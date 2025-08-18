In dieser neuen Folge der Trader Interview-Reihe begrüßt Andreas Bernstein diesmal Oliver Baron und tauscht sich zu 6 Werten ...
|34,900
|35,000
|14:24
|34,900
|35,000
|14:21
|Aktuelle Nachrichten
|14:01
|Trader-Interview mit Oliver Baron: United Health, Trade Desk, Fannie Mae, RTL und AST Space Mobile
|In dieser neuen Folge der Trader Interview-Reihe begrüßt Andreas Bernstein diesmal Oliver Baron und tauscht sich zu 6 Werten ..
|Sa
|What is Team Trump thinking when it comes to future of Fannie, Freddie?
|Fr
|Fannie Mae, Freddie Mac IPOs could raise mortgage rates - report
|Do
|Fannie Mae, FHFA's Pulte sued for alleged defamation tied to firings - report
|Di
|Fannie Mae begins marketing $560.5 million reperforming loan sale
|09:33
|"Berlin - Tag & Nacht": RTLZWEI macht in seiner Daily Soap HIV und Aids zum Thema
|München (ots) - - Eine HIV-Infektion ist über Monate Teil der Handlung in "Berlin - Tag & Nacht".- Einblendungen und Social-Media-Posts für weitere Informationen- Zusammenarbeit mit der Berliner Aids-Hilfe...
|So
|Maue "Starnacht" klar hinter altem ZDF-Krimi, RTL wacker
|Fr
|Langjähriger RTL- und ZDF-Moderator Rainer Holbe ist tot
|Fr
|RTL Living setzt Grand Designs fort
|11:29
|Beware of Selling Pressure on Roblox, CoreWeave, and The Trade Desk
|So
|The Trade Desk im Rampenlicht: Warum der Montag alles verändern könnte!!!
|Fr
|If You'd Invested $500 in The Trade Desk Stock 5 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
|Fr
|Massive News for The Trade Desk Stock Investors
|13:42
|Berkshire Hathaway-Transaktionen sorgen für Bewegung bei UnitedHealth, Chevron und Lennar
|13:30
|UnitedHealth Group stock price target raised to $325 from $290 at BofA
|13:30
|Palo Alto, Novo Nordisk and Unitedhealth rise premarket; Tesla falls
|13:18
|UnitedHealth stock rises as Buffett's Berkshire leads investor influx