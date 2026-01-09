Mainz (ots) -ZDF-Podcasts sind ab sofort auch in der Streaming-Welt von RTL+ zu finden. Mit der Einbindung von "heute journal - der Podcast", "Lanz & Precht", "Aktenzeichen XY - Unvergessene Verbrechen" und weiteren informativen ZDF-Podcasts im Angebot von RTL+ wird das Versprechen verstärkt: ZDF-Podcasts sind überall dort zu finden, wo es Podcasts gibt. Die Kooperation von ZDF und RTL fördert den wechselseitigen publizistischen Austausch zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern.Das ZDF verfolgt als öffentlich-rechtlicher Sender das Ziel, seine Inhalte so leicht wie möglich und auf verschiedenen Plattformen verfügbar zu machen. Kooperationen mit privaten Medienunternehmen fördern die Diversifikation der ZDF-Inhalte, die möglichst viele Menschen erreichen sollen.Florian Kumb, ZDF-Direktor Audience: "Es freut uns, dass wir als programmliche Wettbewerber auch gemeinsame Angebotsformen zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern realisieren können. Das entspricht unserem Ziel, ein ZDF für alle zu sein. Wir wollen möglichst viele Anknüpfungspunkte bieten, zu unseren Inhalten zu finden. Unsere sendungsbegleitenden Podcasts zu Programmmarken des ZDF sind dafür bestens geeignet."Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland: "RTL+ bietet im Podcast-Bereich nicht nur eigene Inhalte an, sondern auch eine breite Auswahl der besten Podcasts anderer Publisher. Dazu kommen jetzt die Audio-Inhalte des ZDF, die zu den stärksten in Deutschland zählen. Wir freuen uns, dass wir dank der neuen Kooperation den RTL+-Abonnentinnen und -Abonnenten Zugang zu Podcasts wie 'Lanz & Precht' oder 'Aktenzeichen XY - Unvergessene Verbrechen' ermöglichen."ZDF-Podcasts, die ab jetzt auch bei RTL+ zu finden sind- "heute journal - der Podcast" (https://www.zdfheute.de/thema/heute-journal-der-podcast-100.html) - Nachrichten und Schlagzeilen kompakt- "Lanz & Precht" (https://www.zdf.de/talk/markus-lanz-114t=details) - Fragen aus Gesellschaft, Kultur und Politik- "Aktenzeichen XY - Unvergessene Verbrechen" (https://www.zdf.de/magazine/aktenzeichen-xy-ungeloest-110t=details) - True Crime und Cold Cases aus mehr als 55 Jahren "Aktenzeichen XY"- "auslandsjournal-Podcast: Der Trump-Effekt" (https://www.zdf.de/talk/auslandsjournal-der-podcast-100) - Globale politische Analysen- "Militär & Macht - Die Analyse" (https://www.zdfheute.de/politik/ausland/podcast-militaeranalyse-ukraine-krieg-russland-100.html) - Lageanalyse zum Ukrainekrie- "PUR+ Wissendrin mit Eric (https://www.zdf.de/talk/podcast-wissendrin-mit-eric-102t=folgen)" - Wissen für Kinder und Jugendliche- "Terra X History" (https://www.zdf.de/terra-x-history-106) - Geschichte und ihre Auswirkung auf die GegenwartWeitere AngeboteZudem sind auch diese aktuell nicht weiter produzierten ZDF-Podcasts in der Streamingwelt von RTL+ zu finden: "Global Deep Dive - Außenpolitik anders denken" mit Katrin Eigendorf und Jagoda Marinic, "Lösch alles, Bro!" mit Kyo Jung und Hakan Tanriverdi, "Pitch - der plan b-Podcast" mit Salwa Houmsi und "Terra X - Der Podcast".KontaktBei Fragen zu dieser Pressemitteilung erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de und Konstantin von Stechow, RTL Deutschland, telefonisch unter 0221 - 456 74239 oder per E-Mail unter konstantin.vonstechow@rtl.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/podcast) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenZDF-"heute journal" - der Podcast (https://www.zdfheute.de/thema/heute-journal-der-podcast-100.html)Lanz & Precht (https://www.zdf.de/talk/markus-lanz-114t=details)"auslandsjournal-Podcast: Der Trump-Effekt" (https://www.zdf.de/talk/auslandsjournal-der-podcast-100)"Aktenzeichen XY - Unvergessene Verbrechen" (https://www.zdf.de/magazine/aktenzeichen-xy-ungeloest-110t=details)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6193206