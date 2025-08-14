Weinfelden - Die Thurgauer Kantonalbank (TKB) hat im ersten Halbjahr 2025 operativ besser als im Vorjahr abgeschnitten. Das Jahresziel wird nun leicht angehoben. Der Geschäftserfolg als Mass der operativen Leistung nahm um 5,5 Prozent auf 113,1 Millionen Franken zu, wie die TKB am Donnerstag mitteilte. Weil mehr Reserven für allgemeine Bankrisiken gebildet wurden, resultierte ein um 0,7 Prozent tieferer Semestergewinn von 80,9 Millionen. Insgesamt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
