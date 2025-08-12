FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares
LONDON, United Kingdom, August 12
FirstGroup plc
Transaction in own shares
FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 10 June 2025, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Panmure Liberum Limited.
Date of Purchase
11 August 2025
Number of ordinary shares purchased
87,418
Weighted average price paid (p)
229.70
Highest price paid (p)
230.00
Lowest price paid (p)
229.20
Following the above purchase, FirstGroup holds 181,089,586Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 569,605,429.FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.
The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 11 August 2025 is 569,605,429. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.
Contacts at FirstGroup
Marianna Bowes, Head of Investor Relations
David Blizzard, Company Secretary
companysecretariat@firstgroup.co.uk
Tel: +44 (0) 20 7725 3354
Transaction details
Issuer name: FirstGroup PLC
LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93
ISIN: GB0003452173
Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares
Intermediary name: Panmure Liberum Limited
Intermediary Code: PMURGB3L
Timezone: GMT
Currency: GBp
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Panmure Liberum Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Platform
Daily weighted average price of shares acquired (GBp)
Daily total volume (in number of shares)
XLON
229.74
35,625
BATE
229.61
29,078
CHIX
229.73
17,864
TRQX
229.74
4,851
Individual Transactions
Transaction Time
Volume
Price
Platform
Transaction Ref
16:24:31.873
23
230.00
CHIX
00041433787TRLO0
16:23:22.692
21
230.00
CHIX
00041433736TRLO0
16:22:48.829
9
230.00
CHIX
00041433668TRLO0
16:21:25.661
9
230.00
CHIX
00041433566TRLO0
16:21:20.933
516
230.00
XLON
00041433562TRLO0
16:20:17.909
1173
230.00
XLON
00041433512TRLO0
16:20:17.900
827
230.00
XLON
00041433511TRLO0
16:20:17.900
248
230.00
XLON
00041433510TRLO0
16:20:17.900
1076
230.00
XLON
00041433509TRLO0
16:20:05.941
3240
230.00
XLON
00041433503TRLO0
16:11:16.433
857
230.00
XLON
00041432914TRLO0
16:10:38.570
651
230.00
XLON
00041432870TRLO0
16:10:38.570
2581
230.00
CHIX
00041432869TRLO0
12:05:50.283
29
230.00
CHIX
00041425686TRLO0
12:05:07.853
12
230.00
CHIX
00041425670TRLO0
12:04:24.969
32
230.00
CHIX
00041425657TRLO0
12:04:24.550
200
230.00
BATE
00041425656TRLO0
12:00:51.152
56
230.00
CHIX
00041425600TRLO0
12:00:09.487
1152
230.00
BATE
00041425580TRLO0
12:00:09.486
956
230.00
XLON
00041425581TRLO0
12:00:08.214
12
230.00
CHIX
00041425579TRLO0
11:58:25.737
21
230.00
CHIX
00041425518TRLO0
11:58:20.429
470
230.00
XLON
00041425517TRLO0
11:56:08.824
20
229.80
CHIX
00041425469TRLO0
11:55:50.161
26
229.80
CHIX
00041425466TRLO0
11:55:32.437
719
230.00
TRQX
00041425465TRLO0
11:55:32.437
1852
230.00
XLON
00041425464TRLO0
11:55:32.437
1720
230.00
BATE
00041425463TRLO0
11:55:32.437
816
230.00
CHIX
00041425462TRLO0
11:55:32.437
135
230.00
CHIX
00041425461TRLO0
11:46:14.320
33
230.00
CHIX
00041425206TRLO0
11:46:14.307
1801
230.00
XLON
00041425205TRLO0
11:46:14.307
934
230.00
BATE
00041425204TRLO0
11:45:50.144
55
230.00
CHIX
00041425188TRLO0
11:45:10.240
12
230.00
CHIX
00041425175TRLO0
11:20:50.113
25
230.00
CHIX
00041424752TRLO0
11:20:09.226
12
230.00
CHIX
00041424744TRLO0
11:10:50.222
29
229.80
CHIX
00041424553TRLO0
11:05:44.644
32
229.80
XLON
00041424478TRLO0
11:05:44.644
171
229.80
XLON
00041424477TRLO0
11:03:28.360
1193
230.00
CHIX
00041424427TRLO0
11:03:28.350
756
230.00
TRQX
00041424426TRLO0
11:03:28.350
|
978
230.00
XLON
00041424425TRLO0
11:03:28.350
832
230.00
CHIX
00041424424TRLO0
11:03:28.350
1074
230.00
BATE
00041424423TRLO0
11:01:19.170
20
230.00
BATE
00041424401TRLO0
11:01:19.163
840
230.00
CHIX
00041424398TRLO0
11:01:19.163
1094
230.00
BATE
00041424397TRLO0
11:01:19.162
879
230.00
TRQX
00041424400TRLO0
11:01:19.162
983
230.00
XLON
00041424399TRLO0
10:52:43.175
1
230.00
TRQX
00041424227TRLO0
10:52:13.048
13
230.00
CHIX
00041424218TRLO0
10:50:50.407
60
230.00
CHIX
00041424196TRLO0
10:46:38.892
375
230.00
XLON
00041424061TRLO0
10:44:01.136
17
230.00
XLON
00041424022TRLO0
10:27:58.457
33
230.00
CHIX
00041423694TRLO0
10:26:17.355
22
230.00
CHIX
00041423678TRLO0
10:25:56.862
23
230.00
CHIX
00041423671TRLO0
10:02:42.138
58
230.00
XLON
00041423212TRLO0
10:02:42.135
679
230.00
XLON
00041423211TRLO0
10:02:42.135
36
230.00
XLON
00041423210TRLO0
10:02:23.721
114
229.80
XLON
00041423205TRLO0
10:02:23.718
2000
229.80
XLON
00041423204TRLO0
10:02:23.718
80
229.80
XLON
00041423203TRLO0
10:02:23.718
17
229.80
XLON
00041423202TRLO0
10:02:23.718
619
229.80
XLON
00041423201TRLO0
10:02:23.718
252
229.80
XLON
00041423200TRLO0
09:57:36.761
385
229.40
BATE
00041423048TRLO0
09:50:33.920
461
229.40
XLON
00041422890TRLO0
09:38:56.392
1
229.40
CHIX
00041422678TRLO0
09:38:56.026
246
229.40
BATE
00041422676TRLO0
09:31:53.525
21
229.20
CHIX
00041422544TRLO0
09:30:52.995
33
229.20
CHIX
00041422532TRLO0
09:30:09.772
12
229.20
CHIX
00041422526TRLO0
09:26:32.009
549
229.40
XLON
00041422476TRLO0
09:25:50.012
29
229.20
BATE
00041422467TRLO0
09:23:56.831
18
229.20
BATE
00041422444TRLO0
09:22:18.263
20
229.20
BATE
00041422400TRLO0
09:22:06.871
646
229.40
BATE
00041422394TRLO0
09:22:06.865
617
229.40
TRQX
00041422393TRLO0
09:22:06.865
2011
229.40
XLON
00041422392TRLO0
09:22:06.865
1038
229.40
CHIX
00041422391TRLO0
09:22:06.865
2143
229.40
BATE
00041422390TRLO0
09:20:38.011
70
229.60
XLON
00041422373TRLO0
09:20:00.786
277
229.40
BATE
00041422364TRLO0
09:20:00.546
71
229.40
BATE
00041422363TRLO0
09:20:00.387
549
229.40
BATE
00041422362TRLO0
09:19:44.114
2514
229.20
XLON
00041422357TRLO0
09:15:49.787
13
229.40
BATE
00041422302TRLO0
09:15:49.787
24
229.40
BATE
00041422301TRLO0
09:15:49.787
51
229.40
BATE
00041422300TRLO0
09:15:49.777
772
229.20
XLON
00041422299TRLO0
09:15:49.777
821
229.20
BATE
00041422298TRLO0
09:13:00.006
1191
229.40
BATE
00041422270TRLO0
09:13:00.006
986
229.40
CHIX
00041422269TRLO0
09:11:57.758
4
229.40
CHIX
00041422254TRLO0
09:11:57.750
171
229.40
CHIX
00041422251TRLO0
09:11:57.750
3
229.40
BATE
00041422250TRLO0
09:11:57.750
707
229.40
BATE
00041422249TRLO0
09:11:57.749
191
229.40
XLON
00041422253TRLO0
09:11:57.749
874
229.40
XLON
00041422252TRLO0
09:11:51.453
16
229.40
CHIX
00041422243TRLO0
09:10:49.962
72
229.40
CHIX
00041422221TRLO0
09:10:48.193
3
229.40
CHIX
00041422219TRLO0
09:10:09.147
585
229.60
BATE
00041422210TRLO0
09:10:09.147
45
229.60
BATE
00041422209TRLO0
09:10:09.136
2334
229.40
XLON
00041422208TRLO0
09:10:09.136
4114
229.40
BATE
00041422207TRLO0
09:10:09.136
1448
229.40
CHIX
00041422206TRLO0
09:10:09.136
12
229.40
CHIX
00041422205TRLO0
09:05:50.479
553
229.60
CHIX
00041422144TRLO0
09:05:50.479
43
229.60
CHIX
00041422143TRLO0
09:05:50.474
69
229.60
BATE
00041422142TRLO0
09:05:50.470
45
229.40
CHIX
00041422141TRLO0
09:05:09.081
1597
229.60
BATE
00041422132TRLO0
09:05:09.070
1132
229.60
XLON
00041422131TRLO0
09:05:09.070
689
229.60
CHIX
00041422130TRLO0
09:05:09.070
1243
229.60
BATE
00041422129TRLO0
09:02:28.623
1105
229.60
CHIX
00041422058TRLO0
09:02:26.666
685
229.60
CHIX
00041422056TRLO0
09:02:26.652
1249
229.60
BATE
00041422053TRLO0
09:02:26.652
689
229.60
CHIX
00041422054TRLO0
09:02:26.652
1134
229.60
XLON
00041422055TRLO0
08:58:40.439
127
229.40
XLON
00041421965TRLO0
08:58:16.678
1271
229.40
BATE
00041421954TRLO0
08:57:35.354
254
229.60
BATE
00041421945TRLO0
08:57:35.354
220
229.60
BATE
00041421944TRLO0
08:57:35.354
85
229.60
BATE
00041421943TRLO0
08:57:35.335
174
229.60
BATE
00041421941TRLO0
08:57:35.335
345
229.60
BATE
00041421942TRLO0
08:57:35.331
756
229.40
XLON
00041421940TRLO0
08:57:35.331
705
229.40
BATE
00041421937TRLO0
08:57:35.331
741
229.40
CHIX
00041421938TRLO0
08:57:35.331
775
229.40
TRQX
00041421939TRLO0
08:57:35.329
1077
229.60
XLON
00041421936TRLO0
08:57:35.329
1104
229.60
TRQX
00041421935TRLO0
08:57:35.328
1327
229.60
BATE
00041421933TRLO0
08:57:35.328
1194
229.60
CHIX
00041421934TRLO0
08:55:49.997
29
229.60
CHIX
00041421898TRLO0
08:55:08.812
12
229.60
CHIX
00041421888TRLO0
08:52:24.095
1
229.60
CHIX
00041421833TRLO0
08:50:49.659
34
229.60
CHIX
00041421800TRLO0
08:46:21.759
672
229.80
BATE
00041421697TRLO0
08:29:34.449
576
229.80
XLON
00041421299TRLO0
08:29:34.449
647
229.80
BATE
00041421298TRLO0
08:24:10.058
969
230.00
XLON
00041421208TRLO0
08:24:10.058
1243
230.00
CHIX
00041421207TRLO0
08:24:10.058
1088
230.00
BATE
00041421206TRLO0