Mit den Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 hat Thyssenkrupp die Marktteilnehmer mit gedämpften Jahresprognosen konfrontiert. Nach einem deutlichen Kursrutsch am gestrigen Donnerstag setzt sich der Verfall des MDAX-Titels am Freitag mit einem Minus von gut vier Prozent weiter fort.Umsatzseitig rechnet der Stahlhersteller nun mit einem Minus von fünf bis sieben Prozent. Zuvor ist das Management rund um CEO Miguel López noch von einem Rückgang von bis zu drei Prozent ausgegangen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär