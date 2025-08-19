EQS-News: PAL Next AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

PAL Next AG präsentiert auf erfolgreicher Hauptversammlung ein großes Kino- und Serien-Line-up für das Release-Jahr 2025



München, 19. August 2025. Die PAL Next AG (Xetra-Symbol: PAL ; ISIN: DE000A12UPJ7 ) hat heute im Rahmen ihrer erfolgreich abgehaltenen ordentlichen Hauptversammlung gleich vier große Produktionen präsentiert, die im Release-Jahr 2025 starten und umsatzwirksam sind. Besonders gewürdigt wurde der in Zusammenarbeit mit Amazon MGM Studios produzierte Antikriegsfilm DER TIGER, der als erster deutscher Amazon Original-Film zunächst am 18. September 2025 in den deutschen Kinos startet und zum Jahresende bei Prime Video weltweit veröffentlicht wird. DER TIGER ist einer von nur fünf Filmen, die aktuell bei German Films als offizieller Beitrag Deutschlands für den 98. Oscar-Wettbewerb in der Kategorie "Bester internationaler Spielfilm" in der Auswahl sind. Darüber hinaus konnten die Aktionärinnen und Aktionäre einen Blick auf zwei weitere Filme aus der Schmiede der PANTALEON Films werfen, die noch im laufenden Geschäftsjahr in die Kinos kommen. NO HIT WONDER, produziert für Warner Bros. mit Florian David Fitz und Nora Tschirner in den Hauptrollen, ist ab 30. Oktober 2025 auf der großen Leinwand zu bestaunen. DAS LEBEN DER WÜNSCHE, koproduziert mit ProU Producer United in Zusammenarbeit mit Seven Pictures kommt am 13. November 2025 in die Kinos. Weltpremiere feiert der Film mit Matthias Schweighöfer in seiner ersten Hauptrolle in einem deutschen Kinofilm seit sieben Jahren bereits Ende September auf dem Zurich Film Festival. Die zweite Staffel der Erfolgsserie ASBEST wird wieder in der ARD Mediathek zu sehen sein. Der Starttermin steht noch nicht fest. Darüber hinaus informierte Alleinvorständin Stephanie Schettler-Köhler über die Zukunftsperspektiven im Bereich KI-generierter Inhalte. So entwickelte die PAL Next-Tochtergesellschaft Storybook Studios ihre Aktivitäten erfolgreich weiter und schärfte ihr Geschäftsmodell, um nach der Research- und Development-Phase kommerziell verwertbare Projekte realisieren zu können.



Stephanie Schettler-Köhler, CEO der PAL Next AG: "Mit unserem Release-Line-up, im Kino, auf Streaming-Plattformen und in Mediatheken, zeigen wir die Stärke unserer Produktionspipeline. Gleichzeitig entwickeln wir mit unserer Tochtergesellschaft Storybook Studios neue Geschäftsmöglichkeiten im Bereich KI-generierter Inhalte. Damit positionieren wir PAL Next langfristig als innovatives und zukunftsorientiertes Medienunternehmen." Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten einstimmig sämtlichen Tagesordnungspunkten zu und sprachen der Alleinvorständin Stephanie Schettler-Köhler sowie den Mitgliedern des Aufsichtsrats der PAL Next AG für das Geschäftsjahr 2025 das Vertrauen aus. Der Anteil des beschlussfähigen Grundkapitals lag zum Zeitpunkt der Abstimmung bei insgesamt 71,28 %. Weitere Informationen zur ordentlichen Hauptversammlung sowie die detaillierten Abstimmungsergebnisse stehen auf der Unternehmenswebsite unter www.pal-next.com im Bereich Investor Relations zur Verfügung.



Über die PAL Next AG: PAL Next ist eine breit aufgestellte Entertainment-Gruppe mit Spezialisierung auf die Kreation und Produktion von Film- und Serieninhalten und einem starken Fokus auf Künstliche Intelligenz (KI). Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in der Produktion prämierter Filme und Serien bei PANTALEON Films und dem Expertenteam von Storybook Studios, das KI-generierten Content erstellt, ist PAL Next erfolgversprechend positioniert für modernste, zeitgemäße Unterhaltung. Die PAL Next Gruppe kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Apple, Netflix, Degeto, Paramount und Warner Bros. Discovery und baut ihre Marktposition für etablierte und ertragreiche Film- und Serienproduktionen kontinuierlich aus. Die PAL Next AG ist in München und Berlin vertreten und notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem XETRA-Symbol PAL und der ISIN DE000A12UPJ7 . Weitere Informationen finden Sie unter www.pal-next.com .



PAL Next Investor Relations CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel.: +49 89 125 09 03 30

E-Mail: sh@crossalliance.de

Website: crossalliance.de



