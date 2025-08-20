Cannabidiol wächst zum Milliardenmarkt

Anzeige / Werbung

Cannabidiol (CBD) hat sich längst vom Nischenprodukt zum festen Bestandteil der weltweiten Gesundheits- und Wellnessbranche entwickelt. Der nicht-psychoaktive Wirkstoff der Cannabispflanze überzeugt Konsumenten durch seine natürlichen, entspannenden Eigenschaften - sei es zur Förderung von Schlaf, innerer Balance oder allgemeinem Wohlbefinden. Gleichzeitig haben sich in vielen Ländern die regulatorischen Rahmenbedingungen verbessert, wodurch der Markt transparenter, planbarer und für Investoren attraktiver geworden ist.

CBD-Markt als Wachstumstreiber für Medizin und Wellness

Die wirtschaftliche Bedeutung ist enorm: Prognosen zufolge soll der globale CBD-Markt bis 2030 ein Volumen von mehr als 22 Milliarden US-Dollar erreichen (1). Allein in Europa wird ein Marktpotenzial von rund 8,5 Milliarden US-Dollar erwartet, wobei Deutschland eine führende Rolle einnehmen dürfte.

Auch börsennotierte Unternehmen positionieren sich zunehmend erfolgreich in diesem Umfeld. So investiert etwa die australische Bioxyne Limited (WKN: A0LC33 / ISIN: AU000000BXN7) in CBD-basierte Gesundheitsprodukte im asiatisch-pazifischen Raum. Ein weiterer Meilenstein war die Übernahme von GW Pharmaceuticals durch den irischen Biopharma-Konzern Jazz Pharmaceuticals (2) (WKN: A1C5BQ / ISIN: IE00B4Q5ZN47). GW gilt als Pionier, da es das erste von der US-Arzneimittelbehörde FDA zugelassene CBD-Medikament entwickelte.

Hanf.com und Neural Therapeutics als Impulsgeber in Deutschland

Zu den dynamischsten Anbietern in Deutschland zählt Hanf.com. Die Plattform überzeugt durch hohe Qualitätsstandards, transparente Lieferketten und eine klare Markenstrategie. Das Sortiment umfasst CBD-Öle, Kapseln, Pflegeprodukte und Lebensmittel.

Neural Therapeutics (WKN: A3EGH1; ISIN: CA64134N2032), an den Börsen in Frankfurt und Toronto gelistet, ist strategisch an Hanf.com beteiligt (3) und profitiert direkt vom Wachstum des Unternehmens. Die Partnerschaft ist Teil einer übergeordneten Unternehmensstrategie: Neural Therapeutics setzt auf pflanzenbasierte Wirkstoffe mit medizinischem Potenzial - sowohl in der Komplementärmedizin als auch im regulierten Gesundheitsmarkt. Die Beteiligung im CBD-Sektor ergänzt diesen Ansatz um ein etabliertes, wirtschaftlich starkes Geschäftsmodell.

---

Quellen:

https://neuraltherapeutics.ca/neural-therapeutics-and-hanf-com-sign-strategic-investment-and-option-agreement/

https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-cannabidiol-cbd-market

https://www.jazzpharma.com/

Neural Therapeutics Inc.

Land: Kanada/Toronto

ISIN: CA64134N2032

https://neuraltherapeutics.ca/



Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Neural Therapeutics existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Neural Therapeutics. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Neural Therapeutics können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Neural Therapeutics einsehen: https://neuraltherapeutics.ca/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Neural Therapeutics vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen



Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

Enthaltene Werte: LU0542502157,IE00B4Q5ZN47,BRPFRMACNOR1,CA64134N2032