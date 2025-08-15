Die Verve Group (SE0018538068) hat ihre Jahresprognose deutlich gesenkt und zeigt damit die Tücken komplexer Technologieprojekte auf. Was als Optimierung geplant war, wird zum teuren Lehrprinzip. Der schwedische AdTech-Konzern erwartet nun nur noch 485 bis 515 Millionen Euro Nettoumsatz statt der ursprünglich anvisierten 530 bis 565 Millionen Euro. Beim bereinigten EBITDA schrumpft die Prognose von 155 bis 175 Millionen auf 125 bis 140 Millionen Euro. Verve Group unterschätzt Komplexität der Plattformintegration: Der Hauptgrund für die Korrektur liegt in technischen Problemen bei der Vereinheitlichung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt