PR Newswire
12.08.2025 08:06 Uhr
FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 12

FirstGroup plc

Transaction in own shares

FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 10 June 2025, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Panmure Liberum Limited.

Date of Purchase

11 August 2025

Number of ordinary shares purchased

87,418

Weighted average price paid (p)

229.70

Highest price paid (p)

230.00

Lowest price paid (p)

229.20

Following the above purchase, FirstGroup holds 181,089,586Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 569,605,429.FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.

The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 11 August 2025 is 569,605,429. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.

Contacts at FirstGroup

Marianna Bowes, Head of Investor Relations

David Blizzard, Company Secretary

companysecretariat@firstgroup.co.uk

Tel: +44 (0) 20 7725 3354

Transaction details

Issuer name: FirstGroup PLC

LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93

ISIN: GB0003452173

Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares

Intermediary name: Panmure Liberum Limited

Intermediary Code: PMURGB3L

Timezone: GMT

Currency: GBp

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Panmure Liberum Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:

Aggregate information:

Platform

Daily weighted average price of shares acquired (GBp)

Daily total volume (in number of shares)

XLON

229.74

35,625

BATE

229.61

29,078

CHIX

229.73

17,864

TRQX

229.74

4,851

Individual Transactions

Transaction Time

Volume

Price

Platform

Transaction Ref

16:24:31.873

23

230.00

CHIX

00041433787TRLO0

16:23:22.692

21

230.00

CHIX

00041433736TRLO0

16:22:48.829

9

230.00

CHIX

00041433668TRLO0

16:21:25.661

9

230.00

CHIX

00041433566TRLO0

16:21:20.933

516

230.00

XLON

00041433562TRLO0

16:20:17.909

1173

230.00

XLON

00041433512TRLO0

16:20:17.900

827

230.00

XLON

00041433511TRLO0

16:20:17.900

248

230.00

XLON

00041433510TRLO0

16:20:17.900

1076

230.00

XLON

00041433509TRLO0

16:20:05.941

3240

230.00

XLON

00041433503TRLO0

16:11:16.433

857

230.00

XLON

00041432914TRLO0

16:10:38.570

651

230.00

XLON

00041432870TRLO0

16:10:38.570

2581

230.00

CHIX

00041432869TRLO0

12:05:50.283

29

230.00

CHIX

00041425686TRLO0

12:05:07.853

12

230.00

CHIX

00041425670TRLO0

12:04:24.969

32

230.00

CHIX

00041425657TRLO0

12:04:24.550

200

230.00

BATE

00041425656TRLO0

12:00:51.152

56

230.00

CHIX

00041425600TRLO0

12:00:09.487

1152

230.00

BATE

00041425580TRLO0

12:00:09.486

956

230.00

XLON

00041425581TRLO0

12:00:08.214

12

230.00

CHIX

00041425579TRLO0

11:58:25.737

21

230.00

CHIX

00041425518TRLO0

11:58:20.429

470

230.00

XLON

00041425517TRLO0

11:56:08.824

20

229.80

CHIX

00041425469TRLO0

11:55:50.161

26

229.80

CHIX

00041425466TRLO0

11:55:32.437

719

230.00

TRQX

00041425465TRLO0

11:55:32.437

1852

230.00

XLON

00041425464TRLO0

11:55:32.437

1720

230.00

BATE

00041425463TRLO0

11:55:32.437

816

230.00

CHIX

00041425462TRLO0

11:55:32.437

135

230.00

CHIX

00041425461TRLO0

11:46:14.320

33

230.00

CHIX

00041425206TRLO0

11:46:14.307

1801

230.00

XLON

00041425205TRLO0

11:46:14.307

934

230.00

BATE

00041425204TRLO0

11:45:50.144

55

230.00

CHIX

00041425188TRLO0

11:45:10.240

12

230.00

CHIX

00041425175TRLO0

11:20:50.113

25

230.00

CHIX

00041424752TRLO0

11:20:09.226

12

230.00

CHIX

00041424744TRLO0

11:10:50.222

29

229.80

CHIX

00041424553TRLO0

11:05:44.644

32

229.80

XLON

00041424478TRLO0

11:05:44.644

171

229.80

XLON

00041424477TRLO0

11:03:28.360

1193

230.00

CHIX

00041424427TRLO0

11:03:28.350

756

230.00

TRQX

00041424426TRLO0

11:03:28.350

978

230.00

XLON

00041424425TRLO0

11:03:28.350

832

230.00

CHIX

00041424424TRLO0

11:03:28.350

1074

230.00

BATE

00041424423TRLO0

11:01:19.170

20

230.00

BATE

00041424401TRLO0

11:01:19.163

840

230.00

CHIX

00041424398TRLO0

11:01:19.163

1094

230.00

BATE

00041424397TRLO0

11:01:19.162

879

230.00

TRQX

00041424400TRLO0

11:01:19.162

983

230.00

XLON

00041424399TRLO0

10:52:43.175

1

230.00

TRQX

00041424227TRLO0

10:52:13.048

13

230.00

CHIX

00041424218TRLO0

10:50:50.407

60

230.00

CHIX

00041424196TRLO0

10:46:38.892

375

230.00

XLON

00041424061TRLO0

10:44:01.136

17

230.00

XLON

00041424022TRLO0

10:27:58.457

33

230.00

CHIX

00041423694TRLO0

10:26:17.355

22

230.00

CHIX

00041423678TRLO0

10:25:56.862

23

230.00

CHIX

00041423671TRLO0

10:02:42.138

58

230.00

XLON

00041423212TRLO0

10:02:42.135

679

230.00

XLON

00041423211TRLO0

10:02:42.135

36

230.00

XLON

00041423210TRLO0

10:02:23.721

114

229.80

XLON

00041423205TRLO0

10:02:23.718

2000

229.80

XLON

00041423204TRLO0

10:02:23.718

80

229.80

XLON

00041423203TRLO0

10:02:23.718

17

229.80

XLON

00041423202TRLO0

10:02:23.718

619

229.80

XLON

00041423201TRLO0

10:02:23.718

252

229.80

XLON

00041423200TRLO0

09:57:36.761

385

229.40

BATE

00041423048TRLO0

09:50:33.920

461

229.40

XLON

00041422890TRLO0

09:38:56.392

1

229.40

CHIX

00041422678TRLO0

09:38:56.026

246

229.40

BATE

00041422676TRLO0

09:31:53.525

21

229.20

CHIX

00041422544TRLO0

09:30:52.995

33

229.20

CHIX

00041422532TRLO0

09:30:09.772

12

229.20

CHIX

00041422526TRLO0

09:26:32.009

549

229.40

XLON

00041422476TRLO0

09:25:50.012

29

229.20

BATE

00041422467TRLO0

09:23:56.831

18

229.20

BATE

00041422444TRLO0

09:22:18.263

20

229.20

BATE

00041422400TRLO0

09:22:06.871

646

229.40

BATE

00041422394TRLO0

09:22:06.865

617

229.40

TRQX

00041422393TRLO0

09:22:06.865

2011

229.40

XLON

00041422392TRLO0

09:22:06.865

1038

229.40

CHIX

00041422391TRLO0

09:22:06.865

2143

229.40

BATE

00041422390TRLO0

09:20:38.011

70

229.60

XLON

00041422373TRLO0

09:20:00.786

277

229.40

BATE

00041422364TRLO0

09:20:00.546

71

229.40

BATE

00041422363TRLO0

09:20:00.387

549

229.40

BATE

00041422362TRLO0

09:19:44.114

2514

229.20

XLON

00041422357TRLO0

09:15:49.787

13

229.40

BATE

00041422302TRLO0

09:15:49.787

24

229.40

BATE

00041422301TRLO0

09:15:49.787

51

229.40

BATE

00041422300TRLO0

09:15:49.777

772

229.20

XLON

00041422299TRLO0

09:15:49.777

821

229.20

BATE

00041422298TRLO0

09:13:00.006

1191

229.40

BATE

00041422270TRLO0

09:13:00.006

986

229.40

CHIX

00041422269TRLO0

09:11:57.758

4

229.40

CHIX

00041422254TRLO0

09:11:57.750

171

229.40

CHIX

00041422251TRLO0

09:11:57.750

3

229.40

BATE

00041422250TRLO0

09:11:57.750

707

229.40

BATE

00041422249TRLO0

09:11:57.749

191

229.40

XLON

00041422253TRLO0

09:11:57.749

874

229.40

XLON

00041422252TRLO0

09:11:51.453

16

229.40

CHIX

00041422243TRLO0

09:10:49.962

72

229.40

CHIX

00041422221TRLO0

09:10:48.193

3

229.40

CHIX

00041422219TRLO0

09:10:09.147

585

229.60

BATE

00041422210TRLO0

09:10:09.147

45

229.60

BATE

00041422209TRLO0

09:10:09.136

2334

229.40

XLON

00041422208TRLO0

09:10:09.136

4114

229.40

BATE

00041422207TRLO0

09:10:09.136

1448

229.40

CHIX

00041422206TRLO0

09:10:09.136

12

229.40

CHIX

00041422205TRLO0

09:05:50.479

553

229.60

CHIX

00041422144TRLO0

09:05:50.479

43

229.60

CHIX

00041422143TRLO0

09:05:50.474

69

229.60

BATE

00041422142TRLO0

09:05:50.470

45

229.40

CHIX

00041422141TRLO0

09:05:09.081

1597

229.60

BATE

00041422132TRLO0

09:05:09.070

1132

229.60

XLON

00041422131TRLO0

09:05:09.070

689

229.60

CHIX

00041422130TRLO0

09:05:09.070

1243

229.60

BATE

00041422129TRLO0

09:02:28.623

1105

229.60

CHIX

00041422058TRLO0

09:02:26.666

685

229.60

CHIX

00041422056TRLO0

09:02:26.652

1249

229.60

BATE

00041422053TRLO0

09:02:26.652

689

229.60

CHIX

00041422054TRLO0

09:02:26.652

1134

229.60

XLON

00041422055TRLO0

08:58:40.439

127

229.40

XLON

00041421965TRLO0

08:58:16.678

1271

229.40

BATE

00041421954TRLO0

08:57:35.354

254

229.60

BATE

00041421945TRLO0

08:57:35.354

220

229.60

BATE

00041421944TRLO0

08:57:35.354

85

229.60

BATE

00041421943TRLO0

08:57:35.335

174

229.60

BATE

00041421941TRLO0

08:57:35.335

345

229.60

BATE

00041421942TRLO0

08:57:35.331

756

229.40

XLON

00041421940TRLO0

08:57:35.331

705

229.40

BATE

00041421937TRLO0

08:57:35.331

741

229.40

CHIX

00041421938TRLO0

08:57:35.331

775

229.40

TRQX

00041421939TRLO0

08:57:35.329

1077

229.60

XLON

00041421936TRLO0

08:57:35.329

1104

229.60

TRQX

00041421935TRLO0

08:57:35.328

1327

229.60

BATE

00041421933TRLO0

08:57:35.328

1194

229.60

CHIX

00041421934TRLO0

08:55:49.997

29

229.60

CHIX

00041421898TRLO0

08:55:08.812

12

229.60

CHIX

00041421888TRLO0

08:52:24.095

1

229.60

CHIX

00041421833TRLO0

08:50:49.659

34

229.60

CHIX

00041421800TRLO0

08:46:21.759

672

229.80

BATE

00041421697TRLO0

08:29:34.449

576

229.80

XLON

00041421299TRLO0

08:29:34.449

647

229.80

BATE

00041421298TRLO0

08:24:10.058

969

230.00

XLON

00041421208TRLO0

08:24:10.058

1243

230.00

CHIX

00041421207TRLO0

08:24:10.058

1088

230.00

BATE

00041421206TRLO0


© 2025 PR Newswire
