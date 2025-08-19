EQS-Ad-hoc: Bio-Gate AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Sonstiges

Bio-Gate AG: Bio-Gate AG beschließt Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung unter Ausschluss des Bezugsrechts



19.08.2025 / 17:50 CET/CEST

Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung) Bio-Gate AG beschließt Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung unter Ausschluss des Bezugsrechts Nürnberg, 19. August 2025 - Vorstand und Aufsichtsrat der Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG981) haben heute beschlossen eine Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von EUR 160.000,00 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auszugeben. Die Wandelschuldverschreibung wird zu 100% ihres Nennbetrages ausgegeben. Sie hat eine Laufzeit von drei Jahren und der Wandlungspreis beträgt EUR 1,10 je Aktie. Die Wandelschuldverschreibung wurde bereits in Höhe von EUR 110.000,00 platziert und wird im Übrigen ausgewählten Investoren zur Zeichnung angeboten. Der Emissionserlös dient ausschließlich der Finanzierung des geplanten Wachstums der Gesellschaft. 19. August 2025 Der Vorstand Kontakt: Bio-Gate AG Neumeyerstr. 28-34 D-90411 Nürnberg www.bio-gate.de Gerd Rückel rikutis consulting gr@rikutis.de presse@bio-gate.de Tel +49 (0) 6172 807309 Mobil +49 (0)152 34221966



