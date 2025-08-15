Die Aktie des weltgrößten Chemieproduzenten BASF hat sich an den vergangenen Handelstagen wieder nach oben gekämpft. Nun ist der DAX-Titel an einer aus charttechnischer Sicht sehr wichtigen Marke angekommen. So wurde das bisherige Mehrmonats-Hoch bei 46,52 Euro übersprungen. Jetzt wäre der Weg nach oben vorerst frei.Denn nun kommt der Kurs in einen Bereich, in dem es kaum wirklich ernstzunehmende Widerstände gibt, da der DAX-Titel ab Anfang April im Zuge von Donald Trumps Zollandrohungen regelrecht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
