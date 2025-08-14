Anzeige
WKN: 896516 | ISIN: GB0003452173
14.08.25 | 08:12
2,638 Euro
0,00 % 0,000
14.08.2025 08:06 Uhr
FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 14

FirstGroup plc

Transaction in own shares

FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 10 June 2025, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Panmure Liberum Limited.

Date of Purchase

13 August 2025

Number of ordinary shares purchased

303,398

Weighted average price paid (p)

229.0922

Highest price paid (p)

230.00

Lowest price paid (p)

227.20

Following the above purchase, FirstGroup holds 181,407,363Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 569,287,652.FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.

The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 13 August 2025 is 569,287,652. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.

Contacts at FirstGroup

Marianna Bowes, Head of Investor Relations

David Blizzard, Company Secretary

companysecretariat@firstgroup.co.uk

Tel: +44 (0) 20 7725 3354

Transaction details

Issuer name: FirstGroup PLC

LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93

ISIN: GB0003452173

Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares

Intermediary name: Panmure Liberum Limited

Intermediary Code: PMURGB3L

Timezone: GMT

Currency: GBp

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Panmure Liberum Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:

Aggregate information:

Platform

Daily weighted average price of shares acquired (GBp)

Daily total volume (in number of shares)

XLON

228.96

95,050

BATE

228.99

138,794

CHIX

229.45

58,272

TRQX

229.63

11,282

Individual Transactions

13/08/2025

16:18:50.012

9

227.40

BATE

00041466581TRLO0

13/08/2025

16:18:42.342

453

227.20

XLON

00041466578TRLO0

13/08/2025

16:18:33.813

680

227.20

XLON

00041466575TRLO0

13/08/2025

16:18:33.804

2029

227.40

XLON

00041466574TRLO0

13/08/2025

16:18:33.804

716

227.40

BATE

00041466573TRLO0

13/08/2025

16:16:45.025

2543

227.60

XLON

00041466454TRLO0

13/08/2025

16:16:45.025

1022

227.60

BATE

00041466453TRLO0

13/08/2025

16:16:45.015

790

227.80

BATE

00041466452TRLO0

13/08/2025

16:16:10.066

113

227.80

BATE

00041466413TRLO0

13/08/2025

16:16:10.066

112

227.80

BATE

00041466414TRLO0

13/08/2025

16:16:10.066

95

227.80

BATE

00041466415TRLO0

13/08/2025

16:16:10.066

147

227.80

BATE

00041466416TRLO0

13/08/2025

16:16:10.066

274

227.80

BATE

00041466417TRLO0

13/08/2025

16:16:10.066

70

227.80

BATE

00041466418TRLO0

13/08/2025

16:15:29.400

9

227.80

BATE

00041466372TRLO0

13/08/2025

16:15:29.400

1015

227.80

BATE

00041466373TRLO0

13/08/2025

16:15:29.265

111

227.80

BATE

00041466368TRLO0

13/08/2025

16:15:29.265

113

227.80

BATE

00041466369TRLO0

13/08/2025

16:15:29.265

105

227.80

BATE

00041466370TRLO0

13/08/2025

16:15:29.265

2145

227.80

BATE

00041466371TRLO0

13/08/2025

16:15:29.195

18

227.80

BATE

00041466366TRLO0

13/08/2025

16:15:29.195

2777

227.80

BATE

00041466367TRLO0

13/08/2025

16:15:29.147

335

227.80

BATE

00041466364TRLO0

13/08/2025

16:15:29.147

555

227.80

BATE

00041466365TRLO0

13/08/2025

16:15:29.077

116

227.80

BATE

00041466363TRLO0

13/08/2025

16:15:29.028

680

227.60

BATE

00041466362TRLO0

13/08/2025

16:15:29.021

1153

227.60

XLON

00041466361TRLO0

13/08/2025

16:15:29.012

1603

227.80

XLON

00041466360TRLO0

13/08/2025

16:15:29.012

1905

227.80

XLON

00041466359TRLO0

13/08/2025

16:15:29.012

598

227.80

XLON

00041466358TRLO0

13/08/2025

16:15:29.012

2605

227.80

BATE

00041466356TRLO0

13/08/2025

16:15:29.012

826

227.80

CHIX

00041466357TRLO0

13/08/2025

16:11:04.010

23

228.00

BATE

00041466118TRLO0

13/08/2025

16:11:04.010

469

228.00

BATE

00041466119TRLO0

13/08/2025

16:10:15.273

861

228.00

XLON

00041466068TRLO0

13/08/2025

16:10:15.273

32

228.00

XLON

00041466067TRLO0

13/08/2025

16:10:15.273

2466

228.00

XLON

00041466066TRLO0

13/08/2025

16:10:15.273

2887

228.00

BATE

00041466065TRLO0

13/08/2025

16:10:15.273

1104

228.00

CHIX

00041466064TRLO0

13/08/2025

16:09:13.055

15

228.00

BATE

00041466018TRLO0

13/08/2025

16:06:14.004

35

228.20

BATE

00041465911TRLO0

13/08/2025

16:06:14.004

199

228.20

BATE

00041465912TRLO0

13/08/2025

16:06:14.004

274

228.20

BATE

00041465913TRLO0

13/08/2025

16:06:14.004

140

228.20

BATE

00041465914TRLO0

13/08/2025

16:05:25.868

31

228.20

BATE

00041465820TRLO0

13/08/2025

16:05:25.868

698

228.20

BATE

00041465821TRLO0

13/08/2025

16:05:25.842

518

228.20

BATE

00041465819TRLO0

13/08/2025

16:05:05.912

100

228.00

BATE

00041465802TRLO0

13/08/2025

16:04:39.832

102

228.20

BATE

00041465751TRLO0

13/08/2025

16:04:39.832

115

228.20

BATE

00041465752TRLO0

13/08/2025

16:04:39.832

119

228.20

BATE

00041465753TRLO0

13/08/2025

16:04:39.832

990

228.20

BATE

00041465754TRLO0

13/08/2025

16:04:39.823

189

228.20

BATE

00041465750TRLO0

13/08/2025

16:04:35.921

1625

228.20

BATE

00041465748TRLO0

13/08/2025

16:04:35.859

171

228.20

BATE

00041465747TRLO0

13/08/2025

16:04:35.857

971

228.20

XLON

00041465746TRLO0

13/08/2025

16:04:35.857

74

228.20

BATE

00041465745TRLO0

13/08/2025

16:04:34.658

1088

228.20

XLON

00041465744TRLO0

13/08/2025

16:04:34.647

4092

228.20

XLON

00041465743TRLO0

13/08/2025

16:04:34.646

2902

228.20

BATE

00041465742TRLO0

13/08/2025

16:04:34.646

1342

228.20

CHIX

00041465741TRLO0

13/08/2025

16:00:33.281

849

228.20

XLON

00041465631TRLO0

13/08/2025

15:58:40.382

1482

228.20

BATE

00041465574TRLO0

13/08/2025

15:58:13.512

768

228.20

BATE

00041465565TRLO0

13/08/2025

15:57:23.263

1135

228.20

BATE

00041465526TRLO0

13/08/2025

15:57:19.570

830

228.20

CHIX

00041465523TRLO0

13/08/2025

15:56:10.504

782

228.20

BATE

00041465490TRLO0

13/08/2025

15:55:05.884

723

228.20

XLON

00041465474TRLO0

13/08/2025

15:55:05.877

879

228.20

XLON

00041465473TRLO0

13/08/2025

15:54:51.008

770

228.20

BATE

00041465450TRLO0

13/08/2025

15:54:29.277

810

228.20

BATE

00041465435TRLO0

13/08/2025

15:54:29.143

1238

228.20

XLON

00041465434TRLO0

13/08/2025

15:54:29.131

3172

228.40

XLON

00041465433TRLO0

13/08/2025

15:54:29.131

5074

228.40

BATE

00041465432TRLO0

13/08/2025

15:53:40.266

571

228.60

BATE

00041465419TRLO0

13/08/2025

15:53:40.179

583

228.60

BATE

00041465418TRLO0

13/08/2025

15:53:40.157

569

228.60

BATE

00041465417TRLO0

13/08/2025

15:53:40.015

145

228.60

BATE

00041465416TRLO0

13/08/2025

15:52:42.013

576

228.60

BATE

00041465392TRLO0

13/08/2025

15:51:44.013

444

228.60

TRQX

00041465362TRLO0

13/08/2025

15:51:00.896

52

228.60

BATE

00041465330TRLO0

13/08/2025

15:51:00.896

514

228.60

BATE

00041465331TRLO0

13/08/2025

15:51:00.895

4537

228.60

BATE

00041465328TRLO0

13/08/2025

15:51:00.821

707

228.60

BATE

00041465327TRLO0

13/08/2025

15:51:00.791

382

228.40

XLON

00041465326TRLO0

13/08/2025

15:51:00.791

1273

228.40

BATE

00041465324TRLO0

13/08/2025

15:51:00.791

844

228.40

CHIX

00041465325TRLO0

13/08/2025

15:51:00.790

1182

228.40

XLON

00041465323TRLO0

13/08/2025

15:51:00.780

2420

228.60

XLON

00041465321TRLO0

13/08/2025

15:51:00.780

1147

228.60

XLON

00041465320TRLO0

13/08/2025

15:51:00.780

401

228.60

BATE

00041465317TRLO0

13/08/2025

15:51:00.780

2501

228.60

BATE

00041465318TRLO0

13/08/2025

15:51:00.780

1204

228.60

CHIX

00041465319TRLO0

13/08/2025

15:51:00.780

624

228.60

TRQX

00041465322TRLO0

13/08/2025

15:44:06.344

100

228.60

BATE

00041464992TRLO0

13/08/2025

15:42:04.014

78

228.80

BATE

00041464881TRLO0

13/08/2025

15:42:04.012

15

228.80

BATE

00041464876TRLO0

13/08/2025

15:42:04.012

32

228.80

BATE

00041464877TRLO0

13/08/2025

15:42:04.012

100

228.80

BATE

00041464878TRLO0

13/08/2025

15:42:04.012

4

228.80

BATE

00041464879TRLO0

13/08/2025

15:42:04.012

28

228.80

BATE

00041464880TRLO0

13/08/2025

15:42:04.011

574

228.80

BATE

00041464875TRLO0

13/08/2025

15:40:17.906

460

228.80

BATE

00041464767TRLO0

13/08/2025

15:40:17.906

2314

228.80

BATE

00041464768TRLO0

13/08/2025

15:40:17.886

1207

228.80

BATE

00041464766TRLO0

13/08/2025

15:40:17.818

2240

228.80

BATE

00041464765TRLO0

13/08/2025

15:40:17.795

1208

228.60

XLON

00041464763TRLO0

13/08/2025

15:40:17.795

725

228.60

BATE

00041464761TRLO0

13/08/2025

15:40:17.795

617

228.60

BATE

00041464764TRLO0

13/08/2025

15:40:17.795

1029

228.60

CHIX

00041464762TRLO0

13/08/2025

15:40:17.786

1720

228.80

XLON

00041464760TRLO0

13/08/2025

15:40:17.786

2902

228.80

BATE

00041464759TRLO0

13/08/2025

15:40:17.786

1468

228.80

CHIX

00041464758TRLO0

13/08/2025

15:40:10.909

211

228.80

XLON

00041464754TRLO0

13/08/2025

15:40:10.909

32

228.80

XLON

00041464753TRLO0

13/08/2025

15:40:10.908

3291

228.80

XLON

00041464752TRLO0

13/08/2025

15:37:11.826

416

228.80

XLON

00041464668TRLO0

13/08/2025

15:37:07.894

109

229.20

BATE

00041464665TRLO0

13/08/2025

15:37:07.894

1552

229.20

BATE

00041464666TRLO0

13/08/2025

15:37:07.888

1544

229.00

XLON

00041464664TRLO0

13/08/2025

15:37:07.888

3061

229.00

XLON

00041464663TRLO0

13/08/2025

15:37:07.888

34

229.00

XLON

00041464662TRLO0

13/08/2025

15:37:07.888

2902

229.00

BATE

00041464660TRLO0

13/08/2025

15:37:07.888

2315

229.00

CHIX

00041464659TRLO0

13/08/2025

15:37:07.888

981

229.00

TRQX

00041464661TRLO0

13/08/2025

15:34:56.862

1638

229.20

BATE

00041464593TRLO0

13/08/2025

15:34:56.031

86

229.20

XLON

00041464590TRLO0

13/08/2025

15:34:56.031

1250

229.20

XLON

00041464589TRLO0

13/08/2025

15:34:56.031

160

229.20

XLON

00041464588TRLO0

13/08/2025

15:34:56.031

1321

229.20

XLON

00041464587TRLO0

13/08/2025

15:34:56.031

650

229.20

XLON

00041464586TRLO0

13/08/2025

15:34:56.031

171

229.20

XLON

00041464585TRLO0

13/08/2025

15:32:24.164

278

228.80

BATE

00041464462TRLO0

13/08/2025

15:16:43.953

1037

228.80

XLON

00041463304TRLO0

13/08/2025

15:16:43.953

638

228.80

BATE

00041463303TRLO0

13/08/2025

15:16:43.953

559

228.80

CHIX

00041463302TRLO0

13/08/2025

15:16:43.952

869

228.80

BATE

00041463301TRLO0

13/08/2025

15:16:39.156

2226

229.00

XLON

00041463299TRLO0

13/08/2025

15:16:39.156

1341

229.00

BATE

00041463297TRLO0

13/08/2025

15:16:39.156

2508

229.00

BATE

00041463298TRLO0

13/08/2025

15:16:39.156

799

229.00

CHIX

00041463296TRLO0

13/08/2025

15:16:37.126

278

229.00

BATE

00041463295TRLO0

13/08/2025

15:12:00.183

278

229.00

BATE

00041463149TRLO0

13/08/2025

15:11:32.418

1058

229.20

XLON

00041463144TRLO0

13/08/2025

15:11:32.418

1039

229.20

XLON

00041463143TRLO0

13/08/2025

15:11:32.418

4128

229.20

BATE

00041463142TRLO0

13/08/2025

15:11:32.418

740

229.20

CHIX

00041463141TRLO0

13/08/2025

15:11:32.401

1516

229.20

BATE

00041463140TRLO0

13/08/2025

15:11:03.550

596

229.20

BATE

00041463130TRLO0

13/08/2025

15:11:02.653

818

229.20

CHIX

00041463129TRLO0

13/08/2025

15:09:06.097

456

229.20

XLON

00041463071TRLO0

13/08/2025

15:08:02.504

1339

229.40

XLON

00041463061TRLO0

13/08/2025

15:08:02.504

2764

229.40

BATE

00041463060TRLO0

13/08/2025

15:08:02.504

735

229.40

CHIX

00041463058TRLO0

13/08/2025

15:08:02.504

1568

229.40

CHIX

00041463059TRLO0

13/08/2025

15:08:01.664

683

229.40

TRQX

00041463056TRLO0

13/08/2025

15:08:01.654

2445

229.40

XLON

00041463055TRLO0

13/08/2025

15:08:01.654

4621

229.40

BATE

00041463052TRLO0

13/08/2025

15:08:01.654

1492

229.40

CHIX

00041463054TRLO0

13/08/2025

15:08:01.653

300

229.40

XLON

00041463053TRLO0

13/08/2025

15:06:53.791

497

229.40

XLON

00041463035TRLO0

13/08/2025

15:06:12.856

1520

229.40

BATE

00041463019TRLO0

13/08/2025

15:04:26.657

100

229.40

BATE

00041462998TRLO0

13/08/2025

15:02:40.875

1491

229.40

BATE

00041462917TRLO0

13/08/2025

15:00:36.230

319

229.20

XLON

00041462820TRLO0

13/08/2025

15:00:36.221

2059

229.40

XLON

00041462817TRLO0

13/08/2025

15:00:36.221

3640

229.40

BATE

00041462818TRLO0

13/08/2025

15:00:36.221

1903

229.40

CHIX

00041462819TRLO0

13/08/2025

15:00:36.220

446

229.40

CHIX

00041462816TRLO0

13/08/2025

14:59:10.634

222

229.40

BATE

00041462746TRLO0

13/08/2025

14:59:07.654

100

229.40

BATE

00041462739TRLO0

13/08/2025

14:58:41.740

1130

229.40

CHIX

00041462723TRLO0

13/08/2025

14:56:38.012

968

229.60

CHIX

00041462655TRLO0

13/08/2025

14:55:50.745

339

229.40

BATE

00041462637TRLO0

13/08/2025

14:55:48.604

1107

229.40

BATE

00041462635TRLO0

13/08/2025

14:55:48.596

976

229.60

BATE

00041462634TRLO0

13/08/2025

14:55:48.590

1140

229.40

BATE

00041462633TRLO0

13/08/2025

14:55:48.498

2630

229.60

BATE

00041462631TRLO0

13/08/2025

14:55:48.498

514

229.60

BATE

00041462632TRLO0

13/08/2025

14:55:47.333

528

229.60

BATE

00041462629TRLO0

13/08/2025

14:55:47.333

444

229.60

BATE

00041462630TRLO0

13/08/2025

14:55:47.066

952

229.60

BATE

00041462628TRLO0

13/08/2025

14:55:46.866

971

229.60

BATE

00041462627TRLO0

13/08/2025

14:55:46.804

622

229.40

XLON

00041462626TRLO0

13/08/2025

14:55:46.796

705

229.60

BATE

00041462625TRLO0

13/08/2025

14:55:46.795

247

229.60

BATE

00041462624TRLO0

13/08/2025

14:55:31.520

440

229.60

BATE

00041462617TRLO0

13/08/2025

14:55:31.520

1346

229.60

BATE

00041462618TRLO0

13/08/2025

14:55:31.520

1116

229.60

BATE

00041462619TRLO0

13/08/2025

14:55:31.520

4166

229.60

CHIX

00041462615TRLO0

13/08/2025

14:55:31.519

1252

229.60

XLON

00041462616TRLO0

13/08/2025

14:55:31.519

593

229.60

XLON

00041462614TRLO0

13/08/2025

14:55:31.469

700

229.60

XLON

00041462613TRLO0

13/08/2025

14:55:29.886

1128

229.60

XLON

00041462612TRLO0

13/08/2025

14:55:29.886

1122

229.60

XLON

00041462611TRLO0

13/08/2025

14:55:29.877

1094

229.60

CHIX

00041462610TRLO0

13/08/2025

14:55:28.209

900

229.60

BATE

00041462608TRLO0

13/08/2025

14:54:56.765

1847

229.80

CHIX

00041462605TRLO0

13/08/2025

14:54:56.676

1061

229.80

CHIX

00041462604TRLO0

13/08/2025

14:54:56.533

1365

229.80

CHIX

00041462603TRLO0

13/08/2025

14:54:56.520

1988

229.60

XLON

00041462602TRLO0

13/08/2025

14:54:56.520

836

229.60

XLON

00041462601TRLO0

13/08/2025

14:54:56.520

512

229.60

XLON

00041462600TRLO0

13/08/2025

14:54:56.476

1053

229.80

CHIX

00041462599TRLO0

13/08/2025

14:54:56.281

21

229.80

CHIX

00041462597TRLO0

13/08/2025

14:54:56.281

1031

229.80

CHIX

00041462598TRLO0

13/08/2025

14:54:53.158

432

229.60

BATE

00041462595TRLO0

13/08/2025

14:49:02.245

2128

229.20

CHIX

00041462429TRLO0

13/08/2025

14:49:02.231

1182

229.20

XLON

00041462428TRLO0

13/08/2025

14:49:00.116

574

229.60

BATE

00041462420TRLO0

13/08/2025

14:49:00.116

452

229.60

BATE

00041462421TRLO0

13/08/2025

14:49:00.116

2124

229.60

BATE

00041462422TRLO0

13/08/2025

14:49:00.099

1889

229.40

XLON

00041462418TRLO0

13/08/2025

14:49:00.099

3

229.40

XLON

00041462417TRLO0

13/08/2025

14:49:00.099

1273

229.40

BATE

00041462415TRLO0

13/08/2025

14:49:00.099

735

229.40

CHIX

00041462416TRLO0

13/08/2025

14:49:00.099

627

229.40

TRQX

00041462419TRLO0

13/08/2025

14:49:00.093

4313

229.60

XLON

00041462414TRLO0

13/08/2025

14:49:00.093

2902

229.60

BATE

00041462412TRLO0

13/08/2025

14:49:00.093

3917

229.60

CHIX

00041462411TRLO0

13/08/2025

14:49:00.093

894

229.60

TRQX

00041462413TRLO0

13/08/2025

14:47:47.056

287

229.80

XLON

00041462380TRLO0

13/08/2025

14:47:47.056

326

229.80

XLON

00041462379TRLO0

13/08/2025

14:47:46.898

919

229.80

CHIX

00041462378TRLO0

13/08/2025

14:47:46.897

465

229.80

CHIX

00041462377TRLO0

13/08/2025

14:47:46.891

1415

229.80

BATE

00041462376TRLO0

13/08/2025

14:47:46.887

555

229.80

XLON

00041462375TRLO0

13/08/2025

14:47:46.887

447

229.80

XLON

00041462374TRLO0

13/08/2025

14:47:46.887

447

229.80

XLON

00041462373TRLO0

13/08/2025

14:47:35.879

371

229.80

CHIX

00041462357TRLO0

13/08/2025

14:47:35.879

1

229.80

CHIX

00041462358TRLO0

13/08/2025

14:47:35.879

606

229.80

CHIX

00041462359TRLO0

13/08/2025

14:47:35.873

971

229.80

BATE

00041462356TRLO0

13/08/2025

14:29:54.842

534

229.60

BATE

00041461803TRLO0

13/08/2025

14:29:52.335

585

229.80

XLON

00041461801TRLO0

13/08/2025

14:29:52.335

888

229.80

BATE

00041461800TRLO0

13/08/2025

14:29:52.335

693

229.80

CHIX

00041461799TRLO0

13/08/2025

14:29:52.335

636

229.80

TRQX

00041461802TRLO0

13/08/2025

14:29:36.180

833

230.00

XLON

00041461792TRLO0

13/08/2025

14:29:36.180

2025

230.00

BATE

00041461790TRLO0

13/08/2025

14:29:36.180

1142

230.00

CHIX

00041461789TRLO0

13/08/2025

14:29:36.180

910

230.00

TRQX

00041461791TRLO0

13/08/2025

13:57:15.711

3885

230.00

BATE

00041461248TRLO0

13/08/2025

13:57:15.711

2099

230.00

CHIX

00041461247TRLO0

13/08/2025

13:57:10.773

666

230.00

BATE

00041461245TRLO0

13/08/2025

13:57:08.135

762

229.80

XLON

00041461244TRLO0

13/08/2025

13:57:08.134

1066

229.80

XLON

00041461243TRLO0

13/08/2025

13:30:00.033

2484

229.80

BATE

00041460695TRLO0

13/08/2025

13:30:00.033

2016

229.80

CHIX

00041460694TRLO0

13/08/2025

13:30:00.032

3173

229.80

XLON

00041460697TRLO0

13/08/2025

13:30:00.032

1584

229.80

TRQX

00041460696TRLO0

13/08/2025

13:21:13.853

306

229.80

BATE

00041460604TRLO0

13/08/2025

13:18:58.202

100

229.80

BATE

00041460581TRLO0

13/08/2025

13:18:13.174

581

229.80

CHIX

00041460565TRLO0

13/08/2025

13:17:04.011

529

230.00

CHIX

00041460546TRLO0

13/08/2025

13:17:04.011

391

230.00

CHIX

00041460547TRLO0

13/08/2025

13:15:08.012

502

230.00

CHIX

00041460520TRLO0

13/08/2025

13:11:16.008

201

230.00

CHIX

00041460472TRLO0

13/08/2025

13:11:16.008

323

230.00

CHIX

00041460473TRLO0

13/08/2025

13:09:04.055

100

229.80

BATE

00041460443TRLO0

13/08/2025

13:08:48.997

399

229.80

BATE

00041460437TRLO0

13/08/2025

13:06:26.006

365

230.00

CHIX

00041460412TRLO0

13/08/2025

13:06:26.006

327

230.00

CHIX

00041460413TRLO0

13/08/2025

13:05:37.945

100

229.80

BATE

00041460403TRLO0

13/08/2025

13:05:37.849

335

229.80

XLON

00041460402TRLO0

13/08/2025

13:05:37.762

1559

230.00

TRQX

00041460401TRLO0

13/08/2025

13:05:37.745

965

230.00

XLON

00041460399TRLO0

13/08/2025

13:05:37.745

4191

230.00

BATE

00041460398TRLO0

13/08/2025

13:05:37.745

2215

230.00

CHIX

00041460397TRLO0

13/08/2025

13:05:37.745

801

230.00

TRQX

00041460400TRLO0

13/08/2025

13:00:33.496

795

230.00

XLON

00041460326TRLO0

13/08/2025

13:00:33.243

1444

230.00

XLON

00041460325TRLO0

13/08/2025

12:50:35.458

959

230.00

XLON

00041460118TRLO0

13/08/2025

12:40:57.263

633

230.00

CHIX

00041459980TRLO0

13/08/2025

12:40:57.263

290

230.00

CHIX

00041459981TRLO0

13/08/2025

12:22:17.222

634

229.80

TRQX

00041459569TRLO0

13/08/2025

12:22:17.221

634

229.80

BATE

00041459568TRLO0

13/08/2025

12:18:02.666

713

230.00

BATE

00041459465TRLO0

13/08/2025

12:18:02.662

727

230.00

XLON

00041459464TRLO0

13/08/2025

12:18:02.655

1006

229.80

XLON

00041459463TRLO0

13/08/2025

12:18:02.655

798

229.80

CHIX

00041459462TRLO0

13/08/2025

12:18:02.647

36

230.00

XLON

00041459460TRLO0

13/08/2025

12:18:02.647

1623

230.00

BATE

00041459459TRLO0

13/08/2025

12:18:02.647

1138

230.00

CHIX

00041459457TRLO0

13/08/2025

12:18:02.647

905

230.00

TRQX

00041459461TRLO0

13/08/2025

12:18:02.646

1621

230.00

XLON

00041459458TRLO0

13/08/2025

08:10:05.924

884

229.80

XLON

00041454568TRLO0

13/08/2025

08:10:05.924

950

229.80

BATE

00041454567TRLO0

13/08/2025

08:10:05.923

14

230.00

BATE

00041454566TRLO0

13/08/2025

08:10:05.917

1261

230.00

XLON

00041454565TRLO0

13/08/2025

08:10:05.916

1341

230.00

BATE

00041454564TRLO0

13/08/2025

08:10:05.916

1129

230.00

CHIX

00041454563TRLO0


