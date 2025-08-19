The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 19.08.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 19.08.2025
ISIN Name
BMG396372051 GOLDEN OCEAN GRP
CA92261K2056 VEJI HOLDINGS LTD
DK0061534377 RISMA SYSTEMS A/S DK -,10
GB00BMH30492 SIVOTA PLC LS -,01
IT0005540676 ARRAS GROUP S.P.A.
SE0007438577 TOLERANZIA AB
US30255D1000 FIH MOBILE UNSP.ADR/20
US87266J1043 TPI COMPOSITES INC. ,-01
XS2706232803 LEVERAGE SHARES -3TSLAETP
