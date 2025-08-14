© Foto: Rolf Vennenbernd/dpaDie Thyssen-Aktie fällt nach schwachen Zahlen um bis zu fünf Prozent. Während im Kerngeschäft Flaute herrscht, treibt TKMS den Auftragseingang - und geht im Oktober mit rund 31 Millionen Aktien an die Börse.Thyssenkrupp hat nach einem deutlichen Umsatzrückgang im dritten Quartal seine Umsatzprognose für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr gesenkt. Statt eines Rückgangs von maximal 3 Prozent erwartet der Industriekonzern nun ein Minus von 5 bis 7 Prozent. Auch beim bereinigten EBIT peilt der Konzern nun den unteren Rand der Zielspanne von 600 Millionen bis 1 Milliarde Euro an, hält aber an den bisherigen Gewinn- und Free-Cashflow-Zielen fest. Der Umsatz fiel im Quartal um 9 Prozent …Den vollständigen Artikel lesen ...
