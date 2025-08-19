HUBER+SUHNER AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR - 19.08.2025
Auftragseingang erreicht hohes Vorjahresniveau - Umsatzwachstum unter herausfordernden Bedingungen - EBIT Marge um 50 Basispunkte verbessert - Industrie steigert Auftragseingang und Umsatz - Kommunikation verbessert Profitabilität - Transport verbucht höhere Aufträge bei leicht tieferem Umsatz
Schlüsselzahlen
Das wirtschaftliche Umfeld im ersten Halbjahr 2025 war von erheblichen Unsicherheiten geprägt, die vor allem auf die Ankündigung von Einfuhrzöllen in die USA und schwelende geopolitische Konflikte zurückzuführen waren. Diese hatten deutliche Auswirkungen auf das Investitionsklima in einzelnen Märkten. Unter diesen anspruchsvollen Bedingungen erzielte HUBER+SUHNER in der Berichtsperiode ein gutes Ergebnis. Dank der kontinuierlichen Nachfrage nach den Verbindungslösungen des Unternehmens in vielfältigen Anwendungen lag der Auftragseingang in den ersten sechs Monaten des Jahres bei CHF 516.6 Mio. - und kam damit an das ausserordentlich starke Niveau des Vorjahres heran.
2185512 19.08.2025 CET/CEST