitssektor entwickelt Suntory in raschem Tempo Innovationen, um die Gesundheit von Verbrauchern zu stärken. Eine davon ist Comado eine spielerische, punktebasierte mobile Anwendung für Mitglieder von Suntory Wellness. Um diese Vision zu realisieren, benötigte Suntory verschiedene Umgebungen, Oracle-Datenbank-Know-how und eine nahtlose Implementierung.

"Wir hatten unser IT-Team bereits für andere vorrangige Projekte eingeteilt und konnten intern keine Ressourcen für diese wichtige Initiative bereitstellen. Zu dieser Zeit wurden mehrere strategische Anwendungsentwicklungen auf den Weg gebracht, und die Erweiterung der Entwicklungsumgebungen vorhandener Systeme für die Integration war für deren Umsetzung unerlässlich. "Wir wurden vom Board mit der Umsetzung innerhalb von vier Monaten beauftragt, wodurch wir in eine schwierige Lage gerieten", so Yamashita. "So haben wir uns gleich zu Beginn an Rimini Street gewandt. Nicht nur wegen des technischen Know-hows, sondern auch, um Unterstützung bei der Suche nach den richtigen Talenten zu erhalten, die wir brauchten, um das Projekt termingerecht zum Abschluss zu bringen."

Rimini Street stellte schnell die für das Projekt erforderlichen Engineering- und Professional-Services-Teams zusammen und lieferte Anleitungen und einen transparenten Plan für die Erstellung neuer Entwicklungs- und QA-Umgebungen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer stabilen, skalierbaren Oracle-Plattform.

"Die meisten Beratungsfirmen teilen Ihnen ihren Zeitrahmen mit Rimini Street hat sich nach unserem Zeitplan erkundigt", berichtet Yamashita. "Das Projekt wurde unter extrem schwierigen Bedingungen durchgeführt. Aber sie haben eng mit uns kooperiert, um zu gewährleisten, dass unsere Anforderungen in jeder Phase erfüllt wurden. So konnten wir unseren Starttermin einhalten, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen oder zusätzliche Produkte kaufen zu müssen."

"Suntory war mit einer Situation konfrontiert, die wir bei unseren Kunden häufig beobachten: Das Unternehmen musste mit knappen Ressourcen schnell und reibungslos im Wettbewerb bestehen", so Yusuf Abdul-Rehman, Group Vice President bei Rimini Consult. "Viele Beratungsdienstleister haben oft nur ein begrenztes Lösungsangebot oder vermarkten vor allem Zusatzleistungen, die den Kunden zu Investitionen verleiten, die über das für das Erreichen der Geschäftsziele erforderliche Maß hinausgehen. Rimini Consult verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, um den Anforderungen seiner Kunden gerecht zu werden: die richtige Arbeit zum fairen Preis abliefern, um maximale Ergebnisse für den Kunden zu erzielen."

Dank der maßgeschneiderten Projektumsetzung konnte Suntory nicht nur eine erfolgreiche Markteinführung durchführen, sondern auch seine Position im wachsenden Wellness-Markt stärken. Yamashita rät: "Wenn Sie Projekte umsetzen möchten, sollten Sie sich vertrauensvoll an die Experten von Rimini Street wenden."

Erfahren Sie hier, wie Suntory von der leistungsstarken Kombination aus Support und Beratungsdienstleistungen eines bewährten Partners profitieren konnte.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000®-Unternehmen, ist ein globaler Anbieter von End-to-End-Support- und Innovationslösungen für Unternehmenssoftware und der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio einheitlicher Lösungen zum Ausführen, Verwalten, Unterstützen, Anpassen, Konfigurieren, Verbinden, Schützen, Überwachen und Optimieren von Unternehmensanwendungs-, Datenbank- und Technologiesoftware. Dafür hat das Unternehmen Tausende von Verträgen mit Fortune Global 100- und Fortune 500-Unternehmen, mittelständischen Unternehmen sowie öffentlichen und staatlichen Organisationen abgeschlossen, die sich für Rimini Street als ihren vertrauenswürdigen, bewährten Anbieter für geschäftskritische Unternehmenssoftware entschieden haben. So haben sie bessere Betriebsergebnisse erzielt, Milliarden von US-Dollar eingespart und Investitionen in KI und andere Innovationen finanziert.

Mehr erfahren Sie unter www.riministreet.com, und verbinden Sie sich mit Rimini Street auf X, Facebook, Instagram und LinkedIn.

