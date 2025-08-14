DEMIRE erhöht Prognose für 2025

Mieterträge sinken nach Objektverkäufen um 21,7 Prozent auf EUR 27,8 Mio.

FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf Gesellschafterdarlehen) erreichen EUR 5,0 Mio. (Vorjahr: EUR 15,5 Mio.)

Prognose 2025 erhöht: Mieterträge zwischen EUR 52,0 und EUR 54,0 Mio. und FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf Gesellschafterdarlehen) zwischen EUR 5,0 und EUR 7,0 Mio. erwartet





Langen, den 14. August 2025.? Das Ergebnis der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) liegt infolge opportunistischer Immobilienverkäufe erwartungsgemäß unter dem Vorjahresniveau, entwickelte sich im ersten Halbjahr 2025 jedoch besser als prognostiziert.

Durch Objektverkäufe sinken Mieterträge und FFO I

Die Mieterträge verringern sich aufgrund von Objektverkäufen um 21,7 Prozent auf EUR 27,8 Mio. (H1 2024: EUR 35,5 Mio.). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sinkt im gleichen Zeitraum auf EUR -24,9 Mio. (H1 2024: EUR -14,1 Mio.). Der Rückgang steht überwiegend im Zusammenhang mit Abschreibungen von Darlehen, die an Limes-Gesellschaften ausgereicht wurden (Wertminderungen von Finanz- und sonstigen Forderungen: EUR -12,5 Mio.).

Die FFO I nach Steuern und vor Minderheiten und Zinsen auf Gesellschafterdarlehen betragen EUR 5,0 Mio. (H1 2024: EUR 15,5 Mio.).

Weitere Objektverkäufe und steigende Vermietungsleistung

Der Marktwert des DEMIRE-Portfolios sank auf rund EUR 747,3 Mio. (31.12.2024: EUR 779,3 Mio.). Sowohl die Verkäufe der Immobilien in Bad Kreuznach, Dortmund und Trier als auch die Wertanpassungen im Verkaufsportfolio führten zu einem Rückgang des Portfoliowertes. Somit verringerte sich der Net Asset Value (NAV, unverwässert) im Berichtszeitraum um EUR 0,48 auf EUR 1,97 je Aktie (31.12.2024: EUR 2,45). Ralf Bongers, CIO der DEMIRE, sagt: "Die Objektverkäufe entwickeln sich positiv. Im laufenden Jahr erzielten wir bereits 40 Mio. an Erlösen. Auch für die zweite Jahreshälfte erwarten wir weitere Erfolge bei den geplanten Objektveräußerungen."

Die Vermietungsleistung steigt auf 40.460 m² (H1 2024: 25.000 m²). Die EPRA-Leerstandsquote steigt leicht auf 17,3 Prozent (31.12.2024: 15,1 Prozent). Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) des gesamten Portfolios erhöht sich nach Mietvertragsabschlüssen auf 4,8 Jahren (31.12.2024: 4,6 Jahre).

Sinkender Nettoverschuldungsgrad absehbar; weitere Teilrückzahlung der Anleihe erfolgt

Die durchschnittlichen nominalen Fremdkapitalkosten blieben im Berichtszeitraum mit 4,31 Prozent pro Jahr nahezu unverändert. Der Nettoverschuldungsgrad (Net-LTV) lag bei 42,4 Prozent und damit leicht oberhalb des Jahresendwertes von 2024 (40,9 Prozent). Die liquiden Mittel sanken zum Stichtag auf EUR 34,9 Mio. (31.12.2024: EUR 44,8 Mio.). "Die aktuell in Umsetzung befindlichen Verkäufe werden zusätzliche Liquidität generieren und zur weiteren Reduzierung der Verschuldung beitragen. Darüber hinaus konnten wir im Juli 2025 Einnahmen aus einer neuen Objektfinanzierung zur teilweisen Rückführung der Unternehmensanleihe einsetzen. Der ausstehende Nominalbetrag beläuft sich dadurch nun auf 247,1?Mio.?Euro", erläutert Tim Brückner, CFO der DEMIRE.

Prognose für das Jahr 2025 angehoben

Frank Nickel, CEO der DEMIRE, sagt: "Die DEMIRE hat im ersten Halbjahr 2025 erfolgreich Transaktionen und neue Finanzierungen abgeschlossen sowie erste Fortschritte bei der weiteren Rückführung der Anleihe erzielt. Zugleich haben wir operative Verbesserungen, insbesondere im Bereich Vermietung, verzeichnet. Angesichts der Ertragsentwicklung im ersten Halbjahr und der aktuellen Einschätzung für den weiteren Jahresverlauf sehen wir Spielraum, unsere Prognose für das Gesamtjahr 2025 nach oben anzupassen."

Der Vorstand erhöht daher die Prognose für das Geschäftsjahr 2025. Insofern werden Mieterträge zwischen EUR 52,0 und 54,0 Millionen (vorher: EUR 51,0 bis 53,0 Millionen; 2024: EUR 65,3 Millionen) und FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf Gesellschafterdarlehen) zwischen EUR 5,0 und 7,0 Millionen (vorher: EUR 3,5 bis 5,5 Millionen; 2024: EUR 26,2 Millionen) erwartet.

Einladung zur Telefonkonferenz am 14. August 2025

Der Vorstand der DEMIRE lädt alle Interessierten im Rahmen einer Telefonkonferenz am 14. August 2025 um 10:00 Uhr (CEST) zur Ergebnispräsentation für das erste Halbjahr 2025 ein.

Bitte nutzen Sie den folgenden Registrierungslink:

https://webcast.meetyoo.de/reg/CfhdFxOYXPSa



Die Ergebnispräsentation wird ebenfalls live mittels Webcast übertragen. Bitte nutzen Sie den Link https://www.webcast-eqs.com/demire-2025-h1/no-audio

Für die Tonübertragung nutzen Sie bitte die Einwahl über den o.g. Registrierungslink. Eine Präsentation der Ergebnisse wird zum Download auf der Website https://www.demire.ag/publikationen/ bereitgestellt.

Ausgewählte Konzern-Kennzahlen der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG



Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

(in EUR Mio.) 01.01.2025-

30.06.2025 01.01.2024-

30.06.2024 Mieterträge 27,8 35,5 Ergebnis aus der Vermietung 18,6 23,5 EBIT -24,9 -14,1 Finanzergebnis -24,1 -7,0 Periodenergebnis nach Steuern -45,8 -27,6 FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf Gesellschafterdarlehen) 5,0 15,5 Unverwässerte/Verwässerte FFO I je Aktie (EUR) 0,05/0,05 0,15/0,15



Konzernbilanz (in EUR Mio.) 30.06.2025 31.12.2024 Bilanzsumme 889,8 951,2 Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 624,1 724,7 Zahlungsmittel 34,9 44,8 Zur Veräußerung gehaltene Immobilien 133,1 76,7 Eigenkapital (inkl. Anteile nicht beherrschender Anteilseigner) 264,9 312,9 Eigenkapitalquote (in % der Bilanzsumme) 22,0 25,4 Unverwässerter/Verwässerter NAV 207,8/207,8 258,1/258,1 NAV je Aktie (EUR, unverwässert/verwässert) 1,97/1,97 2,45/2,45 Netto-Verschuldung¹ 362,2 371,1 Netto-Verschuldungsgrad¹ (Net-LTV) in % 42,4 40,9



Portfoliokennzahlen 30.06.2025 31.12.2024 Immobilien (Anzahl) 48 51 Marktwert (in EUR Mio.) 747,3 779,3 Annualisierte Vertragsmieten (in EUR Mio.) 54,5 56,4 Mietrendite (in %) 7,3 7,2 EPRA-Leerstandsquote² (in %) 17,3 15,1 WALT (in Jahren) 4,8 4,6 ¹gemäß Anleihebedingungen

²exkl. als Projektentwicklung klassifizierte Immobilien

Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG



Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 30. Juni 2025 über einen Immobilienbestand von 48 Objekten mit einer Vermietungsfläche von rund 582 Tausend Quadratmetern. Unter Berücksichtigung des anteilig erworbenen Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert auf rund EUR 1,0 Milliarden.

Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer Beimischung von Handels- und Hotelobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Entwicklung des Portfolios konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.

