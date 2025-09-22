Die zurückliegende Börsenwoche zeigte erneut, wie eng globale Schlagzeilen und heimische Nebenwerte zusammenhängen. Die US-Notenbank senkte erstmals seit neun Monaten die Zinsen. Dass dies ausgerechnet in einem Umfeld neuer Allzeithochs geschah, gilt historisch als gutes Omen: In ähnlichen Situationen folgten im S&P 500 fast immer weitere Gewinne. Rückenwind kam zudem von NVIDIA, die mit 5 Mrd. $ bei Intel einstiegen - ein Signal für die strategische Bedeutung des Konzerns, das die Aktie zweistellig nach oben katapultierte. In Deutschland war das Bild gemischt. Verve meldete zwei Übernahmen: Acardo ...Den vollständigen Artikel lesen ...
