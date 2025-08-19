Die STRATEC SE (Frankfurt: SBS; Prime Standard, SDAX) hat im ersten Halbjahr 2025 wieder den Wachstumspfad eingeschlagen: Der Konzernumsatz stieg währungsbereinigt um 5,8 % auf 118,6 Mio. EUR (H1/2024: 112,7 Mio. EUR). Wachstumstreiber waren vor allem Entwicklungs- und Dienstleistungen, die mit +20,5 % kräftig zulegten. Stabilisierung bei Diagnostiksystemen, Rückenwind im Servicegeschäft Der Umsatz mit Analysensystemen lag mit 34,9 Mio. EUR leicht unter Vorjahr (-2,2 % wb), belastet durch flachere Anlaufkurven neuer Produkte. Im Bereich molekulardiagnostische Systeme setzte sich die nach COVID-19 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
