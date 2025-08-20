US-Start angekündigt: Bisher +175% Kursgewinn in 2025 - die Mega-Wachstumsrakete könnte genau jetzt weiter abheben!

Anzeige / Werbung

Institutionelle Investoren springen auf - bist Du dabei?

Liebe Leserinnen und Leser,

das sind die News auf die Veganz-Aktionäre direkt jetzt nach der Hauptversammlung gewartet haben: Die Veganz Group AG (WKN: A3E5ED | Kürzel: VEZ) meldet den Startschuss für Mililk FoodTech in den USA: Schon im September 2025 soll der Versand des ersten Containers Hafermilch an die US-Ostküste erfolgen, die Produktion in Nordamerika beginnt -laut der Pressemitteilung- im ersten Halbjahr 2026. Parallel sind Investorenverhandlungen auf Basis einer 80 Mio.-Euro-Bewertung fast am Ziel, um das rasche internationale Wachstum zu finanzieren.

Mit unserer ersten Lieferung in die USA sowie der Identifizierung von mehreren potenziellen Produktionsstandorten ist der Startschuss für die weltweite Skalierung von Mililk gefallen. Wir gehen zudem davon aus, dass die Mililk-Lieferungen als Agrarprodukt eingestuft werden und damit nicht unter die 15%-ige US-Importsteuer für deutsche Waren fallen. Das wäre ein klarer Wettbewerbsvorteil, der die Markteinführung in den USA beschleunigen könnte. Unser Ziel: pflanzliche Getränkeinnovationen weltweit effizient und nachhaltig verfügbar zu machen,

sagt Anja Brachmüller, Geschäftsführerin der Mililk Food Tech GmbH.

Veganz entwickelt sich damit rasant zum globalen Player für pflanzliche Milchalternativen und revolutionäre Getränketechnologie - eine Nachricht, die Anleger nicht übersehen sollten! Die gesamte Marktkapitalisierung der AG liegt, nach den jüngsten Kapitalmaßnahmen derzeit bei nur 31,5 Mio. Euro.



Erneut werden hier stille Reserven gehoben, schneller als Anleger gucken können. Der Aktienkurs hat in 2025 bereits eine beachtliche Kursrallye hingelegt. Wie weit könnte die Aktie nach wegweisenden Entscheidungen auf der Hauptversammlung in der letzten Woche nun noch laufen?

Starke Kursrallye seit Jahresanfang. Quelle: google

Nach der auf der jüngsten Hauptversammlung beschlossenen Ausgründung des Geschäftsbereichs als Tochtergesellschaften wird sich auch Mililk zukünftig in einer Tochter GmbH auf die Entwicklung und Produktion von pflanzlichen Milchalternativen mittels einer eigenen, patentierten 2D-Drucktechnologie konzentrieren. Das Verfahren sorgt sowohl für hohe Haltbarkeit und Effizienz als auch für deutliche Einsparungen bei Verpackung, CO2 und Logistik.

Künftig sollen auch functional drinks wie Säfte und Smoothies entwickelt werden. Geplant ist der Einstieg strategischer Investoren (mit einem Investitionskapital von über 10-20 Mio. Euro), dennoch bleibt Veganz Mehrheitsgesellschafter. Zu den prominenten strategischen Partnern von Mililk zählen Develey (Suppen, Saucen), Jindilli Beverages (Australien) und Lassonde Industries (Kanada).

Quelle. Veganz.de

Revolutioniert & neu strukturiert: Veganz treibt die Transformation voran

Veganz, einst Pionier der veganen Supermärkte, steht heute für eine ganz andere Dynamik: Mit der Hauptversammlung vom 13.08.2025 wurde die fundamentale strategische Neuausrichtung offiziell besiegelt. Künftig agiert die Veganz Group als Beteiligungsholding ("Planethic Group AG") und steuert die einzelnen Marken ("Mililk", "Happy Cheeze", "Peas on Earth", Veganz) als eigenständige Tochtergesellschaften. Ziel ist es, gezielt Kapital von strategischen Investoren aufzunehmen und das internationale Wachstum massiv zu beschleunigen.

Diese Entscheidung trifft auf ein Momentum wie selten zuvor: Die Nachfrage nach pflanzlichen Lebensmitteln wächst weltweit exponentiell. Mit einem einzigartigen Portfolio aus innovativen Produkten, FoodTech-IP und starken Partnerschaften - von Einzelhandel bis B2B/Gastronomie - gelingt es Veganz, in einem heiß umkämpften Markt Trends zu setzen statt ihnen hinterherzulaufen.

Kapitalstärkung und neue Flexibilität - Mehr Möglichkeiten für den nächsten Wachstumssprung

Erst gestern gab der Vorstand bekannt: Die Eigenkapitalbasis wurde durch mehrere Kapitalmaßnahmen auf rund 8,44 Mio. Euro gestärkt. Durch Bezugsrechtsangebote, Privatplatzierungen und Ausnutzung von bedingtem Kapital erhöht sich das Grundkapital deutlich und schafft neue Freiheit für strategische Initiativen, Expansion und weitere Produktinnovationen. Mit diesen Schritten ist Veganz jetzt optimal aufgestellt, um die ehrgeizigen Ziele der neuen Tochtergesellschaften - insbesondere Mililk - aktiv voranzutreiben und international zu skalieren.

Die Kapitalmaßnahmen erhöhen auch die Liquidität der Aktie und erleichtern institutionellen Investoren den Einstieg. In Kombination mit der Flexibilität neuer Finanzinstrumente wie genehmigtem und bedingtem Kapital sowie einem geplanten Aktiensplit und Aktienrückkaufprogramm bietet Veganz einen attraktiven Einstiegspunkt für Investoren, die auf den globalen FoodTech-Boom setzen wollen.

Neues Führungsteam: Mit Know-how und Erfahrung in die Zukunft

Entscheidend für den Erfolg der Neuausrichtung ist das neue Führungsteam: Am 1. Oktober 2025 übernimmt der erfahrene Finanzstratege Rayan Tegtmeier die operative Leitung als CEO von Jan Bredack, der sich künftig auf das strategische Wachstum der OrbiFarm GmbH konzentriert. Auch der Aufsichtsrat ist nach der HV prominent besetzt: Mit Evgeni Kouris - einem ausgewiesenen Experten für digitale Transformation und FoodTech - sitzt nun ein starker Vordenker am Hebel, flankiert von Sascha Voigt als stellvertretendem Vorsitzenden mit ausgeprägter IP- und Skalierungserfahrung.

Diese neue Governance-Struktur schafft die Professionalität und Skalierbarkeit, die ein global agierender Technologie- und Beteiligungskonzern im dynamischen FoodTech-Markt benötigt. Der Noch-CEO Jan Bredack hat erst vor wenigen Wochen auf einer Investmentkonferenz die vollständige Transformation des Unternehmens genauer erklärt.

Operative Highlights: Umsatz, Gewinn, Expansion - Alles auf Wachstum programmiert

Die Halbjahreszahlen 2025 signalisieren: Veganz hat das Ruder herumgerissen: Nachsteuergewinn von 23,65 Mio. Euro, EBITDA bei 25,33 Mio. Euro (Vorjahr: -4,26 Mio.). Das ist die direkte Folge der OrbiFarm-Veräußerung mit attraktivem Earn-Out-Mechanismus und einer aktiven Finanzstrategie. Aber auch das operative Geschäft glänzt: neue Vertriebskanäle, steigende Präsenz in Edeka, Rewe, dm & Co., B2B-Expansion und innovative Stars wie Creamer Drops und Mililk® im großformatigen Gebinde. Der vollständige Bericht folgt Ende September und wird weitere Details zur Umsatzdynamik und Rentabilität liefern.

OrbiFarm: Deal der Extraklasse - Liquiditätshebel und künftige Beteiligungsgewinne

Die OrbiFarm GmbH ist eine im April 2025 gegründete Tochter der Veganz Group AG. Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung, Patentierung, Produktion und Lizenzierung von innovativen Indoor-Farming-Technologien. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Kultivierung von Proteinpflanzen (wie Erbsen, Amaranth, Quinoa und Hanf) sowie von Arzneipflanzen - etwa Tabak für die Insulinherstellung - auf industriellem Maßstab.

Als Technologiepartner bringt OrbiFarm exklusive Fraunhofer-Patente für die OrbiLoop®- und OrbiPlant®-Technologie ein, die deutlich höhere Erträge gegenüber herkömmlichem Anbau ermöglichen (z.B. bis zu 36-mal mehr Ertrag bei Erbsen). OrbiFarm setzt auf ein schlankes, kapitaleffizientes Lizenzierungsmodell: Das Unternehmen baut oder betreibt keine Anlagen selbst, sondern lizenziert die Technologie an Betreiber; die Umsetzung (Bau, Wartung) übernimmt die Körber Technologies GmbH, ein führender deutscher Maschinenbaukonzern mit 13.000 Mitarbeitern.

Die Gründung und Veräußerung der OrbiFarm GmbH ist mehr als ein klassischer Exit - sie katapultiert Veganz finanziell und strategisch in eine neue Liga. Der hohe zweistellige Millionenbetrag fließt sofort in die Kassen und schafft damit Freiraum für das internationale Wachstum. Stille Reserven werden gehoben!

Doch der eigentliche Clou liegt in der Earn-Out-Struktur: Veganz bleibt künftig zu 25% am Gewinn und zu 25% an einem möglichen IPO von OrbiFarm beteiligt.

Ohne eigenes finanzielles Risiko profitiert die Holding langfristig vom Erfolg der Indoor-Farming-Spezialisten, die mit ihrer hochskalierbaren Technik urbane Landwirtschaft neu definieren. So wird aus einem Verkauf eine potenziell lukrative Beteiligungsperle - mit starken Synergien zur eigenen FoodTech-Strategie.

Mililk FoodTech: Die nächste Mega-Wachstumsrakete im Fokus

Warum die Märkte plötzlich so genau hinsehen? Der Gamechanger im Konzern ist die Tochtergesellschaft Mililk FoodTech. Mit revolutionärer 2D-Drucktechnologie, ersten US-Exporten und ambitionierten Produktionsplänen in Nordamerika trifft Mililk auf die vielleicht größte Nachfragewelle aller Zeiten: Geschäftsführer und CEO sprechen von Vorverträgen und Commitment für bis zu 160 Mio. Liter veganer Milchalternativen - vorrangig aus dem US-Markt. Zwei Fabriken sollen in den USA gebaut werden, Kapazitätsausbau und Investoren sind bereits in der Finalisierung, um die internationale Expansion voranzutreiben.

Die Technologie ist nicht einfach "pflanzliche Milch", sondern ein skalierbares Innovationskonzept, das den Markt für pflanzliche Getränke und deren industrielle Produktion revolutioniert - mit Potenzial für hohe Margen und rasche Skalierung internationaler Volumina.

Mililk steht wie kaum ein anderer Brand für die technologische Revolution in der veganen Lebensmittelindustrie. Die einzigartige 2D-Drucktechnologie ermöglicht die industrielle Herstellung von pflanzlichen Milchalternativen auf völlig neuem Niveau: höchste Qualität, flexible Rohstoffwahl und massive Skalierbarkeit bei gleichzeitig niedrigen Produktionskosten. Die Technologie trifft den Zeitgeist und den Bedarf der B2B-Welt - von Großküchen bis Systemgastronomie - und öffnet der Marke jetzt die Tür zum US-Markt, wo bereits Millionen-Liter-Absatzverträge in Aussicht stehen. Mililk vereint Innovationskraft, disruptives Potenzial und Margenstärke - und hat das Zeug, der echte "Gamechanger" in einem Milliarden-Markt zu werden.

Analysten-Meinung MWB Research: "Spec. BUY" mit 43% Kurspotenzial - und das dürfte nur der Anfang sein

Der aktuelle Analystenkommentar von MWB Research setzt ein klares Zeichen: Das Rating bleibt auf "Spec. BUY", das Kursziel liegt bei 21,50 Euro (Aufwärtspotenzial ~43% gegenüber aktuellem Kurs). MWB hebt besonders die strategische Neuaufstellung als Holding, die Mililk-Tochter mit ihrem US-Markteintritt, die OrbiFarm-Transaktion und die verstärkte Kapitalbasis hervor. Die Restrukturierung wird als Wendepunkt bewertet - von einem operativen Food-Unternehmen zum flexiblen Plattform-Player mit IP-Beteiligungen, globalen Expansionsoptionen und Kapitalmarktfokus.

Enormes Updsidepotenzial nach neuer Analysteneinstufung. Quelle: MWB-Research

Die Chancen liegen auf der Straße - Wer nicht zugreift, bleibt stehen

Stärken

Veganz ist die erste Adresse Europas für vegane FoodTech-Innovation

Extrem breites, wachsendes Produktportfolio von Milch bis Meat Alternatives

Distribution und Partnernetz im DACH-Raum, dazu B2B-Skalierung

Technologische Führerschaft mit Mililk, ESG und B Corp-Zertifizierung

Chancen

Bis zu 160 Mio. Liter vegane Milch in den USA schon in der Pipeline

Zusätzliche Expansionen nach Australien, Neuseeland, international

Werthebel durch Investoreneinstieg und neue Zielmärkte

Innovationspipeline voll - das nächste "Big Thing" könnte schon unterwegs sein

Ausblick: Das entscheidende Jahr liegt vor uns - FOMO real!

Die Neuausrichtung verwandelt Veganz in eine hochskalierbare IP- und Beteiligungsplattform. Das Team steht, das Kapital fließt, der US-Markt öffnet sich - und der Analyst sieht ein massives Upside. Wer die Geschichte kennt, weiß: Der Moment, sich zu positionieren, ist jetzt. Spätestens mit dem Produktionsstart in Nordamerika könnten sich die Karten am Kapitalmarkt erneut mischen. Institutionelle Investoren sind bereits am Sprung - wer noch wartet, riskiert, hinterherzulaufen.

Fazit für Anleger: Die Skalierungsphase der Veganz-Aktie startet jetzt!

Die Veganz Aktie steht heute für ein Ökosystem, das alle Zutaten für nachhaltigen Value und den nächsten Wachstumsimpuls bietet: Kapitalstärke, internationale IP, erfahrene Führung und Produkte im globalen Trend. Der Einstieg ins US-Geschäft von Mililk, die Einbindung neuer Investoren und ein Kursziel mit über 40% Aufwärtspotenzial zeichnen ein Szenario, bei dem Timing zählt.

Mit jedem Schritt der Neuausrichtung steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Veganz vom Nischenplayer zur Plattform wird - institutionelle Investoren sind jetzt schon auf dem Sprung. Wer dabei sein will, bekommt aktuell die Chance, viel Potenzial noch vor dem Massen-Run abzuschöpfen.

Wer frühzeitig in das Unternehmen investiert, profitiert von der Transformation eines etablierten Unternehmens hin zu einem echten Innovator der pflanzenbasierten Ernährung - eine Erfolgsgeschichte, die gerade erst beginnt.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Investments und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Hotstock Investor Redaktion

Weitere Informationen zum Unternehmen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Dieser Werbeartikel wurde von Mitarbeitern der Orange Unicorn Ltd. am 20. August 2025 erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der Orange Unicorn LTD. bei der Bafin angezeigt. Es handelt sich um eine bezahlte Werbung, bitte beachten Sie die Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland). Die Bezahlung erfolgt ausschließlich vom werbenden Unternehmen und nicht von Seiten Dritter.

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/hotstock-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Veganz Group AG wurden Vermittler, Verfasser und Herausgeber vom Unternehmen Veganz Group AG entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt: Telefon: +44 (0)161 768 0646

E-Mail: info@hotstock-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 15974038

Aufsichtsbehörde: Companies House

Enthaltene Werte: US0231351067,US22160K1051,US5010441013,US5801351017,DE000A3E5ED2