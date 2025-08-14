Reinach AG - Der Luftfahrtzulieferer Montana Aerospace hat im ersten Halbjahr mehr umgesetzt und verdient. Für das zweite Halbjahr erwartet das Unternehmen eine anhaltend gute Dynamik und bestätigt den Ausblick. Der Umsatz stieg im Vergleich zur Vorjahresperiode um gut 14 Prozent auf knapp 821 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Sowohl der grössere Bereich Luftfahrt (+5,1%) als auch das kleinere Segment Energie (+14,4%) legten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
