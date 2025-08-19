Stockholm, 19. August 2025 - Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT" und Börse Stuttgart: "EBM"; kurz: "Eurobattery Minerals" oder "das Unternehmen") hat heute seinen Zwischenbericht für das zweite Quartal 2025 veröffentlicht. Das Unternehmen tut dies eine Woche nach dem Beginn der Erschließungsarbeiten in der Mine San Juan im spanischen Galizien.
"In einer Zeit geopolitischer Unsicherheit ist die Sicherung der Unabhängigkeit Europas bei der Versorgung mit kritischen Rohstoffen wichtiger denn je. Das Wolframprojekt San Juan in Galicien stellt einen strategischen Schritt in Richtung dieses Ziels dar: eine europäische Mine zur Versorgung des europäischen Marktes.
Wir sind stolz darauf, dieses Projekt in einer Region mit einer langen Bergbautradition zu entwickeln, mit der Unterstützung lokaler und regionaler Interessengruppen und einem Team herausragender Bergbauexperten. "Mit den Projekten San Juan und Hautalampi legen wir den Grundstein für eine verantwortungsvolle und nachhaltige Mineralienversorgung der europäischen Industrie und für die Sicherheit in Europa", kommentiert Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals.
Strategische und operative Höhepunkte im 2. Quartal 2025
Finanzielle Schlüsselzahlen für das 2. Quartal 2025
Wichtige Ereignisse nach dem Berichtszeitraum
Detaillierte Finanzinformationen
Der Bericht für das 2. Quartal 2025 von Eurobattery Minerals AB steht auf der Website des Unternehmens zum download bereit und kann im Anhang der Pressemitteilung eingesehen werden (siehe unten).
Die Veröffentlichung dieser Informationen ist gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung für Eurobattery Minerals verpflichtend. Die Informationen wurden am 19.08.2025 um 15:00 MESZ durch die unten genannten Kontaktpersonen zur Veröffentlichung eingereicht.
Über Eurobattery Minerals
Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa hinsichtlich des verantwortungsvollen Abbaus von Mineralien autark zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Bergbauprojekte in Europa, um kritische Rohstoffe zu liefern und so zu einer saubereren und gerechteren Welt beizutragen.
