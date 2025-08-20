Mitteilung der FCR Immobilien AG:
FCR Immobilien AG setzt ihren profitablen Kurs im ersten Halbjahr 2025 fort- Kontinuierliche Ergebnisperformance: EBT 4,0 Mio. Euro, FFO 3,9 Mio. Euro - Bilanzstruktur weiter verbessert - Eigenkapitalquote auf 33,7 % erhöht - Immobilienportfolio weiter gestärkt: Vermietungsquote 94,2 %, WAULT 5,9 Jahre
Die FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN DE000A1YC913) blickt auf ein profitables erstes Halbjahr 2025 zurück. Der Umsatz aus der Vermietung belief sich auf 15,6 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Steuern, EBT, erreichte mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Anleihen Finder GmbH