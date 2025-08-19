Die Aktie von BASF setzt ihren starken Lauf fort. Nachdem den Anteilscheinen des weltgrößten Chemieproduzenten in der vergangenen Handelswoche der Ausbruch geglückt ist, geht es auch in der neuen Börsenwoche weiter nach oben. Und die Aussichten für den DAX-Titel sind aus charttechnischer Sicht durchaus gut. Denn nun kommt der Kurs in einen Bereich, in dem es kaum wirklich ernstzunehmende Widerstände gibt, da die Aktie ab Anfang April im Zuge von Donald Trumps Zollandrohungen regelrecht wie ein Stein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
