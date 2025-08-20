Die FCR Immobilien AG hat solide H1 25 Zahlen präsentiert und damit die Widerstandsfähigkeit ihres auf den Einzelhandel ausgerichteten Portfolios bestätigt. Die Mieteinnahmen beliefen sich auf 15,6 Mio. EUR, während das EBT bei 4,0 Mio. EUR lag (H1 24: 4,8 Mio. EUR). Entscheidend ist, dass der FFO mit 3,9 Mio. EUR stabil blieb, was die robuste Cash-Generierung unterstreicht. Die Finanzierungskosten gingen deutlich auf 6,3 Mio. EUR zurück, was auf ein günstigeres Zinsumfeld und eine disziplinierte Refinanzierung zurückzuführen ist. Die Portfoliokennzahlen verbesserten sich weiter mit einer Auslastung von 94,2% und einer Verlängerung der WAULT auf 5,9 Jahre. Der NAV stieg auf 161,5 Mio. EUR (Ende '24: 145,6 Mio. EUR), während sich die EK-Quote auf 33,7% verbesserte. Insgesamt bestätigen die stabilen Geschäfte, die starke Bilanz und die visiblen Mieteinnahmen von FCR die defensive Equity-Story des Unternehmens und stützen unsere KAUF-Empfehlung mit Kursziel 22,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/fcr-immobilien-ag





© 2025 AlsterResearch